Logitech'den dizüstü bilgisayarlar için taşınabilir masa; Lapdesk N315

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Çevre birimleri üretiminde sektöre yön veren isimlerden birisi olan Logitech, notebook aksesuarlarına bir yenisini daha ekliyor. N315 kod adını verdiği portatif masa ile Logitech, hem dizüstü bilgisayarların soğutulmasını katkı sağlamayı hem de kullanıcılara daha komforlu bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor. 15-inç boyutuna kadar piyasada satılmakta olan hemen her dizüstü bilgisayarla kullanılabilen taşınabilir masanın yüzeyi yıkanabilir yapıya sahip. Gizlenebilir fare altlığı ile ev veya ofis dışı kullanımlarda taşınabilirliğe katkı sağlayan masa, üç yılık garanti ile 30$ seviyesinde yurt dışında kullanıma sunuluyor.