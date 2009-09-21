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Logitech'den dizüstü bilgisayarlar için taşınabilir masa; Lapdesk N315

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech'den dizüstü bilgisayarlar için taşınabilir masa; Lapdesk N315
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Çevre birimleri üretiminde sektöre yön veren isimlerden birisi olan Logitech, notebook aksesuarlarına bir yenisini daha ekliyor. N315 kod adını verdiği portatif masa ile Logitech, hem dizüstü bilgisayarların soğutulmasını katkı sağlamayı hem de kullanıcılara daha komforlu bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor. 15-inç boyutuna kadar piyasada satılmakta olan hemen her dizüstü bilgisayarla kullanılabilen taşınabilir masanın yüzeyi yıkanabilir yapıya sahip. Gizlenebilir fare altlığı ile ev veya ofis dışı kullanımlarda taşınabilirliğe katkı sağlayan masa, üç yılık garanti ile 30$ seviyesinde yurt dışında kullanıma sunuluyor.


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CoreXXX 10 yıl
logitech ilginç ürünler çıkarıyor, gerçekden benim ihtiyacım olmasada böyle bir ürüne, çoğu kişi için alternatif bir ürün
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