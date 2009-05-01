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LPG, CNG Fuarı: Natural Gas

10 yıl
11b
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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LPG, CNG fuarında geleceğin yakıt teknolojileri hakkında bilgi alıyoruz.

En yeni LPG ve CNG araç kitlerinin sergilendiği LPG, CNG fuarında Natural Gas standındayız.


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slat21 10 yıl

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