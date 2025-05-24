Ridley Scott'ın bilim kurgu türündeki yeni filminin vizyon tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Son olarak Gladiator 2'ye imza atan usta yönetmen Ridley Scott, zaman kaybetmeden bir sonraki projesine geçti ve kısa süre önce yeni filmi The Dog Stars'ın çekimlerine başladı. Scott'ın çekimleri devam eden bu filmi 2025'e yetiştirebileceği konuşuluyordu. Ancak gelen son haberler, The Dog Stars'ın 2026'dan önce hazır olmayacağını ortaya çıkardı. Disney, The Dog Stars'ın 27 Mart 2026'da vizyona gireceğini açıkladı.

The Dog Stars, Kıyamet Sonrası Bir Dünyada Geçiyor

Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

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Filmin oyuncu kadrosunda Jacob Elordi'ye Margaret Qualley, Josh Brolin ve Guy Pearce eşlik ediyor. Peter Heller'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Dog Stars'ın senaryosunu Mark L. Smith (The Revenant, American Primeval) yazdı.

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