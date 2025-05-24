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    Ridley Scott'ın bilim kurgu türündeki yeni filminin vizyon tarihi açıklandı

    Usta yönetmen Ridley Scott'ın bilim kurgu türündeki yeni filmi The Dog Stars'ın ne zaman çıkacağı belli oldu. Çekimlerine başlanan film, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor.

    Ridley Scott'ın yeni filmi The Dog Stars Tam Boyutta Gör
    Son olarak Gladiator 2'ye imza atan usta yönetmen Ridley Scott, zaman kaybetmeden bir sonraki projesine geçti ve kısa süre önce yeni filmi The Dog Stars'ın çekimlerine başladı. Scott'ın çekimleri devam eden bu filmi 2025'e yetiştirebileceği konuşuluyordu. Ancak gelen son haberler, The Dog Stars'ın 2026'dan önce hazır olmayacağını ortaya çıkardı. Disney, The Dog Stars'ın 27 Mart 2026'da vizyona gireceğini açıkladı.

    The Dog Stars, Kıyamet Sonrası Bir Dünyada Geçiyor

    Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda Jacob Elordi'ye Margaret Qualley, Josh Brolin ve Guy Pearce eşlik ediyor. Peter Heller'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Dog Stars'ın senaryosunu Mark L. Smith (The Revenant, American Primeval) yazdı.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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