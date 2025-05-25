Xbox bu hafta sevilen bir oyunu ücretsiz veriyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oyunculara veren Xbox, bu hafta da benzer bir fırsatla karşımızda. Sağlam bir hayran kitlesi bulunan Metro serisinin ilk oyunu olan Metro 2033, Microsoft Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Tabii oyunun 2010 yılında çıkan ilk versiyonu değil 2014 yılında çıkan Redux verisyonu veriliyor. Çıktığı dönemde epey beğenilen bu oyun hem Xbox One'da hem de Xbox Series S/X'te oynanabiliyor.

Metro 2033 Redux'ı Ücretsiz Almak İçin Son Gün 27 Mayıs

Metro 2033 Redux'ın Microsoft Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunu kütüphanenize eklemek için son gün 27 Mayıs. Ancak bu süre içerisinde Metro 2033 Redux'ı ücretsiz olarak alırsanız, oyun kalıcı olarak sizin oluyor.

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Daha önce S.T.A.L.K.E.R. oyunlarında da çalışmış olan bir ekip tarafından geliştirilen Metro 2033 Redux, kıyamet sonrası Moskova metrosunda geçen karanlık ve atmosferik bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Oyuncular, Artyom’un gözünden yer altı sığınaklarında hayatta kalmaya çalışırken mutantlarla, düşman fraksiyonlarla ve kendi vicdanlarıyla yüzleşiyor. Orijinal oyundan üç yıl sonra gelen Redux vesiyonu; orijinal versiyona kıyasla yenilenmiş grafikler, geliştirilmiş yapay zekâ ve güncellenmiş oyun mekanikleri sunuyor.

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Xbox bu hafta bir oyunu ücretsiz veriyor

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