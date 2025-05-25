Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox bu hafta sevilen bir oyunu ücretsiz veriyor

    Zaman zaman bazı oyunları tamamen ücretsiz olarak oyunculara hediye eden Xbox, bu hafta da sevilen bir oyunu ücretsiz veriyor. Bu fırsat kısa bir süre içinde sona erecek.

    Xbox ücretsiz oyun Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oyunculara veren Xbox, bu hafta da benzer bir fırsatla karşımızda. Sağlam bir hayran kitlesi bulunan Metro serisinin ilk oyunu olan Metro 2033, Microsoft Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Tabii oyunun 2010 yılında çıkan ilk versiyonu değil 2014 yılında çıkan Redux verisyonu veriliyor. Çıktığı dönemde epey beğenilen bu oyun hem Xbox One'da hem de Xbox Series S/X'te oynanabiliyor.

    Metro 2033 Redux'ı Ücretsiz Almak İçin Son Gün 27 Mayıs

    Metro 2033 Redux'ın Microsoft Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunu kütüphanenize eklemek için son gün 27 Mayıs. Ancak bu süre içerisinde Metro 2033 Redux'ı ücretsiz olarak alırsanız, oyun kalıcı olarak sizin oluyor.

    Daha önce S.T.A.L.K.E.R. oyunlarında da çalışmış olan bir ekip tarafından geliştirilen Metro 2033 Redux, kıyamet sonrası Moskova metrosunda geçen karanlık ve atmosferik bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Oyuncular, Artyom’un gözünden yer altı sığınaklarında hayatta kalmaya çalışırken mutantlarla, düşman fraksiyonlarla ve kendi vicdanlarıyla yüzleşiyor. Orijinal oyundan üç yıl sonra gelen Redux vesiyonu; orijinal versiyona kıyasla yenilenmiş grafikler, geliştirilmiş yapay zekâ ve güncellenmiş oyun mekanikleri sunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

    Profil resmi
    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kiwi hava temizleyici arabayla italya turu dyson mı philips mi taharet musluğu nasıl kullanılır vw şase numarasından araç özellikleri sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkPad E14
    Lenovo ThinkPad E14
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum