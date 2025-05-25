Xbox bu hafta sevilen bir oyunu ücretsiz veriyor

Metro 2033 Redux'ı Ücretsiz Almak İçin Son Gün 27 Mayıs
Metro 2033 Redux'ın Microsoft Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunu kütüphanenize eklemek için son gün 27 Mayıs. Ancak bu süre içerisinde Metro 2033 Redux'ı ücretsiz olarak alırsanız, oyun kalıcı olarak sizin oluyor.
Daha önce S.T.A.L.K.E.R. oyunlarında da çalışmış olan bir ekip tarafından geliştirilen Metro 2033 Redux, kıyamet sonrası Moskova metrosunda geçen karanlık ve atmosferik bir hayatta kalma deneyimi sunuyor. Oyuncular, Artyom’un gözünden yer altı sığınaklarında hayatta kalmaya çalışırken mutantlarla, düşman fraksiyonlarla ve kendi vicdanlarıyla yüzleşiyor. Orijinal oyundan üç yıl sonra gelen Redux vesiyonu; orijinal versiyona kıyasla yenilenmiş grafikler, geliştirilmiş yapay zekâ ve güncellenmiş oyun mekanikleri sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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