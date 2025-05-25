Yeni Citroen e-C3 ve C3 Aircross Türkiye fiyatları açıklandı

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Mayıs ayında Türkiye'ye yeni model akını devam ediyor. Citroen, yüzde 100 elektrikli e-C3 ve C3 Aircross'un Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Citroen e-C3 fiyatı lansmana özel 1.099.900 TL'den başlarken yeni Citroen e-C3 Aircross fiyatı ise 1.249.000 TL olarak açıklandı.

Citroen e-C3 fiyat listesi 💸 (Mayıs 2025) Versiyon Fiyat e-C3 Plus - Elektrikli 1.099.900 TL e-C3 Max - Elektrikli 1.159.000 TL

Citroen C3 Aircross fiyat listesi⚡(Mayıs 2025) Versiyon Fiyat e-C3 Aircross Max - Elektrikli 1.249.000 TL C3 Aircross Plus - Hafif hibrit 1.599.900 TL C3 Aircross Max - Hafif hibrit 1.679.000 TL

Citroen e-C3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Citroen e-C3; 4015 mm yüksekliğe, 1755 mm genişliğe ve 1577 mm yüksekliğe sahip kompakt bir otomobil. SUV esintileriyle dikkat çeken modelin selefine göre yaklaşık 3 cm (163 mm) artırılan yerden yüksekliği de bu durumu destekliyor. Dış tasarımda Oli konseptinden esinlenen modelin iç mekanında ise C-Zen Lounge mimarisi karşımıza çıkıyor. Yeni e-C3, 310 litre bagaj hacmi sunuyor.

Yeni Citroen e-C3, BEV’e özel “Akıllı Otomobil Platform”uyla 83 kW (113 hp) güç ve 125 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 10,4 saniyede tamamlayan modelin son hızı 132 km/s ile sınırlandırılmış. 44 kWsa LFP bataryaya sahip olan yeni e-C3, karma kullanımda 320 km’ye, şehir içi kullanımda ise 445 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor. e-C3 modelinde ısı pompası bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Citroen e-C3'te 100kW DC hızlı şarj özelliği ile 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olanağı sunuluyor. Standart AC şarj 7,4 kW ile yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 4 saat 10 dakikada şarj performansı sunuyor. 11 kW seçeneği ise 2 saat 50 dakika sürüyor.

Citroen e-C3'ün Plus donanım seviyesinde 17 inç çelik jantlar, LED ön farlar, 10,25 inç multimedya ekranı, Citroen Advanced Comfort koltuklar, Citroen Advanced Comfort süspansiyon sistemi, kumaş koltuklar, katlanır arka koltuklar, manuel klima, arka park sensörleri, elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar, elektrikli ön-arka camlar, otomatik far ve silecekler standart olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Güvenlik tarafında ise lastik basınç uyarı sistemi, çarpışma riski uyarısı, sürücü dikkat uyarı sistemi, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, aktif şerit takip asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği ve hız limit panoları okuma sistemi standart.

e-C3 Max ise bunlara ek olarak 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, 3D LED stoplar, karartılmış arka camlar, navigasyon, otomatik klima, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası ve elektrokrom iç dikiz aynası gibi donanımlar sunuyor. 11 kW yerleşik şarj cihazı ise tüm elektrikli versiyonlarda opsiyon olarak yer alıyor.

Citroen C3 Aircross, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Citroen C3 Aircross, yüzde 100 elektrikli ve Hybrid 145 adı verilen hafif hibrit versiyonlarla satışa sunuluyor. Yenilenen SUV model; 4395 mm uzunluğu, 1795 mm genişliği ve 1660 mm yüksekliğiyle selefine kıyasla 23 cm daha uzun. Citroen Oli konseptinden esinlenen tasarımıyla dikkat çeken modelde 460 litre bagaj hacmi sunuluyor.

Elektrikli e-C3 Aircross'ta 83 kW (113 hp) güç ve 125 Nm tork üreten bir elektrik motoru mevcut. 0-100 km/s hızlanmasını 12,9 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı da 143 km/s ile sınırlandırılmış. 44 kWsa LFP batarya ile donatılan e-C3 Aircross, karma kullanımda 303 km, şehir içi kullanımda ise 433 km'ye kadar menzil vadediyor. e-C3 Aircross'ta ısı pompası bulunmuyor.

e-C3 Aircross'ta standart olarak sunulan 7,4 kW AC şarj ile %20-80 dolum süresi 4 saat 10 dakika sürerken opsiyon olarak satın alınabilen 11 kW yerleşik şarj cihazı ile bu süre 2 saat 50 dakikaya düşüyor. 100 kW DC hızlı şarj ile bu süre 26 dakika olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Citroen C3'ün Hybrid 145 versiyonunda ise 1.2 litre turbo üç silindirli benzinli motor, 21 kW elektrik motoru ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuna yer veriliyor. Bu sayede toplamda 145 beygir güç ve 230 Nm tork sunan modelin 0-100 km/s hızlanması 8,8 saniye sürerken maksimum hızı da 197 km/s olarak açıklanmış durumda. 0.89 kWsa kapasiteye sahip 48V lityum iyon bataryaya sahip olan bu versiyonun yakıt tüketimi 100 km'de 5.3 litre.

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Yeni C3 Aircross'un Plus donanım seviyesinde 17 inç çelik jantlar, LED ön farlar, Citroen Advanced Comfort koltuklar, Citroen Advanced Comfort süspansiyon sistemi, otomatik klima, 10,25 inç multimedya ekranı, geri görüş kamerası ve elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar standart.

Güvenlik tarafında ise lastik basınç uyarı sistemi, çarpışma riski uyarısı, sürücü dikkat uyarı sistemi, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, aktif şerit takip sistemi, hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği ve hız limit panoları okuma sistemi standart.

Max donanım seviyesinde Plus'a ek/farklı olarak 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, 3D LED stoplar, navigasyon, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz telefon şarjı, ön park sensörü ve elektrokrom iç dikiz aynası gibi farklar mevcut.

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Yeni Citroen e-C3 ve C3 Aircross Türkiye'de

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