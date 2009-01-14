Lucid: İkinci ekran kartıyla %100 performans artışı yakında

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Geçtiğimiz aylarda Lucid firması ve üzerinde çalıştığı Hydra Engine isimli çoklu GPU teknolojisine ait ilk detayları sizler ile paylaşmıştık. Yatırımcıları arasında Intel'in de olduğu firma, geliştirdiği yonga ile ekran kartı ve yonga seti bağımsız olarak çift PCIe x16 slotuna sahip olan herhangi bir anakart üzerinde ATi ve Nvidia tabanlı ekran kartlarının paralel çalıştırılabileceğini iddia ediyordu.

Açıkçası Lucid firmasının Hydra Engine çözümüyle ilgili olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru düzenlenen Intel Geliştiriciler Forumu'ndaki detayları açıklanmayan Demo sistemi haricinde somut herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Fakat Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda firmanın başkanı Offir Remez hangi aşamada olduklarıyla ilgili dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu.

Açıklanan yeni bilgilere göre, Lucid'in Hydra Engine teknolojisi sayesinde SLI veya Crossfire fark etmeksizin aynı sistemde kullanılacak iki ekran kartı Lucid'in özel olarak geliştirdiği SoC formundaki özel yonga ve sürücüleriyle %100 performans artışı sağlanabilecek. Bilindiği üzere güncel SLI ve Crossfire teknolojilerinde çeşitli sebeplerden ötürü ikinci ekran kartıyla oyun ve uygulamasına göre %100 performans artışı (en iyi senaryo) sağlanamıyor.

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Fiziksel ve yazılımsal sınırlamalardan ötürü hem ATi hem de Nvidia ikinci ekran kartıyla genellikle %80 civarı performans artışı (oyun ve uygulamaya göre değişebiliyor!) sağladıklarını ifade ederken Lucid'in yeni teknolojisi ile ikinci ekran kartı %100 kazanım sağlayabilecek. Üstelik firmanın açıklamalarına göre teknolojide herhangi bir limitlemede bulunmuyor zira 3 veya 4. ekran kartıyla da başarım kayıpsız olarak ölçeklendirilebiliyor.

Lucid firmasından gelen bilgilere göre geliştirilen yeni yonganın farklı şekillerde kullanımı mümkün olabilecek. Dileyen üreticiler yongaya anakartlarında dileyenler ekran kartlarında dileyenlerse harici bir kart olarak yer verebilecekler. Mevcut şartlar dahilinde anakart üstü kullanımın tercih edileceği izlenimiş oluşmuş olsa da PLX yongasına yer verilen ekran kartları da Lucid'in hedefleri arasında yer alıyor.

Firmanın en büyük yatırımcılarından biri Intel Capital yani Intel'in yatırımlardan sorumlu birimi. İşte bu sebeple Lucid'in geliştirdiği teknolojinin Intel'in Larrabee projesinde yer alması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda da Intel'in Smackover kod adlı X58 anakartının hazırlanacak yeni bir revizyonunda Lucid'in Hydra Engine teknolojisine yer verileceği de iddia edilmişti. Öte yandan ilk Lucid yongasının yılın ikinci yarısında hazır olması bekleniyor.