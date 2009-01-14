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Lucid: İkinci ekran kartıyla %100 performans artışı yakında

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lucid: İkinci ekran kartıyla %100 performans artışı yakında
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Geçtiğimiz aylarda Lucid firması ve üzerinde çalıştığı Hydra Engine isimli çoklu GPU teknolojisine ait ilk detayları sizler ile paylaşmıştık. Yatırımcıları arasında Intel'in de olduğu firma, geliştirdiği yonga ile ekran kartı ve yonga seti bağımsız olarak çift PCIe x16 slotuna sahip olan herhangi bir anakart üzerinde ATi ve Nvidia tabanlı ekran kartlarının paralel çalıştırılabileceğini iddia ediyordu.

Açıkçası Lucid firmasının Hydra Engine çözümüyle ilgili olarak geçtiğimiz yılın sonlarına doğru düzenlenen Intel Geliştiriciler Forumu'ndaki detayları açıklanmayan Demo sistemi haricinde somut herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Fakat Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda firmanın başkanı Offir Remez hangi aşamada olduklarıyla ilgili dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu.

Açıklanan yeni bilgilere göre, Lucid'in Hydra Engine teknolojisi sayesinde SLI veya Crossfire fark etmeksizin aynı sistemde kullanılacak iki ekran kartı Lucid'in özel olarak geliştirdiği SoC formundaki özel yonga ve sürücüleriyle %100 performans artışı sağlanabilecek. Bilindiği üzere güncel SLI ve Crossfire teknolojilerinde çeşitli sebeplerden ötürü ikinci ekran kartıyla oyun ve uygulamasına göre %100 performans artışı (en iyi senaryo) sağlanamıyor.

Lucid: İkinci ekran kartıyla %100 performans artışı yakında
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Fiziksel ve yazılımsal sınırlamalardan ötürü hem ATi hem de Nvidia ikinci ekran kartıyla genellikle %80 civarı performans artışı (oyun ve uygulamaya göre değişebiliyor!) sağladıklarını ifade ederken Lucid'in yeni teknolojisi ile ikinci ekran kartı %100 kazanım sağlayabilecek. Üstelik firmanın açıklamalarına göre teknolojide herhangi bir limitlemede bulunmuyor zira 3 veya 4. ekran kartıyla da başarım kayıpsız olarak ölçeklendirilebiliyor.

Lucid firmasından gelen bilgilere göre geliştirilen yeni yonganın farklı şekillerde kullanımı mümkün olabilecek. Dileyen üreticiler yongaya anakartlarında dileyenler ekran kartlarında dileyenlerse harici bir kart olarak yer verebilecekler. Mevcut şartlar dahilinde anakart üstü kullanımın tercih edileceği izlenimiş oluşmuş olsa da PLX yongasına yer verilen ekran kartları da Lucid'in hedefleri arasında yer alıyor.

Firmanın en büyük yatırımcılarından biri Intel Capital yani Intel'in yatırımlardan sorumlu birimi. İşte bu sebeple Lucid'in geliştirdiği teknolojinin Intel'in Larrabee projesinde yer alması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Zaten geçtiğimiz haftalarda da Intel'in Smackover kod adlı X58 anakartının hazırlanacak yeni bir revizyonunda Lucid'in Hydra Engine teknolojisine yer verileceği de iddia edilmişti. Öte yandan ilk Lucid yongasının yılın ikinci yarısında hazır olması bekleniyor.


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jackalman 10 yıl
%100 biraz fazla iddialı değil mi? utanmasalar iki ekran kartıyla 3 katı performans diyecekler.
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Ki-Adi 10 yıl
umarım microkesintileri de ortadan kaldırır. O zaman tadından yenmez
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mamad 10 yıl
İsrailli bir firmanın yapacağı söyleniyordu. Bunlar onlar mı? Eğer %100 performans artışı sağlayabilecekse, ben de bu sisteme geçerim. Hazırda bulunsun, işe yarar.
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strafor 10 yıl
Umarım ayrıca bu chipseti kullanabilmemize yarayacak bir kart vs.. birşey de üretilir. PCI bir kart mesela.. Çünkü herkes anakart değiştiremez yılda bir.
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yc#1 10 yıl
Eğer vaat ettiklerini gerçekleştirebilirlerse bu Nvidia'nın hiç işine gelmez. SLI destekli anakartlarının satışı yara alır.
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WinteR 10 yıl
Larrabee pek boş gelmeyecek.
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whatisnfc 10 yıl
Güzel bir haber diyelim gerçekleşti çift gpuyla full perfomans alınıcak.Peki bu yonga x58 öncesi kartlarada eklenip satılacakmı yoksa sadece x58 lerdemi olacak.Öyle olursa gene baştan sistem toplamak masraflı bir iş olmayacakmı ? ..
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DrSpoil 10 yıl
a
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ahrimar 10 yıl
bu olay PhysX kartları gibi ellerinde patlıcak bence. boşu boşuna hayal kurmayalım.
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uglipancan 10 yıl
Bence bu teknolojiji zaten buldular fakat herşeyi tek tek satıyolar ilk crossfire,sli sobra tek gpu da x2ler falan şimdide bu kardeşim ne alıcas ne zaman almamıs gerekir hiç bilemiyorum.=(
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StreamRolleR 10 yıl
şimdi bu yazının özeti slı destekli ana karta cf ,cf destekli kartta slı ve her 2 sidemi yapılabilcek mesela p5q pro da slı gibi ?
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moravec 10 yıl
"ugacomtr"
bence nvidia 3dfx'i alıp batırmadı.. 3dfx'den gayet güzel yararlandı.. şu an kullanılan sli adıda 3dfx'in teknolojisiydi.. sli teknolojisini de 3dfx sayesinde geliştirdi..
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rabbitweed 10 yıl
yalan dolan
butun is ati-amd,nvidia ve intel de.nezaman donanimi ve yazilimi optimize ederler ozaman performans artisi olur
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ugacomtr 10 yıl
süper bi haber. nvidia bu firmayı da alır batırır :) 3dfxi aldı ama hic bi şekilde yararlanamadı
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ABSOLUT 10 yıl
Eğer bu verilen %100 performans artışı doğru ise SLI ve Crossfire'in üst kesim ''enthusiast'' dışında da orta kesimlerde yayılmasını sağlayacaktır.

Çünkü genelde orta kesim %50-%60 lık performans farkı için 2. ekran kartı artı SLI-Crossfire kaldırabilecek pahalı PSU yüküne girmek istemiyordu.

Ama iş %100 verimlilik olunca,artı orta seviye kartların güç ihtiyaçları mimarideki hızlı nanometrik küçülme sayesinde düştükçe iki tane orta seviye kart alıp güçlü bir sistem kurmak çok daha mantıklı gelmeye başlıyor.

Eğer bu doğruysa Lucid firması altın yumurtlayan bir tavuğu yakaladı demektir.


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