Mac OS X, yüksek hızlı SSD'lerle uyum sorunu yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Vertex serisi SSD ailesinin Mac versiyonlarını duyuran OCZ aynı seri dahilinde olmasına rağmen Mac Edition modellerinde okuma ve yazma hızlarını PC versiyonlarına göre düşürmesi merak konusu olmuştu. Vertex serisi SSD ailesinin Mac uyumlu yeni temsilcilerinin PC versiyonlarına göre 10MB/sn daha yavaş okuma ve yazma hızlarına sahip olmasının nedenleri OCZ tarafından açıklığa kavuşturuldu.
OCZ cephesinden edinilen bilgiye göre, Apple'ın Mac OS X işletim sistemindeki entegre SATA kontrolcü sürücüsü yüksek hızlı depolama çözümleriyle uyum sıkıntısı yaşıyor. Apple tarafından yazılan bu sürücünün neden olduğu limitleme nedeni ile özellikle yüksek hızlı SSD'lerlel Mac sistemler arasında sıkıntı doğabileceği, bu nedenden ötürü de Vertex Mac Edition serisi yeni SSD modellerinde okuma ve yazma hızlarını PC versiyonlarına kıyasla bir miktar aşağı çekildiği belirtildi.
Şimdi gözler Apple'da. Bakalım firma OCZ'nin bu açıklamasına ne diyecek ve var olduğu belirtilen bu sürücü sıkıntısı için bir güncelleme yayımlayacak mı bekleyip göreceğiz.
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2iki gün önce ocz marka vertex 120gb ssd harddisk aldım...
kafayı yemek üzereyim...
sisteme takıp leopard kurmak isterken disc failed hatası ile karşılaştım, forumlarda gezdim, hiçbir açıklayıcı yazıya ulaşamadım,
ssd'yi external kutuya takıp kendi sistemimin bir kopyasını aldım,
kopyalanmış diski taktığımda sistem açıldı fakat büyük dosya kopyalamalarınd a finder kullanımında, bazı programları açmaya çalıştığımda disk birden sistemden siliniyor, makine diski görmemeye başlıyor,
ingilizcemin yeterli olduğunu söyleyemem lütfen yardımcı olun bana, illaki bir çözüm vardır,
NVidia MCP79 AHCI:
Vendor: NVidia
Product: MCP79 AHCI
Link Speed: 3 Gigabit
Negotiated Link Speed: 3 Gigabit
Description: AHCI Version 1.20 Supported
OCZ-VERTEX:
Capacity: 128.04 GB (128,035,676,160 bytes)
Model: OCZ-VERTEX
Revision: 1.5
Serial Number: K83F7CX7T8N21U1V7VMV
Native Command Queuing: Yes
Queue Depth: 32
Removable Media: No
Detachable Drive: No
BSD Name: disk0
Partition Map Type: GPT (GUID Partition Table)
S.M.A.R.T. status: Verified
Volumes:
Untitled 1:
Capacity: 127.69 GB (127,691,702,272 bytes)
Available: 25.69 GB (25,689,993,216 bytes)
Writable: Yes
File System: Journaled HFS+
BSD Name: disk0s2
Mount Point: /
--------------
Model Name: MacBook Pro
Model Identifier: MacBookPro5,4
Processor Name: Intel Core 2 Duo
Processor Speed: 2.53 GHz
Number Of Processors: 1
Total Number Of Cores: 2
L2 Cache: 3 MB
Memory: 4 GB
Bus Speed: 1.07 GHz
Boot ROM Version: MBP53.00AC.B03
SMC Version (system): 1.49f2
Serial Number (system): W89352VB7XK
Hardware UUID: 996A2E07-5979-5C20-B57B-ACBFA8AA1438
Sudden Motion Sensor:
State: Disabled
Bu arada habere dönelim eline saglık fx57.
Hız olarak dağlar kadar fark attı Raptorlara.
Gerçi 2 sine bir laptop parası verdim ama beklediğim hızdan fazlasını buldum