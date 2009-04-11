Mac OS X, yüksek hızlı SSD'lerle uyum sorunu yaşıyor

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Vertex serisi SSD ailesinin Mac versiyonlarını duyuran OCZ aynı seri dahilinde olmasına rağmen Mac Edition modellerinde okuma ve yazma hızlarını PC versiyonlarına göre düşürmesi merak konusu olmuştu. Vertex serisi SSD ailesinin Mac uyumlu yeni temsilcilerinin PC versiyonlarına göre 10MB/sn daha yavaş okuma ve yazma hızlarına sahip olmasının nedenleri OCZ tarafından açıklığa kavuşturuldu.

OCZ cephesinden edinilen bilgiye göre, Apple'ın Mac OS X işletim sistemindeki entegre SATA kontrolcü sürücüsü yüksek hızlı depolama çözümleriyle uyum sıkıntısı yaşıyor. Apple tarafından yazılan bu sürücünün neden olduğu limitleme nedeni ile özellikle yüksek hızlı SSD'lerlel Mac sistemler arasında sıkıntı doğabileceği, bu nedenden ötürü de Vertex Mac Edition serisi yeni SSD modellerinde okuma ve yazma hızlarını PC versiyonlarına kıyasla bir miktar aşağı çekildiği belirtildi.

Şimdi gözler Apple'da. Bakalım firma OCZ'nin bu açıklamasına ne diyecek ve var olduğu belirtilen bu sürücü sıkıntısı için bir güncelleme yayımlayacak mı bekleyip göreceğiz.