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Mac OS X, yüksek hızlı SSD'lerle uyum sorunu yaşıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mac OS X, yüksek hızlı SSD'lerle uyum sorunu yaşıyor
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı Vertex serisi SSD ailesinin Mac versiyonlarını duyuran OCZ aynı seri dahilinde olmasına rağmen Mac Edition modellerinde okuma ve yazma hızlarını PC versiyonlarına göre düşürmesi merak konusu olmuştu. Vertex serisi SSD ailesinin Mac uyumlu yeni temsilcilerinin PC versiyonlarına göre 10MB/sn daha yavaş okuma ve yazma hızlarına sahip olmasının nedenleri OCZ tarafından açıklığa kavuşturuldu.

OCZ cephesinden edinilen bilgiye göre, Apple'ın Mac OS X işletim sistemindeki entegre SATA kontrolcü sürücüsü yüksek hızlı depolama çözümleriyle uyum sıkıntısı yaşıyor. Apple tarafından yazılan bu sürücünün neden olduğu limitleme nedeni ile özellikle yüksek hızlı SSD'lerlel Mac sistemler arasında sıkıntı doğabileceği, bu nedenden ötürü de Vertex Mac Edition serisi yeni SSD modellerinde okuma ve yazma hızlarını PC versiyonlarına kıyasla bir miktar aşağı çekildiği belirtildi.

Şimdi gözler Apple'da. Bakalım firma OCZ'nin bu açıklamasına ne diyecek ve var olduğu belirtilen bu sürücü sıkıntısı için bir güncelleme yayımlayacak mı bekleyip göreceğiz.


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suatdu 10 yıl
ben de yıllarca pc kullandım ama mac e gectikten sonra pcyle kaybettigim vakte cok üzüldüm profesyonel dunyada pc belasıyla kaybedecek vakit yok arkadslar iş yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum geyik yapmak isteyene bi lafım yok
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canakyurek 9 yıl
merhabalar arkadaşlar...
2iki gün önce ocz marka vertex 120gb ssd harddisk aldım...

kafayı yemek üzereyim...
sisteme takıp leopard kurmak isterken disc failed hatası ile karşılaştım, forumlarda gezdim, hiçbir açıklayıcı yazıya ulaşamadım,

ssd'yi external kutuya takıp kendi sistemimin bir kopyasını aldım,
kopyalanmış diski taktığımda sistem açıldı fakat büyük dosya kopyalamalarınd a finder kullanımında, bazı programları açmaya çalıştığımda disk birden sistemden siliniyor, makine diski görmemeye başlıyor,

ingilizcemin yeterli olduğunu söyleyemem lütfen yardımcı olun bana, illaki bir çözüm vardır,

NVidia MCP79 AHCI:

Vendor: NVidia
Product: MCP79 AHCI
Link Speed: 3 Gigabit
Negotiated Link Speed: 3 Gigabit
Description: AHCI Version 1.20 Supported

OCZ-VERTEX:

Capacity: 128.04 GB (128,035,676,160 bytes)
Model: OCZ-VERTEX
Revision: 1.5
Serial Number: K83F7CX7T8N21U1V7VMV
Native Command Queuing: Yes
Queue Depth: 32
Removable Media: No
Detachable Drive: No
BSD Name: disk0
Partition Map Type: GPT (GUID Partition Table)
S.M.A.R.T. status: Verified
Volumes:
Untitled 1:
Capacity: 127.69 GB (127,691,702,272 bytes)
Available: 25.69 GB (25,689,993,216 bytes)
Writable: Yes
File System: Journaled HFS+
BSD Name: disk0s2
Mount Point: /

--------------

Model Name: MacBook Pro
Model Identifier: MacBookPro5,4
Processor Name: Intel Core 2 Duo
Processor Speed: 2.53 GHz
Number Of Processors: 1
Total Number Of Cores: 2
L2 Cache: 3 MB
Memory: 4 GB
Bus Speed: 1.07 GHz
Boot ROM Version: MBP53.00AC.B03
SMC Version (system): 1.49f2
Serial Number (system): W89352VB7XK
Hardware UUID: 996A2E07-5979-5C20-B57B-ACBFA8AA1438
Sudden Motion Sensor:
State: Disabled
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gurkanhu 10 yıl
Anlayamayabilir,MS gibi sistem var iken kullanmaya devam edin işte,oyun konsolluğu dışında bi işe yaramasa da^^
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Eşref_37 10 yıl
İnternet ve ofis PC leri için güzel işletim sistemleri bence ama bize gelmez.

Bu arada habere dönelim eline saglık fx57.
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sertacaygun 10 yıl
Linuxçular üzerime saldıracaklar ama : Yaşasın MS ...
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirmeler teşkkürler
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max975 10 yıl
ssd lerin gelişim süreci bitmeden almak pek mantıklı değil..
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TuVNeRa 10 yıl
Ben 2 adet alıp RAID 0 yaptım. Daha evvel 2 adet Raptor RAID 0 kullanıyordum.
Hız olarak dağlar kadar fark attı Raptorlara.
Gerçi 2 sine bir laptop parası verdim ama beklediğim hızdan fazlasını buldum

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TuVNeRa 10 yıl
Ayrıca Vertex' in son firmware i hem bios da hem Vista da kapasiteyi 1GB daha az gösteriyor.
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