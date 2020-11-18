Mad Catz hafiflik odaklı M.O.J.O M1 oyuncu faresini duyurdu

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Son dönemde oyunculara yönelik olarak hafifliğiyle öne çıkan fareleri sıkça görmeye başladık. Pek çok markanın ardından Mad Catz de M.O.J.O M1 adını verdiği hafifliğe odaklı yeni kablolu oyuncu faresini duyurdu.

Mad Catz M.O.J.O M1 neler sunuyor?

Mad Catz M.O.J.O M1 firmanın baştan aşağı yeniden tasarladığı bir model olmuş. Kuş yuvalarından esinlenerek asimetrik oyuk piramit tasarımını geliştiren fare sadece 70 gram ve avuç içine en iyi konforu sunmayı amaçlıyor.

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PixArt PMW3360 optik sensörü 12000 DPI hassasiyet seviyesine sahip. Ayrıca 250IPS, 50G hızlanma ve 1000Hz tarama oranı sunuyor. Mad Catz DAKOTA mekanik tuşlar ise 60 milyon basışa dayanıklı.

Firma daha hassas iletişim için yeni bir sinyal algılama teknolojisi geliştirmiş. Bu sayede sinyal kaydı hassas bir şekilde yapılıyor ve 0.2 saniye içerisinde tepki veriliyor. Bu sistemin diğer mekanik tuşlardan yüzde 60 daha hızlı sonuç verdiği ifade ediliyor.

Mad Catz M.O.J.O M1 oyuncu faresi ayrıca iç kısımda bir RGB aydınlatmaya da sahip. Bu aydınlatma doğrudan fare üzerindeki tuşlar ile ayarlanabiliyor. Böylece yazılıma da gerek kalmıyor. Henüz fare için bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/274776/mad-catz-announces-the-m-o-j-o-m1-lightweight-gaming-mouse

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