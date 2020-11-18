iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası

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Apple’ın iPhone 12 serisi nihayet ülkemizde de satışa çıkıyor. Gerek forum konularımızdan gerekse basındaki farklı sızıntılardan serideki pek çok versiyonun fiyatları da ortaya çıkmış durumda.

iPhone 12 mini fiyatı ve özellikleri

iPhone 12 modeli 5.4 inçlik Super Retina XDR OLED panele sahip. Nano seramik materyal ile ekran korunuyor. iPhone 4 zamanlarından hatırladığımız metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu şık bir görünüm oluşturuyor.

Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yukarı çıkaran iPhone 12 modeli 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensöre sahip. Ön kamera da 12MP çözünürlüğünde iken tüm sensörlerde gece modu aktif edilmiş. Dolby Vision video kayıt en dikkat çekici özelliği.

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IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabilen kasa ayrıca MagSafe özelliği sayesinde manyetik olarak geniş bir aksesuar ekosistemine uyum sağlıyor. iPhone 12 için fiyatlar şu şekilde ve ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor:

iPhone 12 mini 64 GB: 9999TL

iPhone 12 mini 128 GB: 10499TL

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iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

iPhone 12 modeli 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED panele sahip. Nano seramik materyal ile ekran korunuyor. Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yukarı çıkaran iPhone 12 modeli 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensöre sahip. Ön kamera da 12MP çözünürlüğünde iken tüm sensörlerde gece modu aktif edilmiş. Dolby Vision video kayıt en dikkat çekici özelliği.

IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabilen kasa ayrıca MagSafe özelliği sayesinde manyetik olarak geniş bir aksesuar ekosistemine uyum sağlıyor. iPhone 12 için sızdırılan fiyatlar şu şekilde ve ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor:

iPhone 12 64 GB: 10999TL

iPhone 12 128 GB: 11499TL

iPhone 12 256 GB: 12499TL

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iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri

iPhone 12 Pro asıl olarak iPhone 12 ile tasarım ve donanım anlamında aynı. Fark ise kamera paketinde ortaya çıkıyor. 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yanında 4x yakınlaştırma yapabilen bir sensör daha mevcut.

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LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile gelişmiş zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama gibi önemli katkılar yapıyor.

Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor. iPhone 12 Pro için sızdırılan fiyatlar şu şekilde:

iPhone 12 Pro 128 GB: 14999TL

iPhone 12 Pro 256 GB: (belli değil)

iPhone 12 Pro 512 GB: 17999TL

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iPhone 12 Pro Max fiyatı ve özellikleri

iPhone 12 Pro Max modelinde 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran görüyoruz. Ekranda HDR ve Dolby Vision desteği mevcut. Kasa IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabiliyor. Nano seramik kristallerden oluşan Seramik Kaplama pazardaki en güçlü ekran korumasını sunuyor ve 4 kata kadar düşmelere dayanıklı.

Apple A14 Bionic yonga seti iPhone 12 Pro Max modelinde performans çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. Diğer taraftan U1 yongası Ultra Wide Band yani kısa mesafede geniş bant veri aktarımına olanak tanıyor.

Kamera tarafında geniş açı sunan 12MP çözünürlüğünde gelişmiş 1/1.9 inç bir ana sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Ana sensör f/1.6 diyafram aralığı sunuyor ve 1.7 mikron piksel ile düşük ışık koşullarında yüzde 87 daha iyi bir performansa sahip. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 5x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.

LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.

Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.

Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut. iPhone 12 Pro Max için sızdırılan fiyatlar şu şekilde:

iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16999TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB: (belli değil)

iPhone 12 Pro Max 512 GB: (belli değil)

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