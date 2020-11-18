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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası

    iPhone 12 serisinin Aralık ayı başında ülkemizde satışa çıkacağını sizlere bildirmiştik. Farklı kaynaklardan cihazların Türkiye fiyatları da sızmaya başladı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    4,1b
    232
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası
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    Apple’ın iPhone 12 serisi nihayet ülkemizde de satışa çıkıyor. Gerek forum konularımızdan gerekse basındaki farklı sızıntılardan serideki pek çok versiyonun fiyatları da ortaya çıkmış durumda.

    iPhone 12 mini fiyatı ve özellikleri

    iPhone 12 modeli 5.4 inçlik Super Retina XDR OLED panele sahip. Nano seramik materyal ile ekran korunuyor. iPhone 4 zamanlarından hatırladığımız metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu şık bir görünüm oluşturuyor.

    Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yukarı çıkaran iPhone 12 modeli 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensöre sahip. Ön kamera da 12MP çözünürlüğünde iken tüm sensörlerde gece modu aktif edilmiş. Dolby Vision video kayıt en dikkat çekici özelliği.

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    IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabilen kasa ayrıca MagSafe özelliği sayesinde manyetik olarak geniş bir aksesuar ekosistemine uyum sağlıyor. iPhone 12 için fiyatlar şu şekilde ve ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor:

    iPhone 12 mini 64 GB: 9999TL

    iPhone 12 mini 128 GB: 10499TL

    iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

    iPhone 12 modeli 6.1 inçlik Super Retina XDR OLED panele sahip. Nano seramik materyal ile ekran korunuyor. Apple A14 Bionic yonga seti ile performans çıtasını yukarı çıkaran iPhone 12 modeli 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensöre sahip. Ön kamera da 12MP çözünürlüğünde iken tüm sensörlerde gece modu aktif edilmiş. Dolby Vision video kayıt en dikkat çekici özelliği.

    IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabilen kasa ayrıca MagSafe özelliği sayesinde manyetik olarak geniş bir aksesuar ekosistemine uyum sağlıyor. iPhone 12 için sızdırılan fiyatlar şu şekilde ve ön siparişlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor:

    iPhone 12 64 GB: 10999TL

    iPhone 12 128 GB: 11499TL

    iPhone 12 256 GB: 12499TL

    iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri

    iPhone 12 Pro asıl olarak iPhone 12 ile tasarım ve donanım anlamında aynı. Fark ise kamera paketinde ortaya çıkıyor. 12MP çözünürlüğünde f/1.6 aralıklı ana sensör ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yanında 4x yakınlaştırma yapabilen bir sensör daha mevcut.

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    LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile gelişmiş zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama gibi önemli katkılar yapıyor.

    Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor. iPhone 12 Pro için sızdırılan fiyatlar şu şekilde:

    iPhone 12 Pro 128 GB: 14999TL

    iPhone 12 Pro 256 GB:  (belli değil)

    iPhone 12 Pro 512 GB: 17999TL

    iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 12 Pro Max fiyatı ve özellikleri

    iPhone 12 Pro Max modelinde 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED bir ekran görüyoruz. Ekranda HDR ve Dolby Vision desteği mevcut. Kasa IP68 ile su altında 6 metreye kadar dayanabiliyor. Nano seramik kristallerden oluşan Seramik Kaplama pazardaki en güçlü ekran korumasını sunuyor ve 4 kata kadar düşmelere dayanıklı.

    Apple A14 Bionic yonga seti iPhone 12 Pro Max modelinde performans çıtasını daha da yukarı çıkarıyor. Diğer taraftan U1 yongası Ultra Wide Band yani kısa mesafede geniş bant veri aktarımına olanak tanıyor. 

    Kamera tarafında geniş açı sunan 12MP çözünürlüğünde gelişmiş 1/1.9 inç bir ana sensör görüyoruz. 7 elemanlı plastik lens sensörün yeteneklerini arttırmış. Ana sensör f/1.6 diyafram aralığı sunuyor ve 1.7 mikron piksel ile düşük ışık koşullarında yüzde 87 daha iyi bir performansa sahip. Yanında ultra geniş 12MP çözünürlüğünde yardımcı sensör ve 5x yakınlaştırma yapabilen telefoto sensör yer alıyor.

    LIDAR sensörü ise derinlik ölçümü ile zengin gerçeklik desteğinin yanında gece çekimlerinde 6 kata kadar hızlı otomatik odaklama yapabiliyor. Yeni Apple ProRAW teknolojisi ile ilk kez 10-bit Dolby Vision kayıt yapabilmesi de diğer bir ekstrası.

    Kamera paketinde Sensor-Shift OIS adında yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu yeni OIS teknolojisi dengelemeyi ağır lensler yerine sensöre uygulamış. Böylece hem düşük hem de yüksek hareketliliklerde sabitleme yapılabiliyor.

    Kamera paketi 4K çözünürlükte 120fps ve 240fps yavaş çekim yapabiliyor. Gelişmiş gece modu ve gürültü azaltma modları yanında yine 3 sensörden aynı anda kayıt yapabilme özelliği de mevcut. iPhone 12 Pro Max için sızdırılan fiyatlar şu şekilde:

    iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16999TL

    iPhone 12 Pro Max 256 GB: (belli değil)

    iPhone 12 Pro Max 512 GB: (belli değil)

     

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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    20 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Magazalara da saglam karla satiliyor... Iste :

    Sol sekmedeki Alis fiyatlaria bakabilirsiniz. Etik midir filan ifsasi demeyin ...

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    https://www.posta.com.tr/iphone-12-ailesinin-turkiye-fiyatlari-ortaya-cikti-haber-fotograf-2287907-1
    Magazalara da saglam karla satiliyor... Iste : Sol sekmedeki Alis fiyatlaria bakabilirsiniz. Etik midir filan ifsasi demeyin ... ...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +17
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    frudi (ferdi istanbul) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Mağza hiç olmazsa çalışanı var kirası var stopajı vergisi vs.... gider sen mağza diyorsun ama devletin aldığına ne demeli
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Morichannn (Akın Özer) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple bu sefer hiç acımamış ve çakmış fiyatlara. Olduğundan daha fazla.
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    Gulivers1 (Uğur Arslan) 23 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Almayın fiyatlar düşsün:)
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    DH Misafiri 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    iphone 8 plus fiyatı düşermi ????
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    cand. 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adam olana çok bile
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    frtbyntmr (hakan gün) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlardan gelirse türkiye pazarı çok daralır. İphone 12 için 9 bin tl bekliyorum. O da çok ama daha da aşağı olmaz
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    drjacob (... ) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gitti 17 bin TL ( iplikçi nedim sesi ile okuyun ) :)
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    Whippoorwill 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çerez parası.
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    iPhone 12 256 GB 949 dolar, TR fiyatı 12.499 TL
    iPhone 12 Pro 128 GB 999 dolar, TR fiyatı 14.999 TL
    iPhone 12 Pro Max 128 GB 1099 dolar, TR fiyatı 16.999 TL

    Apple'dan PRO fiyatlar

    Söyleyeceklerim bu kadar :)
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    misterrium (Doruk Buğday) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) scanh
    Apple dedi zaten 20 sene aynı adamı basta tutun oda euro'yu 1tl=10€ yapsın sizde zevkle izleyin
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Mr. Jingles 12 sn. ( Mesaj Silindi ) scanh
    Dolar üzerinden hesap yaparsanız sonuç da yanlış çıkacaktır. Türkiye Apple’ın yaptığı bölgelendirmede Avrupa bölgesinde geçiyor. Dolayısıyla satış dolar üzerinden değil avro üzerinden yapılır. Kuru da 9 üzerinden hesaplamanız gerekiyor.
    Yanıtla
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Magazalara da saglam karla satiliyor... Iste :

    Sol sekmedeki Alis fiyatlaria bakabilirsiniz. Etik midir filan ifsasi demeyin ...

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    https://www.posta.com.tr/iphone-12-ailesinin-turkiye-fiyatlari-ortaya-cikti-haber-fotograf-2287907-1
    4 Yanıt Yanıtla +17
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    frudi (ferdi istanbul) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Mağza hiç olmazsa çalışanı var kirası var stopajı vergisi vs.... gider sen mağza diyorsun ama devletin aldığına ne demeli
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Mağaza 800-1000 arası koymuş şu rakamlarda yaklaşık %10 ediyor. Sizce ne kadar koyması lazım? %5 falan mı? Mağaza sana teknolojik ürün ulaştırma kurumu değil ki, tabii ki üstüne kâr koyup satacak.
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    khytr89 (Hakan ) 13 dk. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Sağlam kar diyemeyiz çünkü mağaza kirası, personel giderleri vs var yani istihdam ve sistemin dönmesi için normal..

    Ayrıca alış fiyatına tuketici tarafında kdv de ekleniyor ki karlar çok az geldi bana koca koca magazaların giderlerini vs düşününce ki adamlar sırf satılsin da sürumden kazaniriz düşüncesindeler sanırım..

    Su komik karı gordükten sonra teknosa , vatan , mediamarkt yerinde olsa tüm gerçek mağazaları kapatır komple eticarete yonelirdim
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    burki_rock (Burak Mustafa) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gram ihtimal vermiyorum bu fiyatlara. 11 serisi ile aynı seviyede gelecek hepsi.
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    zaferkahraman (Zafer Kahraman) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) burki_rock
    Bende sizinle aynı görüşteyim ama o fiyatlardan gelirse hüsran olur benim için.

    note 20 ultra 1300 € dan çıkış yaptığında bizde satışı 12.300 ₺ gibi giriş yapmıştı.
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    matador_mirkhan 1 sa. ( Mesaj Silindi ) burki_rock
    Nasıl ihtimal vermiyorsunuz onu anlamadım. 11 çıktığı zamanki kurla şimdiki arasında dağlar kadar fark var ki apple ülkeye özel bir fiyatlandırma yapan bir şirkette değil. Bu fiyatlar olur olmaz bilemem ama kesinlikle 11 serisinden yukarda olacaktır.
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