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    Mad Catz yeni bir oyuncu faresi duyurdu

    Bir dönem iflasın eşiğinde dönen Mad Catz firması aşina olduğumuz tasarımlarıyla yeniden pazara çıktı. Ödüllü Mad Catz R.A.T. 8+ ADV oyuncu faresi yakın zamanda satışa çıkacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mad Catz yeni bir oyuncu faresi duyurdu
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    İlginç fare tasarımları ile oyuncuların gözdesi olan Mad Catz bu hafta yine çizgisinden ödün vermeyen yeni bir ürün duyurdu. Mad Catz R.A.T. 8+ ADV oyuncu faresi performansa odaklanıyor.

    Mad Catz R.A.T. 8+ ADV özellikleri

    Mad Catz R.A.T. 8+ ADV yılın başlarında Red Dot tasarım ödülüne de layık görülmüştü. Pixart PMW 3389 PRO optik sensörüne sahip olan fare 20000 DPI hassasiyetine çıkabiliyor. Saniyede 400 inç hareket edebilen fare 50G hızlanma değerine sahip.

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    Dayanıklılık odaklı fare tuşları 60 milyon basış ömrüne sahip. Tuşlar konfigüre edilebilirken sensör hassasiyeti de ayarlanabiliyor. Makro komutların saniyeler içerisinde programlanabilir tuşlara atanabildiği ifade ediliyor.

    119mm x 88mm x 39mm boyutlara sahip olan farenin dış parçaları modüler ve elinizin yapısına göre ayarlanabiliyor. Ayrıca avuç içi için iki tane de değiştirilebilir parça eklenmiş. Alt kısımda ağırlığını ayarlamak için boşluk da mevcut. Mad Catz R.A.T. 8+ ADV oyuncu faresi önümüzdeki haftalarda piyasada olacak.



    https://www.kitguru.net/peripherals/mouse/james-dawson/mad-catz-r-a-t-8-adv-is-coming-to-stores-soon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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