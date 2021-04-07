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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Mercedes-Benz CLS, tazelenen yüzü ve yeni hafif hibrit seçeneğiyle geldi

    İç ve dış tasarımındaki küçük dokunuşlarla karşımıza çıkan 2021 Mercedes-Benz CLS'nin motor gamı da hafif hibrit desteğine sahip ünitelerle güncellendi. Makyajlı CLS 53 4MATIC+ ise çok daha sportif.
    07 Nisan 2021, 13:50 (1 hf.)
    2,5b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı Mercedes-Benz CLS, tazelenen yüzü ve yeni hafif hibrit seçeneğiyle geldi
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    Alman otomotiv devi Mercedes ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Şirket bu kez de makyaj operasyonundan geçirdiği Mercedes-Benz CLS'nin örtüsünü kaldırdı. Yenilenen CLS'nin tasarımında ufak dokunuşlar ve motor gamında güncellemeler mevcut.

    Makyajlı Mercedes-Benz CLS'nin panjur tasarımı elden geçirilmiş ve bu alanda logoyu da saran krom şerit inceltilerek daha şık hale getirilmiş. Bunun yanı sıra boydan boya uzanan bir kanat ve kenarlarda L şekilli detaylara sahip daha sportif bir ön tampona yer verilmiş. Yeni 19 inçlik jantların da karşımıza çıktığı makyajlı CLS'nin renk yelpazesinde de yeni seçenekler bulunuyor.

    2021 Mercedes-Benz CLS'nin iç mekanında da minimal bir değişim söz konusu. İlk göze çarpan detay, üzerinde parlak siyah detaylara yer verilen yeni üç kollu direksiyon oluyor. Direksiyon simidi üzerinde ellerinizi algılayan sensörlere yer verilmiş. Böylelikle CLS'nin yarı otonom sürüş sistemi aktifken hatalı uyarıların engellenmesi hedeflenmiş. Bunun yanı sıra iç mekanda yeni ahşap trim ve nappa deri döşeme opsiyonları mevcut.

    Makyajlı Mercedes-Benz CLS, tazelenen yüzü ve yeni hafif hibrit seçeneğiyle geldi
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    Makyajlı CLS'nin kaputu altında dizel ve benzinli motorlar yer alıyor. Dizel tarafın giriş seviyesindeki CLS 220 d versiyonunda 194 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli ünite mevcut. Bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlarken maksimum 237 km/s sürat yapabiliyor. Bunun yanı sıra 265 beygir güç ve 550 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli sahip CLS 300 d 4MATIC versiyonu da listede. 

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    Söz konusu versiyonda 48V hafif hibrit teknolojisine de yer verilmiş. Bu sistem, ani hızlanmalarda dizel motora 20 beygire kadar destek sağlıyor. CLS 300 d 4MATIC bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlarken maksimum 250 km/s hız yapıyor. Dizel tarafındaki en güçlü seçenek olan, 3.0 litre altı silindirli üniteye sahip CLS 400 d 4MATIC ise 330 beygir güç ve 700 Nm tork çıkışıyla 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlıyor.

    Benzinli seçenekler ise CLS 350 ile başlıyor. 2.0 litre üniteye sahip versiyon 299 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Söz konusu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 6.1 saniye. CLS 450 4MATIC ise 3.0 litre altı silindirli motoruyla 367 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlayan bu versiyonda da hafif hibrit teknolojisine yer verilmiş.

    Son olarak, 3.0 litre altı silindirli üniteye sahip CLS 53 4MATIC+ da 435 beygir güç ve 520 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan bu performanslı modelde de ani hızlanmalarda 22 beygir güçle destek veren 48V hafif hibrit desteğine yer verilmiş.

    Makyajlı CLS'nin fiyatı henüz belli değil. Fakat mevcut versiyonun ülkemizdeki fiyatı 1.678.500 TL seviyesinden başlayıp 2.553.000 TL'ye kadar çıkıyor.



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    TITAN (L L L A İ M İ K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    rümeysalara hayırlı olsun
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    frudi (ferdi istanbul) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Araçı bedava verseler kasko ve sigortası artı bakımına gücüm yetmez yakıt katmıyorum sadece bakıyorum :)))
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyat yerinde yazan rakamlar sayısal loto sonuçları mı
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Geçen sene 950.000TL'ye sıfır satıldığında pahalı diyerek almayan kafamı seveyim.

    W218'in üzerine çok koymuşlar, tasarım olarak birazcık zayıf ama motorun gerçek gücü daha belirgindi.

    Hoş şimdi yine çevre falan diye 10hp kısmışlar hemen makyajla.

    2 litre dizeli pişmanlık olur, gerçekten vasat. Bu aracı araç yapan 3 litre dizelidir. Şehir içi 9.5 litre civarı yakması da ekstra bir hediye resmen.

    Ufak notları ekleyim; kaskosu W218'de bile 6000TL altına imkanı yok inmiyor, yıllık periyodik bakım 8000TL civarı, ben sanayiye giderim diyenlere peşinen söyleyim 9 litre motor yağı alıyor yani sırf yağı 1000TL'yi geçiyor zaten, sanayiye sokup rezil etmeyin boşuna. Ön far ise su pompası hariç 2 yıl önce 20.000+KDV civarıydı yanlış hatırlamıyorsam, şuan 30.000TL'yi aşıyor. Yıllık hiç sürmeden yattığı yerde; aylık 2000TL para yiyordu yani hiç bir sorunu olmadığı halde.

    CLS400 aldığınızı varsayarsak, bu aylık 4000TL civarına denk gelecektir yattığı yerden.

    Ama S serisi büyük ve o kadar para verilmez diyenler için, bence daha iyi bir seçenek yok çünkü 8 serisi çok daha pahalı.
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    R road35 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2010 cls 320. En güzel kasası bu dışı beyaz içi bej konsol ahşap kaplama viteste bulunan start engine tuşu. Ahh ahh bırakmadılar yasayalım.
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    sepulturgay (yok yok) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mahvettiler güzelim tasarımı.



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    C Clusive 6 gün ( Mesaj Silindi ) sepulturgay
    Yeni hali çok daha güzel... Zevkler farklıdır tabii...
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    Six Feet Under. 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Forza'ya gelince süreriz.
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    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyat yerinde yazan rakamlar sayısal loto sonuçları mı
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    haberelectro 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    CLS üretimden kaldırılacak. Bu son güncellemeydi
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    Yazık ederler, Mercedes'in en iyi araçlarından biriydi. Tek kötü yanı arka diz mesafesi yok gibi bir şeydi.
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    cihanair (cihan irgali) 6 gün ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    A7 karsisinda sansi yoktu zaten
    iyi olur kaldirmalari
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    TITAN (L L L A İ M İ K) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    rümeysalara hayırlı olsun
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    D Dellialli 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) TITAN
    rümeysalar kim? yine birşeyler mi oldu bitti? link var mı?
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 6 gün ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Kerem'leri , Aslı'ları ve Zeynep'leri unutmayalım.
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    frudi (ferdi istanbul) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Araçı bedava verseler kasko ve sigortası artı bakımına gücüm yetmez yakıt katmıyorum sadece bakıyorum :)))
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    BOLDVIPER 6 gün ( Mesaj Silindi ) frudi
    Bu yıl yetse bile önumuzdeki yıl yetmezdı ustat

    zıra her yıl kasko ve bakım ucretı gıbı seylere bıle zam geliyor.. maaşın yerınde dururken
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