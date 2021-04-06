Makyajlı Seat Ibiza ve Arona'dan ilk teaser geldi

Kısa süre önce 7 koltuklu Tarraco'yu ülkemize getiren Seat, şimdi de makyajlı Ibiza ve Arona'nın global lansmanına hazırlanıyor. İspanyol marka, makyajlı Seat Ibiza ve Arona'ya ilişkin ilk teaser paylaşımını bugün yaptı.

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Makyaj operasyonu kapsamında Seat Ibiza ve Seat Arona'nın ön bölümüne yoğunlaşan küçük dokunuşlar göreceğiz. Paylaşılan video bu konuda çok yardımcı olmasa da görselde makyajlı Seat Arona'nın yeni ön tasarımını görebiliyoruz. Arona, dikey hava kanallarına, daha geniş bir merkez hava girişine ve gri koruma plakasına sahip bir tampona kavuşmuş. Ayrıca ana aydınlatmaların hemen altında yuvarlak sis farlarını görüyoruz ki bu tasarım da bizlere Cupra Formentor modelini anımsatıyor.

Tam Boyutta Gör

Bunun yanı sıra makyajlı Seat Ibiza ve Seat Arona'da arkadaki model isimlerinin el yazısı şeklinde güncellendiğini görüyoruz ki bu değişimi ilk olarak yeni Leon ve Ateca modellerinde görmüştük. Öte yandan ikilinin iç mekanında da daha büyük ekrana sahip yeni multimedya sistemi ve yeni konsol tasarımı gibi değişimler göreceğiz.

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Yenilenen modellerde ayrıca dijital gösterge paneli gibi detaylar da beklentiler arasında. Aslında Seat da "Dünya giderek daha fazla dijitalleşti ve bağlantılı hale geldi. Seat Ibiza ve Arona, yolculuğun bir parçası olmaya hazır" şeklindeki açıklamasıyla bu beklentimizin boşa olmadığının sinyallerini veriyor.

Makyajlı Seat Ibiza ve Seat Arona'nın resmi tanıtımı 15 Nisan 2021'de Türkiye saati ile 11:00'da gerçekleştirilecek.

https://www.seat-mediacenter.com/smc/seat-brand/seat-brand-news/modelrange/2021/SEAT-brings-new-excitement-to-Ibiza-and-Arona-with-an-evolution-in-the-exterior-and-a-revolution-in-the-interior.html

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