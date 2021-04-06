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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Seat Ibiza ve Arona'dan ilk teaser geldi

    İspanyol marka, 15 Nisan'da resmi olarak tanıtılması planlanan makyajlı Seat Ibiza ve makyajlı Seat Arona'nın ilk teaser'ını "dış tasarımda evrim, iç mekanda devrim" notuyla paylaştı.
    06 Nisan 2021, 18:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kısa süre önce 7 koltuklu Tarraco'yu ülkemize getiren Seat, şimdi de makyajlı Ibiza ve Arona'nın global lansmanına hazırlanıyor. İspanyol marka, makyajlı Seat Ibiza ve Arona'ya ilişkin ilk teaser paylaşımını bugün yaptı.

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    Makyaj operasyonu kapsamında Seat Ibiza ve Seat Arona'nın ön bölümüne yoğunlaşan küçük dokunuşlar göreceğiz. Paylaşılan video bu konuda çok yardımcı olmasa da görselde makyajlı Seat Arona'nın yeni ön tasarımını görebiliyoruz. Arona, dikey hava kanallarına, daha geniş bir merkez hava girişine ve gri koruma plakasına sahip bir tampona kavuşmuş. Ayrıca ana aydınlatmaların hemen altında yuvarlak sis farlarını görüyoruz ki bu tasarım da bizlere Cupra Formentor modelini anımsatıyor.

    Makyajlı Seat Ibiza ve Arona'dan ilk teaser geldi
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    Bunun yanı sıra makyajlı Seat Ibiza ve Seat Arona'da arkadaki model isimlerinin el yazısı şeklinde güncellendiğini görüyoruz ki bu değişimi ilk olarak yeni Leon ve Ateca modellerinde görmüştük. Öte yandan ikilinin iç mekanında da daha büyük ekrana sahip yeni multimedya sistemi ve yeni konsol tasarımı gibi değişimler göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı"

    Yenilenen modellerde ayrıca dijital gösterge paneli gibi detaylar da beklentiler arasında. Aslında Seat da "Dünya giderek daha fazla dijitalleşti ve bağlantılı hale geldi. Seat Ibiza ve Arona, yolculuğun bir parçası olmaya hazır" şeklindeki açıklamasıyla bu beklentimizin boşa olmadığının sinyallerini veriyor.

    Makyajlı Seat Ibiza ve Seat Arona'nın resmi tanıtımı 15 Nisan 2021'de Türkiye saati ile 11:00'da gerçekleştirilecek. 



    https://www.seat-mediacenter.com/smc/seat-brand/seat-brand-news/modelrange/2021/SEAT-brings-new-excitement-to-Ibiza-and-Arona-with-an-evolution-in-the-exterior-and-a-revolution-in-the-interior.html
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    YuRYTR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tr pakeyinde gene sadece Fr da led olur
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    X xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arona ölü eşek gibi bakıyordu, güzel olmuş ön yüzdeki değişiklikler
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    Del Murder (burak kesimli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İbizanın kasası zaten güzel içini azıcık kaliteli yapsalar keşke.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    Dr.GU (G.U. ) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İkisi de güzel görünüyor
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    Emekkk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İbizaya led gelir herhalde bu sefer
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4 haberden 1”i araba haberi
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmet. (Ahmet Gözütok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    Merhaba,
    Son 24 saatte yayınlanan 40+ haberin 5'i otomobillerle ilgili.
    Bilginiz olsun istedim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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