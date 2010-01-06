Marvell 1GHz'de çalışan ARMADA 610 işlemcisini duyurdu

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Intel'in akıllı telefonlar için mobil işlemci geliştiren Xscale bölümünü birkaç yıl önce satın alarak düşük güç tüketimli yonga geliştirme çalışmalarına hız veren Marvell, ARMADA 610 isimli yeni uygulama işlemcisini duyurdu. Snapdragon platformuyla yüksek satış başarısı elde eden ve son olarak Google Nexus One'da da kendine yer bulan Qualcomm'un bu başarısını gölgede bırakmak isteyen Marvell, 1GHz'de çalışan ARMADA 610 işlemcisiyle iddialı geliyor. Yeni işlemcisinde ARM Cortex A8 tasarımında olduğu gibi ARM v7 komutlarını kullanan Marvell'in yine Qualcomm, TI ve Freescale gibi yine ARM tabanlı yonga çözümleri hazırlayan diğer firmalara göre bazı avantajlara sahip olduğu çünkü Marvell'in ARM tabanlı işlemci tasarımında daha fazla özgürlüğe sahip olduğu belirtiliyor.

Qualcomm Snapdragon platformuyla birlikte Nvidia'nın Tegra / Tegra 2 platformlarına rakip olması beklenen ARMADA 610, yukarıda da belirttiğimzi gibi 1GHz'de çalışıyor hatta daha yüksek hızlara da ölçeklenebileceği belirtiliyor. Yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan düşük güç tüketimli mobil işlemci, sahip olduğu entegre grafik birimi üzerinden Open GL ES 2.0/1.1 ve Open VG desteği de sunuyor. Saniyede 45 milyon poligon işleyebilen entegre grafik birimi ve yüksek saat hızıyla ARMADA 610, taşınabilir cihazlarda sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Öte taraftan Marvell, ARMADA 500 ve 600 işlemci tasarımlarıyla endüstride ilk defa ARM tabanlı dört çekirdekli işlemcisini de duyurdu ve oyun konsollarını hedeflendiğinin sinyallerini verdi.