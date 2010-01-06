Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Marvell 1GHz'de çalışan ARMADA 610 işlemcisini duyurdu

9 yıl
7,2b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Marvell 1GHz'de çalışan ARMADA 610 işlemcisini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Intel'in akıllı telefonlar için mobil işlemci geliştiren Xscale bölümünü birkaç yıl önce satın alarak düşük güç tüketimli yonga geliştirme çalışmalarına hız veren Marvell, ARMADA 610 isimli yeni uygulama işlemcisini duyurdu. Snapdragon platformuyla yüksek satış başarısı elde eden ve son olarak Google Nexus One'da da kendine yer bulan Qualcomm'un bu başarısını gölgede bırakmak isteyen Marvell, 1GHz'de çalışan ARMADA 610 işlemcisiyle iddialı geliyor. Yeni işlemcisinde ARM Cortex A8 tasarımında olduğu gibi ARM v7 komutlarını kullanan Marvell'in yine Qualcomm, TI ve Freescale gibi yine ARM tabanlı yonga çözümleri hazırlayan diğer firmalara göre bazı avantajlara sahip olduğu çünkü Marvell'in ARM tabanlı işlemci tasarımında daha fazla özgürlüğe sahip olduğu belirtiliyor.

Qualcomm Snapdragon platformuyla birlikte Nvidia'nın Tegra / Tegra 2 platformlarına rakip olması beklenen ARMADA 610, yukarıda da belirttiğimzi gibi 1GHz'de çalışıyor hatta daha yüksek hızlara da ölçeklenebileceği belirtiliyor. Yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan düşük güç tüketimli mobil işlemci, sahip olduğu entegre grafik birimi üzerinden Open GL ES 2.0/1.1 ve Open VG desteği de sunuyor. Saniyede 45 milyon poligon işleyebilen entegre grafik birimi ve yüksek saat hızıyla ARMADA 610, taşınabilir cihazlarda sık sık karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Öte taraftan Marvell, ARMADA 500 ve 600 işlemci tasarımlarıyla endüstride ilk defa ARM tabanlı dört çekirdekli işlemcisini de duyurdu ve oyun konsollarını hedeflendiğinin sinyallerini verdi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SnCrhn 9 yıl
intel in utanması gereken daha bir çok konu var....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
@sahafiec çünkü x86 mimarisini bu bölüme entegre edemedi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl

DEATH71

@sahafiec çünkü x86 mimarisini bu bölüme entegre edemedi..

Allahtan edemedi.

Ama Intel in utanması gereken br durum var.
Armada da 1080P desteği verirken halaIntel'in IGP lerinde bu destek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Huntkey X7 900: Fiyat Performans odaklı üst seviye PSU Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim