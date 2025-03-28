MediaTek, akıllı telefon işlemci pazarında liderliğini korudu: İşte sıralama

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Tam Boyutta Gör Counterpoint araştırma şirketi, akıllı telefon işlemci pazarına yönelik 2024 yılının dördüncü çeyrek verilerini yayınladı. Bu verilere göre, MediaTek pazardaki liderliğini korudu.

Apple, Qualcomm'u geride bıraktı

2024'ün son çeyreğinde %34 pazar payı elde eden MediaTek, satışlarını arttırmasına rağmen, bir önceki çeyreğe göre pazar payı kaybetti. Apple ise iPhone 16 serisinin etkisiyle A18 işlemcileriyle önemli bir çıkış yakalayarak %23 pazar payına ulaştı ve Qualcomm'u geçip ikinci sıraya yerleşti.

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Aynı dönemde Qualcomm'un sevkiyatlarında küçük bir azalma gerçekleşti ve şiket %21 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi. Ancak premium segmentteki büyümenin etkisiyle şirketin gelirleri arttı. Galaxy S25 serisine güç veren Snapdragon 8 Elite yonga setiyle, Qualcomm'un 2025'in ilk çeyreğinde satışlarını arttırması bekleniyor.

Unisoc, düşük fiyat segmentine hitap eden 4G yongalarıyla %14 pazar payıyla dördüncü sırada yer alırken, Samsung, Exynos işlemcileriyle %4 pay elde ederek beşinci sıradaki yerini korudu. Onun hemen arkasında Huawei (HiSilicon) %3 pazar payıyla yerini aldı.

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