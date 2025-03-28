MediaTek, akıllı telefon işlemci pazarında liderliğini korudu: İşte sıralama

Apple, Qualcomm'u geride bıraktı
2024'ün son çeyreğinde %34 pazar payı elde eden MediaTek, satışlarını arttırmasına rağmen, bir önceki çeyreğe göre pazar payı kaybetti. Apple ise iPhone 16 serisinin etkisiyle A18 işlemcileriyle önemli bir çıkış yakalayarak %23 pazar payına ulaştı ve Qualcomm'u geçip ikinci sıraya yerleşti.
Aynı dönemde Qualcomm'un sevkiyatlarında küçük bir azalma gerçekleşti ve şiket %21 pazar payıyla üçüncü sıraya geriledi. Ancak premium segmentteki büyümenin etkisiyle şirketin gelirleri arttı. Galaxy S25 serisine güç veren Snapdragon 8 Elite yonga setiyle, Qualcomm'un 2025'in ilk çeyreğinde satışlarını arttırması bekleniyor.
Unisoc, düşük fiyat segmentine hitap eden 4G yongalarıyla %14 pazar payıyla dördüncü sırada yer alırken, Samsung, Exynos işlemcileriyle %4 pay elde ederek beşinci sıradaki yerini korudu. Onun hemen arkasında Huawei (HiSilicon) %3 pazar payıyla yerini aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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