Ekranı olan mini PC satışta

Tam Boyutta Gör Bilgisayar kasası terimi geleneksel olarak harici bir monitöre bağlanma ihtiyacı duyan konseptlerdir. Zaman zaman ekran ihtiyacını ortadan kaldıran mini PC modelleri ortaya çıkıyor. Meenhong JX2 bunlardan birisi.

Meenhong JX2 özellikleri ve fiyatı

Meenhong JX2 mini PC modeli 160.6 x 81.9 x 21.5 mm ölçülerinde ve 1 litrelik bir hacme sahip. 30W enerji gerektiren cihaz 12V güç girişi gerektiriyor. 5.7 inçlik Full HD dokunmatik ekranı sayesinde bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz.

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4 çekirdekli Intel Celeron N5105 işlemcisi 24 kümeli Intel UHD grafikler ile gelirken 8GB RAM yanında iki adet M.2 2280 SSD slotu sunulmuş. HDMI 2.0, USB Tip-C, USB Tip-A, Gb Ethernet, 3.5mm jak gibi geniş bir slot seçeneği mevcut. Meenhong JX2 modeli 8GB/128GB seçeneği 195$, 8GB/256GB seçeneği 210$ şeklinde satışa sunuldu.

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Meenhong JX2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı