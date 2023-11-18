Ekranı olan mini PC satışta

Meenhong JX2 özellikleri ve fiyatı
Meenhong JX2 mini PC modeli 160.6 x 81.9 x 21.5 mm ölçülerinde ve 1 litrelik bir hacme sahip. 30W enerji gerektiren cihaz 12V güç girişi gerektiriyor. 5.7 inçlik Full HD dokunmatik ekranı sayesinde bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz.
4 çekirdekli Intel Celeron N5105 işlemcisi 24 kümeli Intel UHD grafikler ile gelirken 8GB RAM yanında iki adet M.2 2280 SSD slotu sunulmuş. HDMI 2.0, USB Tip-C, USB Tip-A, Gb Ethernet, 3.5mm jak gibi geniş bir slot seçeneği mevcut. Meenhong JX2 modeli 8GB/128GB seçeneği 195$, 8GB/256GB seçeneği 210$ şeklinde satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.