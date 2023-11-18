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    Ekranı olan mini PC satışta

    Meenhong JX2 mini PC modeli 5.7 inçlik Full HD dokunmatik ekranı sayesinde harici bir monitöre ihtiyaç bırakmadan rahat bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor.    
    Meenhong JX2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar kasası terimi geleneksel olarak harici bir monitöre bağlanma ihtiyacı duyan konseptlerdir. Zaman zaman ekran ihtiyacını ortadan kaldıran mini PC modelleri ortaya çıkıyor. Meenhong JX2 bunlardan birisi.

    Meenhong JX2 özellikleri ve fiyatı

    Meenhong JX2 mini PC modeli 160.6 x 81.9 x 21.5 mm ölçülerinde ve 1 litrelik bir hacme sahip. 30W enerji gerektiren cihaz 12V güç girişi gerektiriyor. 5.7 inçlik Full HD dokunmatik ekranı sayesinde bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz.

    4 çekirdekli Intel Celeron N5105 işlemcisi 24 kümeli Intel UHD grafikler ile gelirken 8GB RAM yanında iki adet M.2 2280 SSD slotu sunulmuş. HDMI 2.0, USB Tip-C, USB Tip-A, Gb Ethernet, 3.5mm jak gibi geniş bir slot seçeneği mevcut. Meenhong JX2 modeli 8GB/128GB seçeneği 195$, 8GB/256GB seçeneği 210$ şeklinde satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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