Xbox PC Game Pass ilk ay sadece 5.90TL oldu

Game Pass PC kampanyası
Microsoft Store üzerinde başlayan kampanyada PC Game Pass ilk ay abonelik fiyatı 5.90TL olarak indirime girdi. Oyuncular ilk ay 5.90TL ödedikten sonra aboneliğe devam etmek isterse aylık 159TL ödemek zorunda. İndirim ne kadar sürecek bilinmiyor.
Mağazada bunun haricinde devam üyeliği, Xbox Game Pass Core veya Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerinde bir değişiklik yapılmamış. Game Pass Core aboneliği 159TL iken Game Pass Ultimate aboneliği ise 209TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.