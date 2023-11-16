Xbox PC Game Pass ilk ay sadece 5.90TL oldu

Tam Boyutta Gör Son dönemde Türk oyuncuların son kalesi Xbox Game Pass abonelik fiyatlarına ardı ardına zam yapan Microsoft, bu kez bir indirim haberiyle karşımızda. PC Game Pass abone olmak isteyenlere cazip bir fırsat sunuluyor.

Game Pass PC kampanyası

Microsoft Store üzerinde başlayan kampanyada PC Game Pass ilk ay abonelik fiyatı 5.90TL olarak indirime girdi. Oyuncular ilk ay 5.90TL ödedikten sonra aboneliğe devam etmek isterse aylık 159TL ödemek zorunda. İndirim ne kadar sürecek bilinmiyor.

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Mağazada bunun haricinde devam üyeliği, Xbox Game Pass Core veya Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerinde bir değişiklik yapılmamış. Game Pass Core aboneliği 159TL iken Game Pass Ultimate aboneliği ise 209TL.

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