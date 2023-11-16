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    Anlık Bildirim

    Xbox PC Game Pass ilk ay sadece 5.90TL oldu

    Game Pass PC aboneliğini denemek isteyenler için Microsoft Store üzerinde cazip bir kampanya başladı. Game Pass PC ilk ay fiyatı 5.90TL olarak kısa bir süre indirimde.
    Game Pass Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Türk oyuncuların son kalesi Xbox Game Pass abonelik fiyatlarına ardı ardına zam yapan Microsoft, bu kez bir indirim haberiyle karşımızda. PC Game Pass abone olmak isteyenlere cazip bir fırsat sunuluyor.

    Game Pass PC kampanyası

    Microsoft Store üzerinde başlayan kampanyada PC Game Pass ilk ay abonelik fiyatı 5.90TL olarak indirime girdi. Oyuncular ilk ay 5.90TL ödedikten sonra aboneliğe devam etmek isterse aylık 159TL ödemek zorunda. İndirim ne kadar sürecek bilinmiyor.

    Mağazada bunun haricinde devam üyeliği, Xbox Game Pass Core veya Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerinde bir değişiklik yapılmamış. Game Pass Core aboneliği 159TL iken Game Pass Ultimate aboneliği ise 209TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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