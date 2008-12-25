Memtest86+ uygulamasının Core i5 destekli yeni versiyonu yayımlandı

Donanım tutkunlarının zaman zaman kullandığı önemli test uygulamalarından biri de Memtest86+. Özellikle hız aşırtmacılar tarafından belleklerin stabilitesini gözlemlemek için de kullanılan Memtest86+ uygulamasının 2.11 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Memtest v2.11'e eklenen yeni özellikler ve düzeltilen hatalar şu şekilde;



- Intel Core i5 (Lynnfield) işlemci desteği

- Intel P55 yonga seti desteği

- Intel PM45/GM45/GM47 mobil yonga seti desteği

- Intel GL40/GS45 mobil yonga seti desteği



- Intel'in x35/x45 yonga setlerindeki DDR2/DDR3 tanımlaması düzeltildi

- Core i7 için tanımlama bilgileri düzeltildi

- Bazı AMI BIOS versiyonlarıyla saptanan hata düzeltildi

- Tespit edilen bazı hatalar düzeltildi.



Memtest86+ 2.11 uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz!

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