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Memtest86+ uygulamasının Core i5 destekli yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım tutkunlarının zaman zaman kullandığı önemli test uygulamalarından biri de Memtest86+. Özellikle hız aşırtmacılar tarafından belleklerin stabilitesini gözlemlemek için de kullanılan Memtest86+ uygulamasının 2.11 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Memtest v2.11'e eklenen yeni özellikler ve düzeltilen hatalar şu şekilde;

- Intel Core i5 (Lynnfield) işlemci desteği
- Intel P55 yonga seti desteği
- Intel PM45/GM45/GM47 mobil yonga seti desteği
- Intel GL40/GS45 mobil yonga seti desteği

- Intel'in x35/x45 yonga setlerindeki DDR2/DDR3 tanımlaması düzeltildi
- Core i7 için tanımlama bilgileri düzeltildi
- Bazı AMI BIOS versiyonlarıyla saptanan hata düzeltildi
- Tespit edilen bazı hatalar düzeltildi.

Memtest86+ 2.11 uygulamasını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz!


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NikeNeGerek 10 yıl
.
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ozzzy222 10 yıl
yandık
478 socket gibi olacak lga 775 1366 ı çıkardılar buda 1066 socketmi
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max975 10 yıl
bize dokunan yokmuş bakalım nasıl
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