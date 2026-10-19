İspanya güneş panellerini denize taşıyor: 1 MW'lık sistemde testler başladı

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi yatırımları artık yalnızca karasal güneş tarlalarıyla sınırlı kalmıyor. Arazi kullanımını azaltmak ve deniz yüzeylerini enerji üretimi için değerlendirmek isteyen şirketler ve ülkeler, yüzer güneş enerjisi sistemlerine yöneliyor. Hatırlarsanız İspanya'nın Valencia şehrinde açık deniz güneş enerjisi platformu kurmaya başladığını daha önce sizinle paylaşmıştık. Temmuz ayından beri devam eden çalışmalar artık sona erdi ve platformun kurulumu tamamlandı. 1 MW'lık sistem artık test aşamasına geçiyor.

İspanya merkezli BlueNewables tarafından geliştirilen açık deniz güneş enerjisi projesi, 500 kW kapasiteli iki yüzer güneş enerjisi platformunun bir araya gelmesinden oluşuyor. Bu ikinci platformun da Valencia'ya getirilip kurulmasıyla birlikte hedeflenen 1 MW kapasitene ulaşılmış oldu. Sistem, artık gerçek deniz koşullarında performans, dayanıklılık ve bakım ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere test edilecek.

Limana Yanaşan Gemiler İçin Enerji Sağlayabilir

Test sürecinde platformların elektrik üretim performansı, işletme koşulları, bakım ihtiyaçları ve liman altyapısına entegrasyonu değerlendirilecek. Testlerden elde edilecek veriler, sistemin farklı deniz koşullarında ne kadar verimli ve dayanıklı çalışabileceğini ortaya koyacak.

Bu proje, güneş enerjisi sistemlerinin karada yeterli alan bulamadığı alanlarda açık denizleri de önemli bir alternatif hâline getirecek. Modüler bir yapıya sahip olan platformlar, ihtiyaçlara ve kurulacakları bölgeye göre ölçeklendirilebiliyor. Böylece elektrik üretimini tüketimin gerçekleştiği noktalara yaklaştırırken karadaki arazilerin güneş panelleri için kullanılmasına duyulan ihtiyaç da azaltılabiliyor.

Bu yaklaşım, özellikle limanlar açısından oldukça kullanışlı olabilir. Çünkü gemilerin limanda bulunduğu süre boyunca elektrik ihtiyacı devam ediyor. Kıyıdan elektrik beslemesi olarak bilinen "shore power" sistemleri sayesinde gemiler, uygun altyapının bulunduğu limanlarda kendi jeneratörlerini çalıştırmak yerine karadaki elektrik şebekesine bağlanabiliyor. Bu da gemiler limandayken yakıt tüketiminin ve buna bağlı emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor. Yüzer güneş enerjisi sistemleri, bu altyapıyı beslemek için ek bir elektrik üretim kaynağı sağlayabilir.

İki Yıl Boyunca Test Edilecek

Valencia Limanı'ndaki demonstrasyon projesi, limanın yenilenebilir enerji teknolojilerini test ederek daha sürdürülebilir bir altyapı oluşturma planının parçası. Liman yönetimi, deniz üzerinde geliştirilen yenilenebilir enerji sistemlerinin şebekeye bağlanmasını ve üretilen elektriğin şebekeye aktarılmasını mümkün kılacak bir test alanı da geliştiriyor. Bu altyapının gelecekte farklı deniz kaynaklı yenilenebilir enerji projelerinde kullanılması hedefleniyor.

BlueNewables ve Naturgy proje kapsamında iki yıl boyunca teknik, operasyonel ve ekonomik verileri inceleyerek elde ettikleri sonuçları paylaşacak. Bu süreçte sistemin performansı, karşılaşılan teknik sorunlar, bakım ve işletme maliyetleri gibi unsurlar değerlendirilecek. Özellikle tuzlu suyun, deniz spreyinin ve diğer zorlu çevresel koşulların güneş enerjisi ekipmanları üzerindeki etkisi, teknolojinin uzun vadeli kullanım potansiyelini belirleyecek önemli başlıklar arasında yer alıyor.

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Deniz üzerinde yüzer güneş enerjisi üretimi, özellikle arazi sıkıntısı yaşayan limanlar ve ada enerji sistemleri için yeni bir seçenek sunuyor. Teknolojinin ilerleyen dönemde açık deniz rüzgâr enerjisi gibi diğer yenilenebilir kaynaklarla birlikte kullanılması da mümkün olabilir. Ancak sistemlerin dalga, rüzgâr ve tuzlu su gibi koşullara karşı dayanıklılığı ile ürettikleri elektriğin maliyeti, yaygınlaşmalarını belirleyecek temel faktörler olacak. İspanya'da yürütülen testler de bu teknolojinin ticari ölçekte ne kadar uygulanabilir olduğunu anlamak açısından önemli veriler sağlayacak.

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