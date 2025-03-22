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    Yeni Tesla Model Y Türkiye'de satışta! Renault Espace makyajlandı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye'de satışa sunulan yeni Tesla Model Y, BYD'nin 1000 kW şarj teknolojisi ve makyajlanan Renault Espace gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye'de satışa sunulan yeni Tesla Model Y, BYD'nin 1000 kW şarj teknolojisi ve makyajlanan Renault Espace gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:10 - Yeni Tesla Model Y Türkiye'de

    11:24 - BYD'nin 1000 kW şarj teknolojisine sahip otomobilleri

    23:58 - Yeni MG4'ün tasarımı ortaya çıktı

    32:28 - Makyajlı Renault Espace

    44:16 - Kapanış

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