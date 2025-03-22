Yeni Tesla Model Y Türkiye'de satışta! Renault Espace makyajlandı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Türkiye'de satışa sunulan yeni Tesla Model Y, BYD'nin 1000 kW şarj teknolojisi ve makyajlanan Renault Espace gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:10 - Yeni Tesla Model Y Türkiye'de
11:24 - BYD'nin 1000 kW şarj teknolojisine sahip otomobilleri
23:58 - Yeni MG4'ün tasarımı ortaya çıktı
32:28 - Makyajlı Renault Espace
44:16 - Kapanış