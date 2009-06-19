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Micron düşük güç tüketimli DDR3 SO-DIMM bellek modüllerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,6b
1
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Micron düşük güç tüketimli DDR3 SO-DIMM bellek modüllerini duyurdu
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Bir süredir ciddi bir finansal kriz yaşadığı konuşulan bellek üreticisi Micron, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı düşük güç tüketimli DDR3 SO-DIMM belleklerini duyurdu. Intel'in Centrino 2 teknolojisini temel alan dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen 1GB ve 2GB'lık yeni DDR3 SO-DIMM bellek modülleri 1333MHz'de çalışıyorlar. JEDEC'in DDR3 bellekler için belirlediği 1.5v'lik gerilim standardının altında 1.35v seviyesinde çalışan bellek modüllerinin maliyeti hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

1GB ve 2GB'lık modüllere ek olarak Micron'un 4GB kapasiteli modüller üzerinde de çalıştığı ve Sonbahar aylarında örneklendirme yapmayı planladığı açıklandı.


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