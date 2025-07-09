ABD’den Güney Kore ve Japonya’ya yüzde 25 tarife kararı

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Ishiba Shigeru ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’a gönderdiği resmi yazılarla, iki ülkeye yönelik yeni ticaret tarifelerini bildirdi. Buna göre, 1 Ağustos’tan itibaren Japonya ve Güney Kore’den ABD’ye ithal edilen tüm ürünlere yüzde 25 oranında sabit gümrük vergisi uygulanacak. Bu adım, mevcut sektörel tarifelerden bağımsız olarak yürürlüğe girecek.

Trump yönetimi, bu kararı iki ülke ile olan ticaret dengesizliklerini düzeltmek amacıyla aldığını belirtiyor. Beyaz Saray’a göre Japonya ve Güney Kore, uyguladıkları korumacı politikalar ve düzenleyici engeller sayesinde uzun süredir haksız ticaret avantajı elde ediyor.

Bellek üreticileri sarsılacak

Karar tüm sektörleri kapsasa da en büyük etkiyi yüksek teknoloji ürünleri hissedecek. Çünkü dünya bellek çiplerinin büyük kısmı bu iki ülkede üretiliyor. Özellikle DRAM ve 3D NAND bellekleri üreten firmalar bu vergilerden ciddi şekilde etkilenecek. ABD merkezli Micron ve Western Digital, Japonya’daki üretim tesislerinde bu çipleri üretiyor. Bu nedenle söz konusu tarifeler, doğrudan Amerikan teknoloji devlerini de zor durumda bırakacak.

ABD, Japonya’dan ileri seviye yonga üretim ekipmanları, mikrodenetleyiciler, yüksek hassasiyetli sensörler, lityum-iyon piller, medikal görüntüleme sistemleri ve daha birçok ürün ithal ediyor. Canon, Tokyo Electron, Renesas ve SanDisk gibi firmalar bu ürünlerin başlıca tedarikçileri arasında. Aynı zamanda Sony ve Nintendo gibi isimler de etkilenecek.

Güney Kore ise ABD’ye başta Samsung ve SK hynix tarafından üretilen DRAM ve NAND bellekleri gönderiyor. Bu çipler, tüketici elektroniği, PC’ler ve sunucular (özellikle yapay zeka sunucuları) gibi kritik alanlarda kullanılıyor. Ayrıca Güney Kore’den OLED ve LCD paneller, akıllı telefonlar, televizyonlar ve elektrikli araçlar için bataryalar da ithal ediliyor.

Görüleceği üzere ABD’nin aldığı bu mallar sadece iki ülkeyi etkilemeyecek, aynı zamanda ABD’li teknoloji üreticilerini ve haliyle tüketicileri de doğrudan etkileyecek. İki taraf için de artacak olan maliyetler küresel olarak son tüketiciyi de yine dolaylı olarak etkileyebilir.

ABD içinde üretim çağrısı

Trump, Japon veya Güney Koreli firmalar ABD içinde üretim yapmayı tercih ederlerse, bu yeni gümrük vergilerinden muaf tutulacaklarını da söylüyor. Trump’ın gönderdiği mektuplarda, bu tür üretim faaliyetlerine yönelik düzenleyici onayların haftalar içinde tamamlanacağı da vurgulandı.

Trump yönetimi, Japonya veya Güney Kore’den gelecek olası misillemelere karşı da önlem almış durumda. Bu iki ülkenin kendi ithalat vergilerini artırması halinde, ABD ek gümrük vergileriyle yanıt verecek.

Ek olarak Güney Kore veya Japonya’dan gelen ürünlerin başka ülkeler üzerinden geçirilerek “menşe ülke değiştirme” yoluyla tarifeden kaçırılması girişimlerine karşı da önlem alındı. Örneğin bir ürün önce Vietnam’a gönderilip sonra “Made in Vietnam” etiketiyle ABD’ye ulaşsa bile ABD, bu ürünü menşe ülkeye göre değerlendirecek ve %25 tarifeyi uygulayacak.

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ABD’den Güney Kore ve Japonya’ya yüzde 25 tarife kararı

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