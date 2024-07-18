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Tam Boyutta Gör Büyük bir hızla büyüyen yapay zeka ve HPC pazarı giderek daha fazla bellek kapasitesi ve hızı talep ediyor. Micron ise bu büyüyen iştahı doyurmak için yeni MRDIMM (multiplexed-rank DIMM) modüllerini tanıttı. DDR5 temelli olan yeni Micron MRDIMM modülleri modül başına yüksek kapasite ve hız kazanımlarıyla geliyor.

Micron, modül başına 256 GB sunuyor

Performans ve verimliliği artırmayı amaçlayan bir bellek modülü türü olan MRDIMM, bant genişliği, kapasite, gecikme süreleri ve hız noktasında avantajları nedeniyle özellikle veri merkezleri, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) gibi yüksek performans gerektiren sistemleri hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Micron’un DDR5 MRDIMM bellekleri de bu avantajları kullanarak 32 GB, 64 GB, 96 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere beş farklı kapasitede piyasaya adım atacak. Kesin olmamakla birlikte belleklerin Intel'in yeni nesil Xeon CPU'ları, özellikle de 6. nesil Granite Rapids ailesi için tasarlandığı düşünülüyor. Öte yandan bellekler hız noktasında ise 8800 MT/s seviyesinde görev alabiliyor.

Tam Boyutta Gör Micron, geleneksel RDIMM teknolojisine kıyasla bellek bant genişliğini yüzde 39'a kadar artırmayı başardığını söylüyor. Ayrıca, MRDIMM yüzde 15 daha fazla veri yolu verimliliği ve yüzde 40 daha az gecikme süresi sağlıyor. Bu da teknolojinin yapay zeka ve HPC alanındaki değerini artırıyor.

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MRDIMM bellek teknolojisi oldukça yeni ve JEDEC halihazırda ilgili standartları yayınlamamış durumda. Bu da belleklerin bir süre Micron’a ve Granite Rapids için DDR5-8800 MT/s'ye kadar bellek modüllerini destekleyebileceğini söyleyen Intel’e özel kalabileceğine işaret ediyor.

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Micron, 256 GB kapasiteli DDR5 MRDIMM bellek modüllerini tanıttı