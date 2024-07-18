Micron, 256 GB kapasiteli DDR5 MRDIMM bellek modüllerini tanıttı

Performans ve verimliliği artırmayı amaçlayan bir bellek modülü türü olan MRDIMM, bant genişliği, kapasite, gecikme süreleri ve hız noktasında avantajları nedeniyle özellikle veri merkezleri, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) gibi yüksek performans gerektiren sistemleri hedefliyor.
MRDIMM bellek teknolojisi oldukça yeni ve JEDEC halihazırda ilgili standartları yayınlamamış durumda. Bu da belleklerin bir süre Micron’a ve Granite Rapids için DDR5-8800 MT/s'ye kadar bellek modüllerini destekleyebileceğini söyleyen Intel’e özel kalabileceğine işaret ediyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.