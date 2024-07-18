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    Micron, 256 GB kapasiteli DDR5 MRDIMM bellek modüllerini tanıttı

    ABD’li yarı iletken şirketi Micron, modül başına 256 GB kapasite sunan DDR5 MRDIMM belleklerini tanıttı. Firmanın yeni bellekleri yapay zeka ve HPC pazarlarını hedefliyor.
    Micron, 256 GB kapasiteli DDR5 MRDIMM bellek modüllerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Büyük bir hızla büyüyen yapay zeka ve HPC pazarı giderek daha fazla bellek kapasitesi ve hızı talep ediyor. Micron ise bu büyüyen iştahı doyurmak için yeni MRDIMM (multiplexed-rank DIMM) modüllerini tanıttı. DDR5 temelli olan yeni Micron MRDIMM modülleri modül başına yüksek kapasite ve hız kazanımlarıyla geliyor.

    Micron, modül başına 256 GB sunuyor

    Performans ve verimliliği artırmayı amaçlayan bir bellek modülü türü olan MRDIMM, bant genişliği, kapasite, gecikme süreleri ve hız noktasında avantajları nedeniyle özellikle veri merkezleri, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) gibi yüksek performans gerektiren sistemleri hedefliyor.

    Micron, 256 GB kapasiteli DDR5 MRDIMM bellek modüllerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Micron’un DDR5 MRDIMM bellekleri de bu avantajları kullanarak 32 GB, 64 GB, 96 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere beş farklı kapasitede piyasaya adım atacak. Kesin olmamakla birlikte belleklerin Intel'in yeni nesil Xeon CPU'ları, özellikle de 6. nesil Granite Rapids ailesi için tasarlandığı düşünülüyor. Öte yandan bellekler hız noktasında ise 8800 MT/s seviyesinde görev alabiliyor.
    Micron, 256 GB kapasiteli DDR5 MRDIMM bellek modüllerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Micron, geleneksel RDIMM teknolojisine kıyasla bellek bant genişliğini yüzde 39'a kadar artırmayı başardığını söylüyor. Ayrıca, MRDIMM yüzde 15 daha fazla veri yolu verimliliği ve yüzde 40 daha az gecikme süresi sağlıyor. Bu da teknolojinin yapay zeka ve HPC alanındaki değerini artırıyor.

    MRDIMM bellek teknolojisi oldukça yeni ve JEDEC halihazırda ilgili standartları yayınlamamış durumda. Bu da belleklerin bir süre Micron’a ve Granite Rapids için DDR5-8800 MT/s'ye kadar bellek modüllerini destekleyebileceğini söyleyen Intel’e özel kalabileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.micron.com/products/memory/dram-modules/mrdimm https://wccftech.com/micron-ddr5-mrdimm-memory-up-to-256-gb-capacity-per-module-8800-mtps-speeds/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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