Çinli YMTC, ABD’li Micron’a patent davası açtı

YMTC’den patent davası
Çin ve ABD arasındaki ticaret savaş görünüşe göre şirketler seviyesine de inmiş durumda. YMTC, açmış olduğu davada Micron'un 96 katmanlı (B27A), 128 katmanlı (B37R), 176 katmanlı (B47R) ve 232 katmanlı (B58R) 3D NAND belleklerinin yanı sıra bazı DDR5 SDRAM ürünlerinin (Y2BM serisi) kendilerine ait 11 patenti ihlal ettiğini iddia ediyor.
Hatırlanacağı üzere YMTC, bu yılın başlarında ABD tarafından kara listeye alınarak büyük darbe yemişti. Bu nedenle şirket ABD teknolojisi içeren gelişmiş çip üretim ekipmanı ve bu amaçta kullanılan araçlara erişmekte zorlu bir döneme girmişti. Firma, ABD’nin bu hamlesinden birkaç ay önce ise dünyanın en gelişmiş 3D NAND bellek çipini ürettiğini iddia etmişti. Firma aynı zamanda 2023’ün kasım ayında yine Micron’un 8 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. O dava şimdiye kadar bir gelişme olmadı. YMTC yeni şikayetini 12 Temmuz'da Kaliforniya’daki Bölge Mahkemesi'ne iletti.
ABD’nin kısıtlamalarına rağmen YMTC, 3D NAND bellekler üzerindeki geliştirmelerini sürdürüyor. Şirket halihazırda Xtacking 3.0 mimarili 128 katmandan daha yüksek katmana sahip olan NAND bellekleri seri olarak üretebiliyor. Firma ayrıca daha yüksek yoğunluk ve kapasite için Xtacking 4.0 mimarisine sahip 3D NAND üzerinde de çalışıyor. Eğer başarılı olursa rakipleriyle boy ölçüşebilecek seviyeye gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.