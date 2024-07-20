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    Çinli YMTC, ABD’li Micron’a patent davası açtı

    Çin’in önde gelen bellek üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC) ABD’li bellek devi Micron’a dava açtı. YMTC, ABD’li rakibini 11 patentini ihlal etmekle suçluyor.
    Çinli YMTC, ABD’li Micron’a patent davası açtı Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük NAND bellek üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC), dünyanın önde gelen bellek üreticisi ABD’li Micron’a karşı ABD’de bir dava açtı. YMTC, Micron’un 3D NAND bellekler özelinde toplamda 11 patentini ihlal etmekle suçladı. Açılan davaya göre YMTC, rakibinin ABD’de bellek satışlarını durdurmasını ve kendisine tazminat ödemesini talep ediyor.

    YMTC’den patent davası

    Çin ve ABD arasındaki ticaret savaş görünüşe göre şirketler seviyesine de inmiş durumda. YMTC, açmış olduğu davada Micron'un 96 katmanlı (B27A), 128 katmanlı (B37R), 176 katmanlı (B47R) ve 232 katmanlı (B58R) 3D NAND belleklerinin yanı sıra bazı DDR5 SDRAM ürünlerinin (Y2BM serisi) kendilerine ait 11 patenti ihlal ettiğini iddia ediyor.

    Hatırlanacağı üzere YMTC, bu yılın başlarında ABD tarafından kara listeye alınarak büyük darbe yemişti. Bu nedenle şirket ABD teknolojisi içeren gelişmiş çip üretim ekipmanı ve bu amaçta kullanılan araçlara erişmekte zorlu bir döneme girmişti. Firma, ABD’nin bu hamlesinden birkaç ay önce ise dünyanın en gelişmiş 3D NAND bellek çipini ürettiğini iddia etmişti. Firma aynı zamanda 2023’ün kasım ayında yine Micron’un 8 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. O dava şimdiye kadar bir gelişme olmadı. YMTC yeni şikayetini 12 Temmuz'da Kaliforniya’daki Bölge Mahkemesi'ne iletti.

    ABD’nin kısıtlamalarına rağmen YMTC, 3D NAND bellekler üzerindeki geliştirmelerini sürdürüyor. Şirket halihazırda Xtacking 3.0 mimarili 128 katmandan daha yüksek katmana sahip olan NAND bellekleri seri olarak üretebiliyor. Firma ayrıca daha yüksek yoğunluk ve kapasite için Xtacking 4.0 mimarisine sahip 3D NAND üzerinde de çalışıyor. Eğer başarılı olursa rakipleriyle boy ölçüşebilecek seviyeye gelebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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