Çinli YMTC, ABD’li Micron’a patent davası açtı

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Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük NAND bellek üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC), dünyanın önde gelen bellek üreticisi ABD’li Micron’a karşı ABD’de bir dava açtı. YMTC, Micron’un 3D NAND bellekler özelinde toplamda 11 patentini ihlal etmekle suçladı. Açılan davaya göre YMTC, rakibinin ABD’de bellek satışlarını durdurmasını ve kendisine tazminat ödemesini talep ediyor.

YMTC’den patent davası

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaş görünüşe göre şirketler seviyesine de inmiş durumda. YMTC, açmış olduğu davada Micron'un 96 katmanlı (B27A), 128 katmanlı (B37R), 176 katmanlı (B47R) ve 232 katmanlı (B58R) 3D NAND belleklerinin yanı sıra bazı DDR5 SDRAM ürünlerinin (Y2BM serisi) kendilerine ait 11 patenti ihlal ettiğini iddia ediyor.

Hatırlanacağı üzere YMTC, bu yılın başlarında ABD tarafından kara listeye alınarak büyük darbe yemişti. Bu nedenle şirket ABD teknolojisi içeren gelişmiş çip üretim ekipmanı ve bu amaçta kullanılan araçlara erişmekte zorlu bir döneme girmişti. Firma, ABD’nin bu hamlesinden birkaç ay önce ise dünyanın en gelişmiş 3D NAND bellek çipini ürettiğini iddia etmişti. Firma aynı zamanda 2023’ün kasım ayında yine Micron’un 8 patentini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. O dava şimdiye kadar bir gelişme olmadı. YMTC yeni şikayetini 12 Temmuz'da Kaliforniya’daki Bölge Mahkemesi'ne iletti.

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ABD’nin kısıtlamalarına rağmen YMTC, 3D NAND bellekler üzerindeki geliştirmelerini sürdürüyor. Şirket halihazırda Xtacking 3.0 mimarili 128 katmandan daha yüksek katmana sahip olan NAND bellekleri seri olarak üretebiliyor. Firma ayrıca daha yüksek yoğunluk ve kapasite için Xtacking 4.0 mimarisine sahip 3D NAND üzerinde de çalışıyor. Eğer başarılı olursa rakipleriyle boy ölçüşebilecek seviyeye gelebilir.

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