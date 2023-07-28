Micron, dünyanın en hızlı HBM3 belleğini duyurdu

Micron, kısa süre önce yeni HBM 3 Gen2 belleğini duyurdu. Firma, yapmış olduğu açıklamada yeni belleğin şimdiye kadarki en hızlı, en yoğun ve en verimli bellek olduğunu aktardı.