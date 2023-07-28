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    Micron, dünyanın en hızlı HBM3 belleğini duyurdu

    Micron, kısa süre önce yeni HBM 3 Gen2 belleğini duyurdu. Firma, yapmış olduğu açıklamada yeni belleğin şimdiye kadarki en hızlı, en yoğun ve en verimli bellek olduğunu aktardı.
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    Micron, dünyanın en hızlı HBM3 belleğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Micron, SK hynix ve Samsung gibi rakiplerini geride bırakarak, ikinci nesil HBM3 bellek olarak adlandırdığı belleği ilk örnekleyen şirket oldu. Micron böylece rakiplerine karşı kritik bir avantaj elde etmiş durumda. Zira, mevcutta bulunan yapay zeka savaşında en hızlı ve en yüksek kapasiteli belleklere ihtiyaç duymakta. Micron’un yeni HBM 3 Gen2 bellekleri de bu nokta müşterilere sunulacak.

    Dünyanın en hızlı ve en yoğunu

    Micron, dünyanın en hızlı HBM3 belleğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Micron şu anda, geliştirmiş olduğu 24GB HBM3 Gen2 belleği belirli müşterilere sunuyor ve 1,2 TB/sn'lik bant genişliği önceki nesillere göre büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Micron, HBM3 Gen2'nin önceki nesillere göre watt başına 2,5 kat daha fazla performans sunduğunu ve bu sayede performans, kapasite ve verimliliğin önemli olduğu yapay zeka veri merkezleri için ideal olduğunu belirtiyor.

    Micron, dünyanın en hızlı HBM3 belleğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yeni 24 GB HBM3 Gen2 bellekler pin hızını 9,2 Gb/s'nin üzerine çıkararak mevcut HBM3 çözümlerine göre yüzde 50’ye varan iyileştirme sağlıyor. Böylece 1024 bit veri yolu üzerinde 1,2 TB/s bant genişliğine sahip olunuyor. Dolayısıyla bu, mevcut HBM3'te bulunan 820 GB/s'ye kıyasla büyük bir gelişme olarak görülüyor. Mevcut yapay zeka furyası ve en büyük süper bilgisayarı kimin üretebileceğini görme yarışı göz önüne alındığında, bu tür şeyler Micron'un amiral gemisi bellek ürünlerine rekabette avantaj sağlayacak. 24GB HBM3 Gen2 belleklerin piyasaya sürülmesiyle birlikte Micron, 36GB kapasite seçeneklerinin 2024'ün başlarında örneklenmeye başlayacağını da ekliyor.

    Nvidia ilk müşterilerden

    Micron, dünyanın en hızlı HBM3 belleğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yol haritasının bir parçası olarak Micron, HBM3 Gen2'nin ötesindeki bir sonraki gelişme olarak 'HBMNext'i listeliyor. Firmaya göre 64GB kapasite ve 2 TB/s'nin üzerinde bant genişliği 2026 civarında gelecek. Micron'un Bilgi İşlem Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Praveen Vaidyanathan, "Micron'un HBM3 Gen2 teknolojisi, müşterilerimiz ve sektör için üstün yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem çözümlerini ortaya çıkarmaya odaklanarak geliştirildi" dedi. Micron’un yeni HBM 3 Gen2 belleklerinin ilk müşterilerinden birisi de Nvidia oldu.
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