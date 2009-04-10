Micron, Xeon 5500 işlemcili sunucular için DDR3 bellekler hazırladı

Tam Boyutta Gör

DRAM üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Micron, Intel'in yeni nesil Xeon işlemcileri için hazırladığı DDR3 belleklerini duyurdu. Intel tarafından onaylandığı belirtilen sunucu kullanımına yönelik DDR3 bellekler, Nehalem mimarili Xeon 5500 serisi işlemcilere eşlik etmek üzere tasarlandı.

1066MHz ve 1333MHz gibi iki farklı hız seçeneğine sahip olan bellek modüllerinin 1GB, 2GB, 4GB ve 8GB'lık dört farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Micron'un iştiraklerinden Lexar Media da Crucial markalı ve Intel onaylı sunucu işlemcileri hazırladı. Kurumsal sistemlere yönelik olarak hazırlanan Xeon 5500 odaklı belleklerin fiyatlandırmasıyla ilgili olaraksa henüz net bir bilgi bulunmuyor.