Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Micron, Xeon 5500 işlemcili sunucular için DDR3 bellekler hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
3,5b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Micron, Xeon 5500 işlemcili sunucular için DDR3 bellekler hazırladı
Tam Boyutta Gör

DRAM üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Micron, Intel'in yeni nesil Xeon işlemcileri için hazırladığı DDR3 belleklerini duyurdu. Intel tarafından onaylandığı belirtilen sunucu kullanımına yönelik DDR3 bellekler, Nehalem mimarili Xeon 5500 serisi işlemcilere eşlik etmek üzere tasarlandı.

1066MHz ve 1333MHz gibi iki farklı hız seçeneğine sahip olan bellek modüllerinin 1GB, 2GB, 4GB ve 8GB'lık dört farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Micron'un iştiraklerinden Lexar Media da Crucial markalı ve Intel onaylı sunucu işlemcileri hazırladı. Kurumsal sistemlere yönelik olarak hazırlanan Xeon 5500 odaklı belleklerin fiyatlandırmasıyla ilgili olaraksa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kumandan 10 yıl
yorumsuz kalmasın yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 10 yıl
BVu 4gb DDR3 leri alıp normal masaüstünde kullanamazmıyım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Dark mini type-c video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim