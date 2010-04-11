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Microsoft Courier: Bir tabletten fazlası

Microsoft'un üzerinde çalışmalara devam ettiği tableti Courier hakkında ilk bilgiler ve tanıtım videosu yayınlandı.
9 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı tableti Courier hakkında ilk detaylar gün ışına çıktı.
Microsoft'un Courier adını verdiği tableti hakkın ilk detaylar ve tanıtım videosu yayınlandı. İlk olarak söylenmesi gereken şey Courier'ın standart tablet tanımının dışında bir tasarıma sahip olduğudur zira tablet'ten daha çok elektronik kitapçık gibi görünen Courier'da 2 adet 7 inç boyuta sahip multitouch destekli ekran bulunuyor. Bu 2 ekran parmakla kontrol, kalemle yazı yazma, karalama yapma, stylus kullanarak resim çizme gibi birçok özelliğe sahip. Microsoft Courier'daki 2 ekran birbirine menteşe tarzı bir sistemli bağlı ve 2 ekranın arasında yer alan bölgede "home" tuiu bulunuyor. Kablosuz ağ göstergesi, batarya durumu göstergesi gib görsellerin ekranların birinin köşesinde yer alacağı belirtildi.
Microsoft Courier'ın arka tarafında 3 mp çözünürlükte 4x yaklaştırma yapabilen kamera bulunuyor. Bu kamera ile çekilen fotoğrafların üzerine not almak, fotoğrafların üzerinde karalama yapmak, albüm oluşturmak mümkün. Microsoft Courier, tıpkı bir kitap gibi kapatılıp taşınabiliyor.
Çoklu internet tarayıcısı, saat, ajanda, takvim gibi uygulamalara sahip olan Microsoft Courier'da yazılan günlük tarzı yazılar veya tasarımlar çevrimiçi olarak paylaşılabiliyor. Çevrim içi olarak Powerpoint, Courier file, ve PDF uzantılı dosyaların indirilebileceği belirtilyor. Yayınlanan tanıtım videolarında sanal klavye'nin olmadığı dikkat çekerken, parmak, stylus gibi kullanım yöntemlerine odaklanıldığı belli oluyor. Şu anda prototip aşamasının sonlarında olan Microsoft Courier'ın tanıtım videolarını bir göz atalım.


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kaansen32 9 yıl
mükemmel bir alet olmuş açıkcası bu aleti alanlar oyun gibi işler için almazlar tahminimce ama ekranda ipad den aşağı kalır değil gibi duruyor çok şık olmuş ayrıcada microsoftta market place i geliştirebilirse çok ilginç bi ürün olur bu alet
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sahafiec 9 yıl
ilginç bir fikir, kitap şeklinle kitap okuyucu ve tablet bilgisayar. bakalım beklendiği gibi fark yaratabilecek mi..
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huseyincarnege 9 yıl
evet ucube doru söz :):):):):):)
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firtinakusu 9 yıl
Ipad'in kabiliyetlerini görünce hayal kırıklığı yaşamıştım. Apple'dan beklediğim hamleyi Microsoft yapmış. Yıllardır bende oluşmayan bir heyecanı hissettim bu ürünle. Merakla bekliyorum.
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psychemy 9 yıl
iPad gibi bir ucubeden sonra böylesine can kurban..
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homeedition88 9 yıl
bu kadar kötü bir reklam-tanıtım film daha izlediğimi hatırlamıyorum. İçim sıkıldı resmen 4 dk izlerken. Fakat aletin tasarım mantığı güzel. Kullanışlı olabilir ancak zorlu işlemler yapması gerekir gibi donanımın. ki bu da donanımsal olarak cihazı pahalı yapacaktır. çift ekranda cabası ve pili yemek için iyi düşünmüşler....
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Batuist 9 yıl
üzerinde çok ama çok kafa patlatıldığı kesin.. O kadar özelliği neyin nasıl yapılacağını bilmeden kullanılması zor bir arabirim gibi, lakin ipad mi bu mu sorusunun cevabına ben kesinlikle bu acayip alet derdim.. Müthiş bir konsept.. harika birşey.. ne bir bilgisayar nede tablet PC... Harika bir oyuncak olurdu elimde.. :)))
Applet kafayı duvarlara vurmuştur bu tasarımı görünce.. Demedi demeyin aynı ikili sistemi apple da yaparsa şaşmayın...
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Dodge 9 yıl
Microsoft kaliteli bir iş çıkarmışa benziyor.Dış tasarımı gayet güzel olmuş.Apple ıpad'a güçlü bir rakip geliyor gibi
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koxp94 9 yıl
"microsoft un uygulama destegi konusunda sorunu olmaz." deyince aklıma WinCE geldi. İnş onun gibi olmaz
edit: kaplama gerçekten şık olnuş
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KURSAD. 9 yıl
Tasarım çok güzel bence Apple 'ı sollayan bir alete benziyor.
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mk2kill 9 yıl
microsoft un uygulama destegi konusunda sorunu olmaz.
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resler 9 yıl
Üzerinde oldukça detaylı çalışılmış bir proje gibi duruyor. Videolarda özellikle iş odaklı yetenekleri üzerinde durulmuş. Donanım özellikleriyle ilgili detaylar henüz belli değil sanırım yazıda göremedim. İlk olarak bazı windows uygulamaları için bir tablete ihtiyacım var fakat sonrasında birde gizmodo olsun isterim.
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