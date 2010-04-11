Microsoft Courier: Bir tabletten fazlası

Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı tableti Courier hakkında ilk detaylar gün ışına çıktı.

Microsoft'un Courier adını verdiği tableti hakkın ilk detaylar ve tanıtım videosu yayınlandı. İlk olarak söylenmesi gereken şey Courier'ın standart tablet tanımının dışında bir tasarıma sahip olduğudur zira tablet'ten daha çok elektronik kitapçık gibi görünen Courier'da 2 adet 7 inç boyuta sahip multitouch destekli ekran bulunuyor. Bu 2 ekran parmakla kontrol, kalemle yazı yazma, karalama yapma, stylus kullanarak resim çizme gibi birçok özelliğe sahip. Microsoft Courier'daki 2 ekran birbirine menteşe tarzı bir sistemli bağlı ve 2 ekranın arasında yer alan bölgede "home" tuiu bulunuyor. Kablosuz ağ göstergesi, batarya durumu göstergesi gib görsellerin ekranların birinin köşesinde yer alacağı belirtildi.

Microsoft Courier'ın arka tarafında 3 mp çözünürlükte 4x yaklaştırma yapabilen kamera bulunuyor. Bu kamera ile çekilen fotoğrafların üzerine not almak, fotoğrafların üzerinde karalama yapmak, albüm oluşturmak mümkün. Microsoft Courier, tıpkı bir kitap gibi kapatılıp taşınabiliyor.

Çoklu internet tarayıcısı, saat, ajanda, takvim gibi uygulamalara sahip olan Microsoft Courier'da yazılan günlük tarzı yazılar veya tasarımlar çevrimiçi olarak paylaşılabiliyor. Çevrim içi olarak Powerpoint, Courier file, ve PDF uzantılı dosyaların indirilebileceği belirtilyor. Yayınlanan tanıtım videolarında sanal klavye'nin olmadığı dikkat çekerken, parmak, stylus gibi kullanım yöntemlerine odaklanıldığı belli oluyor. Şu anda prototip aşamasının sonlarında olan Microsoft Courier'ın tanıtım videolarını bir göz atalım.