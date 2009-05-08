Microsoft kullanım yaygınlığı açısından Windows 7'ye güveniyor

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Yüksek sistem gereksinimleri ve yazılım-donanım uyumluluğu noktasındaki kimi sıkıntılar nedeniyle kurumsal pazarda bazı zorluklar yaşayan Windows Vista'nın aksine yerine geliştirilen ve Beta-RC versiyonları kullanıcılar tarafından olumlu eleştriler alan Windows 7 işletim sisteminin kullanım yaygınlığı açısından Vista'nın çok üzerinde bir başarı sergileyeceği iddia ediliyor. Microsoft Tayvan'daki kaynaklar, Windows 7'nin kurumsal pazarda daha büyük başarı göstereceğini tahmin ediyorlar.

Windows Vista Business ile iki yıllık süreç zarfında %20-25 kullanım yaygınlığına ulaşan Microsoft, Windows 7 ile bu rakamın çok daha yukarısını beklediğini bildiriliyor. Yayımlanmaya Aday sürümü kısa bir süre önce genel kullanıma açılan 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin, kullanıcı dostu ara birimi ve düşük sistem gereksinimleriyle bilgisayar pazarına da yeni bir soluk getirmesi beklenirken cevabı merakla beklenen sorunu ise yeni işletim sisteminin resmi lansman tarihi?

Yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Windows 7 işletim sisteminin Eylül ya da Ekim aylarında lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.