Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft kullanım yaygınlığı açısından Windows 7'ye güveniyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft kullanım yaygınlığı açısından Windows 7'ye güveniyor
Tam Boyutta Gör

Yüksek sistem gereksinimleri ve yazılım-donanım uyumluluğu noktasındaki kimi sıkıntılar nedeniyle kurumsal pazarda bazı zorluklar yaşayan Windows Vista'nın aksine yerine geliştirilen ve Beta-RC versiyonları kullanıcılar tarafından olumlu eleştriler alan Windows 7 işletim sisteminin kullanım yaygınlığı açısından Vista'nın çok üzerinde bir başarı sergileyeceği iddia ediliyor. Microsoft Tayvan'daki kaynaklar, Windows 7'nin kurumsal pazarda daha büyük başarı göstereceğini tahmin ediyorlar.

Windows Vista Business ile iki yıllık süreç zarfında %20-25 kullanım yaygınlığına ulaşan Microsoft, Windows 7 ile bu rakamın çok daha yukarısını beklediğini bildiriliyor. Yayımlanmaya Aday sürümü kısa bir süre önce genel kullanıma açılan 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin, kullanıcı dostu ara birimi ve düşük sistem gereksinimleriyle bilgisayar pazarına da yeni bir soluk getirmesi beklenirken cevabı merakla beklenen sorunu ise yeni işletim sisteminin resmi lansman tarihi?

Yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Windows 7 işletim sisteminin Eylül ya da Ekim aylarında lanse edilebileceği üzerinde duruluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
beyler win7 kullanabilirlik acısından baktıgımızda vistadan dahamı iyi/rahat yoksa farkının az olcagı hakkında daha net bir bilgi mevcutmu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayalkıyısı 9 yıl
Arkadaşlar acil yardım lütfen windows 7 kurdum ama etkinleştirmem gerekiyor ve yapamadım bilen varsa yardım etsin çok acil lütfen arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ert-ek 10 yıl
Arkadaşların mantıklı yorumlarına katılıyorum, artık 64 bit OS'ler gerekli . işletim sistemlerinin de hem x64 kodlarına hem de çoklu CPU çekirdeklerine doğal tepkiler vermeliler, bence 64 bite geçiş bile çok sancılı oldu! yazılımsal yetersizlikten dolayı normal kullanım yapılamaması çok yazık bence.Teknoloji devleri 6-8-12 çekirdek işlemciden bahsederken bir kısım(çoğunluğu bizim sürekli kullandığımız oyun, program, vb.) hala tek çekirdek ve 32bit sınırını aşamamış durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARKU 10 yıl
microsoft un bizlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
windows 7'den sonraki işletim sistemlerinin(windows 8(?)) artık sadece 64 bit olması bekleniyormuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Artık MS piyasadaki egemenliğini yazlımların tamamen 64 bite taşınması yönünde kullanmalı. Buna bir sonraki işletim sistemini yalnızca 64 bit olarak piyasaya sürerek başlayabilirler. 4 GB bellek ve 64 bit işlemci artık lüks olmaktan çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdbz 10 yıl
Artık 64 bitlik işletim sistemlerinin standart olma zamanı geçti, 32 bitlik işlemci bile piyasada kalmamışken yazılımların donanımlara yetişememesi normal değil. Acilen 64 bit'e geçiş yapmak gerek. Belki piyasadaki yazılımların büyük çoğunluğu 32 bit için yazılmış ama iyi bir emülatörle bu da halledilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raredamonaeon 10 yıl
teşekkürler arkadaşlar bilgi için...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rizeli55 10 yıl
Evet ne yazık ki 32 bit OS ler 4gb ın üzerinde bellek adreslemesi yapamazlar.bu teorik bir sınır...O nedenle ben de win7 nin 64 bit ini kurdum...
ufak bir bilgi daha bazı yöntemlerle 32 bitlik server OS ler 36 bit adresleme de yapabiliyor....Ama sadece bazı server OS ler bunu destekliyor....
zaten 32 bit artık yolun sonuna geldi...gelecekte tahminim OS ler sadece 64 bit çıkar herhalde...o nedenle artık 64 bit e geçmek lazım....bir devir kapandı vay bee...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
winnerS 10 yıl
32bit ile 4gb ve üstü teknik olarak imkansız, çünkü 32bitin matematiksel hesaplamasına yetmiyor, google da ufak bir araştırmayla neden mümkün olmadığını rahatlıkla bulabilirsin ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raredamonaeon 10 yıl
1 GB bence makul. Ben yaklaşık 2 senedir sattığım makinelerde minimum 2 GB ram kullandım. Bence windows 7 de 32bit'te 4GB sınırını aşmaları gerekiyor. asıl can alıcı nokta bu. reel olarak en azından 8GB'ı çalıştırsalar iyi olacak. teknik açıdan bu mümkün mü bilmiyorum gerçi. vista sp1 de sadece görüyor ama fiziksel olarak çalıştırmıyor. müşteriler artık 4GB ve üstü ramlere yönelmeye başladı çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 10 yıl
1gb normal bence o kadar özellik görsellik falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13344 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, windows 7 ve Windows
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Nintendo DSi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim