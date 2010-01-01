"Mini-bilgisayarlarda Athlon 2650e ve Athlon X2 3250e, Intel Atom'dan daha iyi"

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Zino HD isimli mini-bilgisayarını kısa süre önce pazara sundu. Düşük güç tüketimli AMD işlemcilerine yer verilen sistem, enerji verimli işlemcilerde AMD - Intel rekabetini yeniden gündeme taşıdı. Intel'e bir milyar dolardan fazla kazandıran Atom işlemcileri şu an rakipsiz ve pazarın neredeyse tamamına hakim. Hem netbook hem de nettop'lar için hazırlanan Atom işlemci ailesinin özellikle netbook ayağında AMD'nin rakip herhangi bir çözümü bulunmuyor ve 2011 öncesinde (Bobcat jenerasyonu) bulunması da beklenmiyor. Ancak AMD, kompakt yapılı nettop'lar için her ne kadar bu segmentin ihtiyaçları için sıfırdan tasarlanmış donanımlar olmasa da bazı özel çözümlere sahip. İşte bu çözümler Anandtech tarafından test edildi ve siteye göre nettop veya kompakt yapılı masaüstü sistemlerde AMD çözümlerinin Atom tabanlı sistemlere kıyasla daha iyi olduğu sonucuna varıldı, peki ama nasıl ? Gelin şimdi hep birlikte incelemenin satır başlarına göz atalım.

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AMD'nin teste alınan işlemcilerinden biri tek çekirdekli diğeri ise çift çekirdekli tasarıma sahip. Soket AM2/Soket AM2+ anakartlarda kullanılabilen bu işlemcilerden Athlon 2650e, 1.6GHz'de çalışıyor ve 512 Kb Seviye 2 bellekle geliyor. Soket AM2 formunda olduğu için entegre bellek kontrolcüsü sadece DDR2 desteği sunan işlemci karakteristik özellikleri itibariyle Intel cephesinde yeni nesil Atom D510 (1.66GHz) karşısına konumlandırılıyor. Tabii ısıl güç tasarımı Athlon 2650e'den (15 Watt) daha düşük olan Atom D510'un aynı zamanda Hyper-Threading teknolojisiyle çoklu-izlek avantajına sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor. Athlon X2 3250e ise AMD'nin ısıl güç tasarımı nettop ve mini-bilgisayarlar en uygun çift çekirdekli işlemci modeli olarak göze çarpıyor. 1.5GHz'de çalışan ve 1MB Seviye 2 bellek ile gelen çift çekirdekli Athlon X2 3250e'nin ısıl güç tasarımı ise 22 Watt ile tek çekirdekli Athlon 2650e'den 7 Watt daha yüksek.

Resmi tanıtımı kısa bir süre önce gerçekleştirilen Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformuyla birlikte Intel, endüstride ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemcilerini duyurmuş oldu. Öte taraftan yine Pine Trail platformuyla Intel, Atom işlemcilerinde entegre bellek kontrolcüsü kullanmaya da başladı. Bu noktada Intel'in Atom işlemcileri ve AMD'nin düşük güç tüketimli modelleri arasındaki ilk karşılaştırma entegre bellek kontrolcüsü ekseninde yapılıyor ve ortaya şöyle bir tablo çıkıyor;

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Tablodan da anlaşılabileceği üzere AMD işlemcilerde entegre bellek kontrolcüsü - IMC- optimizasyonunun daha iyi olduğuna dikkat çekiliyor. Daha düşük erişim süresi ve daha yüksek bant genişliği ile bellek odaklı performans ölçümlerinde Athlon 2650e işlemcisinin, çift çekirdekli Atom D510'dan daha yüksek performans sonuçları sunacağı söylenebilir, peki testler ne diyor ?Anandtech'in yayımladığı performans sonuçlarına bakılırsa, tek izlekli ölçümlerde Athlon 2650e, Atom D510'dan iki kata kadar daha yüksek performans sergiliyor ki bu oldukça önemli zira bugün masaüstü sistemlerde kullanılan uygulamaların çok büyük bir kısmı çoklu izlek desteği sunmuyor. Cinebench R10 ile gerçekleştirilen tek izlek testlerinde AMD Athlon 2650e, daha yüksek saat frekansıyla çift çekirdekli Athlon X2 3250e'nin bir miktar önünde yer alırken, saat hızı 60MHz daha yüksek Atom D510'un iki kata varan oranda önünde yer alıyor ve aynı sonuçlar Futuremark'ın tarayıcı testi Peacekeeper'da da değişmiyor.

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Çoklu izlek desteği sunan testlere geçildiğinde ise AMD'nin karşılaştırmadaki pozisyonu değişmiyor ancak genel sıralamada bazı oynamalar yaşanıyor. Cinebench R10 ve x264 HD Encode ile yapılan testlerde karşılaştırmaya katılan işlemciler arasında en güçlü sonuçlara çift çekirdekli Athlon X2 3250e imza atarken onu çift çekirdekli Atom D510 takip ediyor. Tek çekirdekli Athlon 2650e ise aynı saat hızındaki Atom N230'un bir miktar önünde yer alıyor. Sysmark 2007'deki sonuca göre Athlon X2 3250e tepedeki pozisyonunu koruduğu, tek çekirdekli Athlon 2650e'nin ise çift çekirdekli rakiplerini geride bıraktığı anlaşılıyor. DivX dönüştürme testlerinde ise sıralama tamamiyle değişiyor ve Atom D510, teste katılan işlemciler arasında en iyi sonuca izma atıyor. Anandtech grafik performanlarını karşılaştırmak için teste Nvidia ION platformunu da dahil ediyor. AMD'nin platform bazında sunduğu Radeon HD 3200 IGP'si, Intel'in Atom platformuyla gelen mevcut tüm grafik çözümlerinden (GMA 500, GMA 950 ve GMA 3150) daha güçlü olduğu için karşılaştırmaya ilk jenerasyon Atom işlemcileriyle kullanılan GeForce 9400M tabanlı Nvidia ION da davet edildi.

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Grafik ve video performansının ölçümü için değerlendirmeye alınan ilk test, HD video oynatımı oluyor. Anandtech'in elde ettiği sonuçlara göre bit-rate oranı 13Mbps olan 1080p video gösteriminde, tek çekirdekli Athlon 2650e'ye %40-65 arasında yük binerken, çift çekirdekli Athlon X2 3250e'ye ise %20-40 arasında yük bindiği gözlemlenmiş. Mobility Radeon HD 3200 IGP'sini kullanan Dell Zino HD, Unified Video Decoder teknolojisiyle yüksek tanımlı video oynatabilirken, Intel cephesinde ise ION platformuna veya Broadcom tarafından hazırlanan HD video yongasına ihtiyaç duyuluyor. Oyun testleri ise adeta AMD - Nvidia rekabetine dönüşüyor çünkü bilindiği üzere sahip olduğu entegre grafik çözümleriyle Intel Atom oyun oynatabilme konusunda bazı sıkıntılara sahip ancak Nvidia ION platformunda bu durum değişiyor ve pek çok oyun düşük çözünürlük ve kalite ayarlarında oynatılabiliyor. Yapılan test sonuçlarına göre 800 x 600 piksel çözünürlüğünde ve iyi kalite ayarlarında Atom + ION ikilisinin AMD çözümlerinden bir miktar daha hızlı olduğu görülürken, aynı çözünürlükte ve düşük kalite ayarlarında yapılan Left 4 Dead testlerinde AMD platformunun daha yüksek sonuçlara imza attığı gözlemlenmiş.

Flash tabanlı çevrimiçi uygulamaların hızla yaygınlaşması karşısında karşılaştırmaya Flash hızlandırma performansını da dahil eden Anandtech, Flash 10.2 henüz geliştirme aşamasında olduğu için öngörülmeyen bazı sıkıntılar yaşandığını ancak şu an için mevcut senaryoda Athlon + ION ikilisinin daha iyi Flash deneyimi sunduğunu belirtiyor. Güç tüketim testleri ise adeta AMD'nin en zayıf halkası. Ancak bu noktada AMD işlemcilerin 65nm üretim teknolojisiyle, Intel çözümlerinin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandığını da belirtmek gerekiyor. Bekleme durumundaki tüketim değerleri dikkate alındığında AMD'nin hâlâ daha fazla güç tüketiyor olsa bile rekabetçi olmayı başardığı zira aradaki performans farkı dikkate alındığında farkın kabul edilebilir olduğu söylenebilir. Ancak tüm bu senaryo yük altındaki ölçümlerde değişiyor. Zira Athlon X2 3250e kullanılan sistem 64.7 Watt güç çekerken, Atom D510'un sadece 25.8 Watt çektiği görülüyor ki arada ciddi bir fark olduğu söylenebilir.

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Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Athlon X2 3250e bu sınıfın en iyisi olarak gösterilirken, satın alma kriteri olarak güç tüketim değerlerine öncelikli önem sırasına koyan kullanıcılar için Intel cazibe merkezi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Athlon 2650e de özellikle tek izlekli uygulamalarda Intel Atom çözümlerinden hızlı olmayı başarıyor üstelik ATi Radeon HD 3200 IGP'si ile yüksek tanımlı video keyfi ve daha yüksek oyun deneyimi de AMD'nin avantajlı olduğu noktalar arasında yer alıyor. Elde edilen test sonuçlarına göre performans açısından AMD oldukça rekabetçi ancak güç tüketimindeki ciddi fark firma adına büyük bir kayıp çünkü yüksek güç tüketimi ve daha yüksek ısı değerleri AMD'nin netbook'lara ve Zotac MAG gibi ultra-kompakt nettop'lara girememesinin en önemli nedeni. Ancak firmanın bu işlemcileri 45nm üretim sürecine dahil etmesi firmanın elini güçlendirebilir. Ancak AMD cephesinde asıl beklenti, ısıl güç tasarımı 1 Watt civarındaki Bobcat mimarisi üzerine kurulurken, 2011 firma için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

Detaylı inceleme için: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3703