Mitsubishi 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

Pek çok alanda faaliyet gösteren Japonya merkezli endüstri devi Mitsubish, Diamondcrysta serisi altında hazırladığı Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu. Firmanın RDT231WLM-S kod adını taşıyan 23-inç boyutundaki yeni monitörünün TN panel kullandığı ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklediği açıklandı. Geniş ekran formunda olan yeni monitörün 5ms tepki süresi ile geldiği ve parlak değerinin 300cd/m2, karşıtlık oranının ise 1,000:1 (5,000:1 Dinamik Karşıtlık Oranı) olarak belirlendiği açıklandı.
Bekleme durumunda sadece 0.5 Watt güç çektiği belirtilen yeni monitörde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. 1 Watt'lık iki adet entegre hoparlör ile donatılan Full HD destekli LCD monitörde ayrıca kulaklık bağlantısı için 3.5mm ses girişi de bulunuyor. 16 Ekim'de satışa sunulacak Mitsubishi RDT231WLM-S'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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03.10.2009 Saat: 19:18
dünyanın enbüyük glabal Royal Dutch Shell dir tek bir firma bazında
General Electric 12 cidir tek firma bazında burdan bakabilirsin tr.wikipedia.org/...
burdada mitsubishi ait fırmaları görebilirsin en.wikipedia.org/...
Mitsu da pahalı hatta kafa sıyırtan pahalılıkta panellerde vardır!onlarda
USA da,zaten Mitsu panel sistemlerinin neredeyse hepsi USA da!
Mitsu 3D lerde USA da!!
Kısaca "Mitsubishi" dev bir kuruluştur,aklınıza ne gelirse üretir,ürettirir(fason)v.s
Şimdi yukarıdaki panele gelirsek TN olduğu için MARKA Mitsu da olsa "hikaye"
Bilgi için teşekkürler++
Dünyanın en büyük dirması General Electric olup NEC ise Sumitomo grubunua aitttir.
yanlış bilmiyorsam NEC de bunların
mönitör gercekden güzel ama türkiyeye gelmez sanırım