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Mitsubishi 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mitsubishi 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu
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Pek çok alanda faaliyet gösteren Japonya merkezli endüstri devi Mitsubish, Diamondcrysta serisi altında hazırladığı Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu. Firmanın RDT231WLM-S kod adını taşıyan 23-inç boyutundaki yeni monitörünün TN panel kullandığı ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklediği açıklandı. Geniş ekran formunda olan yeni monitörün 5ms tepki süresi ile geldiği ve parlak değerinin 300cd/m2, karşıtlık oranının ise 1,000:1 (5,000:1 Dinamik Karşıtlık Oranı) olarak belirlendiği açıklandı.

Bekleme durumunda sadece 0.5 Watt güç çektiği belirtilen yeni monitörde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. 1 Watt'lık iki adet entegre hoparlör ile donatılan Full HD destekli LCD monitörde ayrıca kulaklık bağlantısı için 3.5mm ses girişi de bulunuyor. 16 Ekim'de satışa sunulacak Mitsubishi RDT231WLM-S'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
Dünyanın en büyük şirketi Mitsubishi'dir. 200'den fazla sektörde 500'den fazla şirketiyle 7 kıtada faliyet gösterir. Aklınıza gelebilecek her işin içindedirler ve o alanlarda lider ya da liderler arasındadırlar. Dünya'nın sanayi konusunda en büyük tecrübesine, bilgi birikimine ve alt yapısına sahip firmadır. Diğer firmalar mitsubishinin eline bakar bir anlamda, o bişey üretse de peşine takılıp bizde nemalansak diye...
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KANUNI61 10 yıl
yc#1
03.10.2009 Saat: 19:18
dünyanın enbüyük glabal Royal Dutch Shell dir tek bir firma bazında
General Electric 12 cidir tek firma bazında burdan bakabilirsin tr.wikipedia.org/...
burdada mitsubishi ait fırmaları görebilirsin en.wikipedia.org/...
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albani 10 yıl
Bunlar Mitsu nun USA pazarı için olan TN panelleridir+
Mitsu da pahalı hatta kafa sıyırtan pahalılıkta panellerde vardır!onlarda
USA da,zaten Mitsu panel sistemlerinin neredeyse hepsi USA da!

Mitsu 3D lerde USA da!!

Kısaca "Mitsubishi" dev bir kuruluştur,aklınıza ne gelirse üretir,ürettirir(fason)v.s

Şimdi yukarıdaki panele gelirsek TN olduğu için MARKA Mitsu da olsa "hikaye"


Bilgi için teşekkürler++
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hunter87 10 yıl
Mitsubishi japonyanın en büyük firması fakat tek gibi görünsede aslında 2 firma olarak ayrılıyorlar, örnek olarak ülkemizdeki klima modelleri gösterilebilir: Mitsubishi heavy industries ve mitsubishi electric.
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yc#1 10 yıl
@KANUNI61
Dünyanın en büyük dirması General Electric olup NEC ise Sumitomo grubunua aitttir.
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KANUNI61 10 yıl
dünaynın enbüyük global fırması hemen hemen her alanda varlar buzdolabı ceptelefonu ayakkabı ucak sanayi otomotiv finalsal gsm ws ws kolsaitini bile gördüm
yanlış bilmiyorsam NEC de bunların
mönitör gercekden güzel ama türkiyeye gelmez sanırım
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chakra 10 yıl
Çok güzel monitör, full hd olması da artısı.
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