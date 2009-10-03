Mitsubishi 23-inç boyutundaki Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

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Pek çok alanda faaliyet gösteren Japonya merkezli endüstri devi Mitsubish, Diamondcrysta serisi altında hazırladığı Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu. Firmanın RDT231WLM-S kod adını taşıyan 23-inç boyutundaki yeni monitörünün TN panel kullandığı ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü desteklediği açıklandı. Geniş ekran formunda olan yeni monitörün 5ms tepki süresi ile geldiği ve parlak değerinin 300cd/m2, karşıtlık oranının ise 1,000:1 (5,000:1 Dinamik Karşıtlık Oranı) olarak belirlendiği açıklandı.

Bekleme durumunda sadece 0.5 Watt güç çektiği belirtilen yeni monitörde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. 1 Watt'lık iki adet entegre hoparlör ile donatılan Full HD destekli LCD monitörde ayrıca kulaklık bağlantısı için 3.5mm ses girişi de bulunuyor. 16 Ekim'de satışa sunulacak Mitsubishi RDT231WLM-S'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.