600 km menzilli Mitsubishi Eclipse Cross EV tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Mitsubishi, Avrupa’daki varlığını koruyabilmek için yeni model geliştirme sürecinde yine Renault’ya güveniyor. Bu hafta tanıtılan 2026 Eclipse Cross EV, aslında iki yıl önce piyasaya çıkan Renault Scenic E-Tech’in temelleri üzerine inşa edildi. Böylece Colt’un Clio, ASX’in Captur ve Grandis’in Symbioz üzerinden şekillenmesinin ardından, Fransız ortaklı bir başka model daha markanın Avrupa ürün gamına katılmış oldu.

Yeni Mitsubishi Eclipse Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Mitsubishi, yeni Eclipse Cross’u birebir Scenic kopyası olarak bırakmamış. Kaput, ızgara ve tamponlar yeniden tasarlanmış. Yan profilden bakıldığında kimliğini ele verse de tasarım farklılıkları mevcut. 19 veya 20 inçlik jantlar özgün bir tasarıma sahipken, arka sütundaki metalik kaplama da ayırt edici bir detay olarak öne çıkıyor. Ancak sonuçta araç hâlâ büyük ölçüde Scenic E-Tech ile aynı temeli paylaşıyor.

İç mekânda ise farklılıklar çok daha sınırlı. Çift ekranlı kokpit, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve dikey yerleştirilmiş 12 inç dokunmatik ekran Renault’dan neredeyse birebir alınmış. Sadece döşeme seçenekleri ve kaplama detaylarında küçük değişiklikler yapılmış. Üst donanımlarda ise elektrokromatik filmle ışık geçirgenliği ayarlanabilen panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Eclipse Cross EV, CMF-EV platformunu kullanıyor. Önde konumlanan elektrik motoru 215 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 8,4 saniyede ulaşıyor, maksimum hız ise 170 km/s ile sınırlandırılmış. Motor, 87 kWsa’lik bataryadan besleniyor ve bu batarya 150 kW hızlı şarj desteği sunuyor. WLTP standartlarına göre menzil 600 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Mitsubishi, 2026’nın ilerleyen dönemlerinde daha uygun fiyatlı bir versiyon da satışa sunmayı planlıyor. Bu modelde 60 kWsa’lik daha küçük batarya kullanılacak ve menzil yaklaşık 420 kilometreye inecek.

Artık tamamen elektrikli olarak yollara çıkmaya hazırlanan yeni Mitsubishi Eclipse Cross'un seri üretimi 2025’in son çeyreğinde Renault’nun Fransa’daki Douai fabrikasında başlayacak.

