Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    600 km menzilli Mitsubishi Eclipse Cross EV tanıtıldı

    Markanın Avrupa'daki diğer pek çok modeli gibi Renault temellerine dayanan yeni Eclipse Cross EV, büyük batarya seçeneğiyle 600 km'ye kadar menzil vadediyor.     

    Mitsubishi, Avrupa’daki varlığını koruyabilmek için yeni model geliştirme sürecinde yine Renault’ya güveniyor. Bu hafta tanıtılan 2026 Eclipse Cross EV, aslında iki yıl önce piyasaya çıkan Renault Scenic E-Tech’in temelleri üzerine inşa edildi. Böylece Colt’un Clio, ASX’in Captur ve Grandis’in Symbioz üzerinden şekillenmesinin ardından, Fransız ortaklı bir başka model daha markanın Avrupa ürün gamına katılmış oldu.

    Yeni Mitsubishi Eclipse Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Mitsubishi Eclipse Cross EV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi, yeni Eclipse Cross’u birebir Scenic kopyası olarak bırakmamış. Kaput, ızgara ve tamponlar yeniden tasarlanmış. Yan profilden bakıldığında kimliğini ele verse de tasarım farklılıkları mevcut. 19 veya 20 inçlik jantlar özgün bir tasarıma sahipken, arka sütundaki metalik kaplama da ayırt edici bir detay olarak öne çıkıyor. Ancak sonuçta araç hâlâ büyük ölçüde Scenic E-Tech ile aynı temeli paylaşıyor.

    İç mekânda ise farklılıklar çok daha sınırlı. Çift ekranlı kokpit, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve dikey yerleştirilmiş 12 inç dokunmatik ekran Renault’dan neredeyse birebir alınmış. Sadece döşeme seçenekleri ve kaplama detaylarında küçük değişiklikler yapılmış. Üst donanımlarda ise elektrokromatik filmle ışık geçirgenliği ayarlanabilen panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

    Yeni Mitsubishi Eclipse Cross EV tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Eclipse Cross EV, CMF-EV platformunu kullanıyor. Önde konumlanan elektrik motoru 215 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 8,4 saniyede ulaşıyor, maksimum hız ise 170 km/s ile sınırlandırılmış. Motor, 87 kWsa’lik bataryadan besleniyor ve bu batarya 150 kW hızlı şarj desteği sunuyor. WLTP standartlarına göre menzil 600 kilometreye kadar çıkabiliyor.

    Mitsubishi, 2026’nın ilerleyen dönemlerinde daha uygun fiyatlı bir versiyon da satışa sunmayı planlıyor. Bu modelde 60 kWsa’lik daha küçük batarya kullanılacak ve menzil yaklaşık 420 kilometreye inecek.

    Artık tamamen elektrikli olarak yollara çıkmaya hazırlanan yeni Mitsubishi Eclipse Cross'un seri üretimi 2025’in son çeyreğinde Renault’nun Fransa’daki Douai fabrikasında başlayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kayseri çelik rötuş tehdit ediliyorum nereye başvurabilirim motosiklet marş basıyor ama motor çalışmıyor skoda kamiq elite ile premium arasındaki fark rüyada ruhun bedenden çıktığını hissetmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum