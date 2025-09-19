600 km menzilli Mitsubishi Eclipse Cross EV tanıtıldı

Mitsubishi, Avrupa’daki varlığını koruyabilmek için yeni model geliştirme sürecinde yine Renault’ya güveniyor. Bu hafta tanıtılan 2026 Eclipse Cross EV, aslında iki yıl önce piyasaya çıkan Renault Scenic E-Tech’in temelleri üzerine inşa edildi. Böylece Colt’un Clio, ASX’in Captur ve Grandis’in Symbioz üzerinden şekillenmesinin ardından, Fransız ortaklı bir başka model daha markanın Avrupa ürün gamına katılmış oldu.
Yeni Mitsubishi Eclipse Cross, özellikleriyle neler sunuyor❓
İç mekânda ise farklılıklar çok daha sınırlı. Çift ekranlı kokpit, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve dikey yerleştirilmiş 12 inç dokunmatik ekran Renault’dan neredeyse birebir alınmış. Sadece döşeme seçenekleri ve kaplama detaylarında küçük değişiklikler yapılmış. Üst donanımlarda ise elektrokromatik filmle ışık geçirgenliği ayarlanabilen panoramik cam tavan dikkat çekiyor.
Mitsubishi, 2026’nın ilerleyen dönemlerinde daha uygun fiyatlı bir versiyon da satışa sunmayı planlıyor. Bu modelde 60 kWsa’lik daha küçük batarya kullanılacak ve menzil yaklaşık 420 kilometreye inecek.
Artık tamamen elektrikli olarak yollara çıkmaya hazırlanan yeni Mitsubishi Eclipse Cross'un seri üretimi 2025’in son çeyreğinde Renault’nun Fransa’daki Douai fabrikasında başlayacak.
