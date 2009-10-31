Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi IPS panel kullanan Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,9b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mitsubishi IPS panel kullanan Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Arka arkaya duyurduğu yeni modellerle son dönemde sık sık gündeme gelen Mitsubishi, monitör gamını genişletmeye devam ediyor. Japonya merkezli firma yaptığı açıklama ile Diamondcrysta serisi yeni bir geniş ekran LCD monitörünü daha kullanıma sunacağını açıkladı. RDT231WM-X kod adını taşıyan 23-inç boyutundaki yeni monitörün IPS kullandığı belirtilirken, destek verilen doğal çözünürlüğün 1920 x 1080 piksel olduğu belirtildi. 3.8ms tepki süresine sahip olduğu belirtilen 23-inç monitörde parlaklık seviyesinin 300cd/m2, karşıtlık oranının ise 1,000:1 olduğu bildirildi.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine destek veren LCD monitörde ayrıca her biri3 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre de yer veriliyor. Kulaklık kullanmak isteyenler için 3.5mm konnektörünün de unutulmadığı yeni modelde kutu içeriğine uzaktan kumanda da dahil edilmiş. Japonya satışına 20 Kasım'da başlanacak monitörin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KANUNI61 10 yıl
benim markam Mitsubishi tek gecerim türkiyeye gelmesi zor gibi italatcısı yok sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sedoman34 10 yıl
evt gerçekten de kagıt üzerindeki tüm olumlu yönlerini bizzat ülkemizde kullanıp test etmeyi çok isterdik dogrusu, konuyla ilgili mitsu projeksiyon ihracatçısına mail atıp , mitsu nun bu tarz ürünleriyle de ilgilenip ilgilenemeyecekleri konusunda görüşlerini sordum.

elbetteki yukarda tanıtımı yapılan monitörün boyutu ve kullanılan panel kalitesini de eklersek bu boyuttaki en pahalı lcd sıralamasında eizo nun ardından ya 2. sıraya yerleşir yada liderligi alır gibi görünüyor bizde olsa. buna ragmen azımsanamaayacak rakamlarda satışı olabilir, buna paralel reklamınıda bu şekilde yapmış olur ve arkası gelir diye düşünüyorum.

mitsu ile birlikte bu şekilde birkaç büyük firma daha var tabiki türkiye den uzak duran yda uzak tutulmaya mecbur bırakılan. örnegin nec . umalım yakın zamanda bu tarz kaliteli markalar ile bu yol açılmış olsun.

ürüne gelecek olursak albani hocanın tanıtımını üstlendigi gibi üst seviye bir panel var zaten kasanın içinde gerisi detay. dikkatimi çeken 3 watt lık stereo hoparlörler kesinlikle iş görür yeterlilikte kumandası ise extra olmuş umarım setting içeren bir cihazdır. karşısına geçip fullhd film izlerken duruma göre oturdugumuz yerden ince ayarları yapabilmek ve sese hakim olmak keyifli olacaktır.

küsüratlı tepki süresi çok iddalı kaçmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim