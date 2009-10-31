Mitsubishi IPS panel kullanan Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Arka arkaya duyurduğu yeni modellerle son dönemde sık sık gündeme gelen Mitsubishi, monitör gamını genişletmeye devam ediyor. Japonya merkezli firma yaptığı açıklama ile Diamondcrysta serisi yeni bir geniş ekran LCD monitörünü daha kullanıma sunacağını açıkladı. RDT231WM-X kod adını taşıyan 23-inç boyutundaki yeni monitörün IPS kullandığı belirtilirken, destek verilen doğal çözünürlüğün 1920 x 1080 piksel olduğu belirtildi. 3.8ms tepki süresine sahip olduğu belirtilen 23-inç monitörde parlaklık seviyesinin 300cd/m2, karşıtlık oranının ise 1,000:1 olduğu bildirildi.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine destek veren LCD monitörde ayrıca her biri3 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre de yer veriliyor. Kulaklık kullanmak isteyenler için 3.5mm konnektörünün de unutulmadığı yeni modelde kutu içeriğine uzaktan kumanda da dahil edilmiş. Japonya satışına 20 Kasım'da başlanacak monitörin fiyatı ise henüz açıklanmadı.