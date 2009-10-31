Mitsubishi IPS panel kullanan Full HD destekli yeni monitörünü duyurdu

Arka arkaya duyurduğu yeni modellerle son dönemde sık sık gündeme gelen Mitsubishi, monitör gamını genişletmeye devam ediyor. Japonya merkezli firma yaptığı açıklama ile Diamondcrysta serisi yeni bir geniş ekran LCD monitörünü daha kullanıma sunacağını açıkladı. RDT231WM-X kod adını taşıyan 23-inç boyutundaki yeni monitörün IPS kullandığı belirtilirken, destek verilen doğal çözünürlüğün 1920 x 1080 piksel olduğu belirtildi. 3.8ms tepki süresine sahip olduğu belirtilen 23-inç monitörde parlaklık seviyesinin 300cd/m2, karşıtlık oranının ise 1,000:1 olduğu bildirildi.
Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine destek veren LCD monitörde ayrıca her biri3 Watt gücünde iki adet entegre hoparlöre de yer veriliyor. Kulaklık kullanmak isteyenler için 3.5mm konnektörünün de unutulmadığı yeni modelde kutu içeriğine uzaktan kumanda da dahil edilmiş. Japonya satışına 20 Kasım'da başlanacak monitörin fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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elbetteki yukarda tanıtımı yapılan monitörün boyutu ve kullanılan panel kalitesini de eklersek bu boyuttaki en pahalı lcd sıralamasında eizo nun ardından ya 2. sıraya yerleşir yada liderligi alır gibi görünüyor bizde olsa. buna ragmen azımsanamaayacak rakamlarda satışı olabilir, buna paralel reklamınıda bu şekilde yapmış olur ve arkası gelir diye düşünüyorum.
mitsu ile birlikte bu şekilde birkaç büyük firma daha var tabiki türkiye den uzak duran yda uzak tutulmaya mecbur bırakılan. örnegin nec . umalım yakın zamanda bu tarz kaliteli markalar ile bu yol açılmış olsun.
ürüne gelecek olursak albani hocanın tanıtımını üstlendigi gibi üst seviye bir panel var zaten kasanın içinde gerisi detay. dikkatimi çeken 3 watt lık stereo hoparlörler kesinlikle iş görür yeterlilikte kumandası ise extra olmuş umarım setting içeren bir cihazdır. karşısına geçip fullhd film izlerken duruma göre oturdugumuz yerden ince ayarları yapabilmek ve sese hakim olmak keyifli olacaktır.
küsüratlı tepki süresi çok iddalı kaçmış.