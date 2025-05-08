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    Foxconn, Mitsubishi için elektrikli araç geliştirecek

    Mitsubishi, yeni elektrikli modelini hızla piyasaya sürmek için Foxconn’un elektrikli araç iştiraki Foxtron ile iş birliği yapıyor. Model, 2026’da Avustralya ve Yeni Zelanda’da satışta olacak.

    Foxconn, Mitsubishi için elektrikli araç geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Foxtron Model B

    Mitsubishi, yeni bir elektrikli crossover piyasaya sürmek için Tayvanlı otomobil üreticisi Foxtron ile görüştüğünü açıkladı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Foxtron tarafından geliştirilen yeni model Mitsubishi logosuyla satışa çıkacak.

    Foxtron, iPhone üreticisi Foxconn ile Tayvan'ın en büyük otomobil üreticisi Yulon ortaklığında kuruldu. Anlaşma kapsamındaki yeni model de Yulon tarafından Tayvan'da üretilecek. Henüz adı açıklanmayan elektrikli crossover'ın sadece Avustralya ve Yeni Zelanda'da satılacağı ifade ediliyor. Modelin Foxtron Model B'yi temel alacağı da gelen bilgiler arasında.

    İlk kez Ekim 2022'de prototip olarak tanıtılan Model B, ünlü İtalyan tasarım stüdyosu Pininfarina tarafından tasarlandı. 4,3 metre uzunluğa sahip olan elektrikli crossover, 60 kWsa kapasiteli batarya paketiyle CLTC'ye göre 500 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. Model B'nin tek motorlu arkadan itiş ve çift motorlu dört tekerlekten çekiş düzenine sahip versiyonları bulunuyor.

    Mitsubishi'nin Model B'nin tasarımında değişiklik yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Şirketler henüz anlaşmanın ilk aşamalarında olduğu için birçok detay belirsiz ancak satış sürecinin 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı ifade ediliyor.

    Farklı bir markanın modelini kendi logosuyla piyasaya sürmek Mitsubishi için ilk olmayacak. Avrupa'da Clio temelli Colt ve Captur temelli ASX modelleri satılıyor. Kuzey Amerika'da ise önümüzdeki yıl Nissan Leaf temelli yeni bir Mitsubishi modeli satışa sunulacak. 

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