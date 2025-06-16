Mitsubishi, elektrikli araçlar ve kamyonlar için batarya değişim ağı başlattı

Batarya değişimi Tokya’da yaygınlaşıyor
Batarya değişim teknolojisi, elektrikli araç sahiplerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan şarj süresini radikal biçimde azaltıyor. Çok yıllı pilot program, 150'den fazla bataryası değiştirilebilir ticari elektrikli araç ile başlatılacak ve şehrin en yoğun nüfuslu kentsel merkezinde 14 adet modüler batarya değişim istasyonu kurulacak. Her istasyon 100’den fazla araca hizmet verecek. Tokyo konsorsiyumu sadece beş dakikalık batarya değiştirme sürelerini hedefliyor. Geleneksel şarj veya yakıt ikmalinin aksine, pil değiştirme tamamen otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
Ayrıca Mitsubishi, bu batarya depolarının sadece araçlar için değil, doğal afet durumlarında elektrik şebekesine destek sağlamak üzere enerji depolama sistemi olarak da kullanılabileceğini vurguluyor. Japonya gibi doğal afetlere sıkça maruz kalan ülkelerde bu özellik kritik önem taşıyor. İlk istasyonların Eylül 2025’e kadar kurulması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.