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    Mitsubishi, elektrikli araçlar ve kamyonlar için batarya değişim ağı başlattı

    Mitsubishi, Tokyo’da elektrikli otomobiller ve ticari kamyonlar için batarya değişim ağı pilot programını başlattı. Proje, şarj süresini sadece birkaç dakikaya indiriyor.

    Mitsubishi, elektrikli araçlar için batarya değişim ağı başlattı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi, Japonya’nın başkenti Tokyo’da elektrikli araçlar için yenilikçi bir batarya değişim ağı pilot programını devreye aldı. Üstelik bu teknoloji sadece binek otomobillerle sınırlı değil; Mitsubishi Fuso’nun ticari elektrikli kamyonları da bu projede yer alıyor. Ample ve Yamato Transport iş birliğiyle yürütülen program, bölgesel ve son kilometre ticari teslimat filolarını elektriklileştirmeyi hedefliyor.

    Batarya değişimi Tokya’da yaygınlaşıyor

    Batarya değişim teknolojisi, elektrikli araç sahiplerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan şarj süresini radikal biçimde azaltıyor. Çok yıllı pilot program, 150'den fazla bataryası değiştirilebilir ticari elektrikli araç ile başlatılacak ve şehrin en yoğun nüfuslu kentsel merkezinde 14 adet modüler batarya değişim istasyonu kurulacak. Her istasyon 100’den fazla araca hizmet verecek. Tokyo konsorsiyumu sadece beş dakikalık batarya değiştirme sürelerini hedefliyor. Geleneksel şarj veya yakıt ikmalinin aksine, pil değiştirme tamamen otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

    Mitsubishi, elektrikli araçlar için batarya değişim ağı başlattı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi Fuso eCanter gibi kamyonlar, geleneksel AC şarj ile tam dolum için genellikle bir geceye, DC hızlı şarjda ise Japonya’da en az 1-2 saate ihtiyaç duyuyor. Mitsubishi, Ample ve Mitsubishi Fuso’nun ortak yürüttüğü bu pilot program, uzun şarj sürelerini ortadan kaldırıp, batarya değişim sistemiyle araçların yol dışı kalma süresini en aza indirmeyi amaçlıyor. Böylece özellikle ticari taşımacılık sektörünün elektrikli araçlara geçişi hızlanacak.

    Ayrıca Mitsubishi, bu batarya depolarının sadece araçlar için değil, doğal afet durumlarında elektrik şebekesine destek sağlamak üzere enerji depolama sistemi olarak da kullanılabileceğini vurguluyor. Japonya gibi doğal afetlere sıkça maruz kalan ülkelerde bu özellik kritik önem taşıyor. İlk istasyonların Eylül 2025’e kadar kurulması planlanıyor.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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