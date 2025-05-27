Yeni nesil Mitsubishi Colt, Renault 5 altyapısıyla elektriklenecek

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Tam Boyutta Gör Fransız L’Automobile Magazine’in haberine göre, Mitsubishi Colt’un sekizinci nesli 2027 yılında tamamen elektrikli bir model olarak piyasaya sürülecek. Yeni Colt, Renault 5 E-Tech'i temel alacak. Hatırlanacağı üzere Renault 5 halihazırda Alpine A290 ve yeni Nissan Micra modellerine de altyapı sağlıyor.

Japon üretici Mitsubishi’nin Avrupa pazarı için artık kendi modellerini geliştirmeyeceği uzun süredir biliniyor. Hatta şirket 2020 yılında Avrupa’dan tamamen çekileceğini açıklamış, ancak daha sonra bu kararından vazgeçmişti. O tarihten bu yana Avrupa’daki Mitsubishi modelleri, Renault altyapısıyla geliştiriliyor ve Renault’nun Avrupa’daki fabrikalarında üretiliyor.

Söz konusu modeller, Mitsubishi markasına özel olarak bazı değişikliklerle özelleştiriliyor. Örneğin, Mitsubishi ASX aslında bir Renault Captur ve İspanya’da Captur ile birlikte üretiliyor. 2024’teki makyajla birlikte bu yakın ilişki artık eskisi kadar bariz görünmüyor. Mevcut yedinci nesil Colt ise Renault Clio temelli ve her iki araç da Bursa’daki fabrikada üretiliyor.

Yeni Micra için Nissan, Avrupa tasarım merkezinde özgün bir gövde tasarımı geliştirerek aracı Renault 5’ten daha farklı bir konuma yerleştirdi. Mitsubishi’nin ise Colt üzerinde ne ölçüde değişiklik yapacağı henüz net değil. L’Automobile Magazine’in yayınladığı bir taslak görsel, sadece Mitsubishi logosu, alt hava girişi tasarımı ve yeni gündüz farları ile donatılmış bir Renault 5 gösteriyor.

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Mitsubishi tasarım konusunda ne kadar değişiklik yapar bilinmez ancak Micra’da olduğu gibi Colt da aynı teknik özelliklere sahip olacak. Bu kapsamda elektrikli Colt'un 40 kWsa ve 52 kWsa kapasiteli iki farklı batarya seçeneğiyle 410 kilometreye kadar menzil sunmasını bekleyebiliriz.

Mitsubishi, eylül ayında tanıtacağı yeni nesil Eclipse Cross SUV modelinde de Renault Scenic E-Tech Electric altyapısını kullanacağını açıklamıştı. Bu araç da Fransız üretici tarafından AmpR Medium platformu üzerine inşa edilerek Douai fabrikasında üretilecek.

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Yeni Mitsubishi Colt, Renault 5 altyapısıyla elektriklenecek

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