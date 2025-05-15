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    Yeni Mitsubishi Eclipse Cross tamamen elektrikli olacak

    Avrupa'da Renault temelli ürün gamına ağırlık veren Mitsubishi, bu tutumunu yeni Eclipse Cross ile devam ettirecek. %100 elektrikli model, Renault Scenic E-Tech'i temel alacak.

    Yeni Mitsubishi Eclipse Cross tamamen elektrikli olacak Tam Boyutta Gör
    Döneminin sevilen spor otomobillerinden Mitsubishi Eclipse, 2012 yılında üretimden kaldırılmış ve 2017 yılında Eclipse Cross adıyla SUV olarak geri dönmüştü. Japon üretici, 2020 yılında makyajlanan ve hala ilk jenerasyonuyla yola devam eden Eclipse Cross'un ikinci neslini sahaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni nesil Eclipse Cross, tamamen elektrikli olacak.

    Yeni modelin geliştirme süreci Mitsubishi yerine Renault tarafından yürütülüyor. Araç, Fransa’nın Douai kentindeki Renault fabrikasında üretilecek. Aslında yeni Eclipse Cross, Renault Scenic E-Tech’i temel alan bir model olacak.

    Bu durum bizleri şaşırtmadı çünkü Mitsubishi’nin Avrupa'daki ürün gamı büyük oranda Renault'ya bağımlı. Benzer şekilde Colt modeli Renault Clio, ASX ise Captur temelli olarak üretiliyor. Yakında tanıtılacak Grandis de Renault Symbioz üzerine inşa edilecek.

    Yeni Mitsubishi Eclipse Cross tamamen elektrikli olacak Tam Boyutta Gör
    Renault Scenic E-Tech

    Yeni nesil Eclipse Cross EV, Eylül ayında tanıtılacak ve yılın son çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. İlk etapta uzun menzilli bir versiyon piyasaya çıkarken, standart menzilli versiyonun önümüzdeki yılgelmesi bekleniyor.

    Şirketin iş birlikleri Renault ile sınırlı değil. Yeni Nissan Leaf, bazı pazarlarda Mitsubishi logosuyla satışa sunulacak. Bunun yanında Mitsubishi, Foxconn ve Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon’un ortak girişimi olan Foxtron ile de iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda, Foxtron Model B temelli yeni bir elektrikli araç, 2026’nın ikinci yarısında pazara sunulacak. Araç, Tayvan’da Yulon tesislerinde üretilecek.

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