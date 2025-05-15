Yeni Mitsubishi Eclipse Cross tamamen elektrikli olacak

Yeni modelin geliştirme süreci Mitsubishi yerine Renault tarafından yürütülüyor. Araç, Fransa’nın Douai kentindeki Renault fabrikasında üretilecek. Aslında yeni Eclipse Cross, Renault Scenic E-Tech’i temel alan bir model olacak.
Bu durum bizleri şaşırtmadı çünkü Mitsubishi’nin Avrupa'daki ürün gamı büyük oranda Renault'ya bağımlı. Benzer şekilde Colt modeli Renault Clio, ASX ise Captur temelli olarak üretiliyor. Yakında tanıtılacak Grandis de Renault Symbioz üzerine inşa edilecek.
Yeni nesil Eclipse Cross EV, Eylül ayında tanıtılacak ve yılın son çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. İlk etapta uzun menzilli bir versiyon piyasaya çıkarken, standart menzilli versiyonun önümüzdeki yılgelmesi bekleniyor.
Şirketin iş birlikleri Renault ile sınırlı değil. Yeni Nissan Leaf, bazı pazarlarda Mitsubishi logosuyla satışa sunulacak. Bunun yanında Mitsubishi, Foxconn ve Tayvanlı otomobil üreticisi Yulon’un ortak girişimi olan Foxtron ile de iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda, Foxtron Model B temelli yeni bir elektrikli araç, 2026’nın ikinci yarısında pazara sunulacak. Araç, Tayvan’da Yulon tesislerinde üretilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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