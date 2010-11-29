Mobil İletişimde TTNET Mobil Devri Başladı!

TTNET, iletişim teknolojilerinin üç temel unsuru olan internet, televizyon ve telefonun bir arada sunulduğu Üçlü Oyun'da; TTNET Mobil dönemini başlattı. Tüketiciler bu yeni uygulama ile iletişim ihtiyaçlarını tek fatura üzerinden karşılıyacak.



"TTNET'le Her Şey Mümkün" diyerek başlattığı yeni dönemde, iletişim teknolojilerinin üç temel unsuru olan internet, televizyon ve telefonu sahiplenen ve tüm hizmetleri tek fatura ile tüketicilere ulaştırmayı hedefleyen TTNET, son olarak avantajlı mobil iletişim çözümlerini tüketicilerle buluşturdu.



TTNET Mobil basın toplantısında konuşan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, her günü şaşırtıcı bir yenilikle karşıladığımız bu dijital çağda teknolojilerin birleşmesinin, yani yakınsamanın hayatı kolaylaştırdığını, iletişim araçlarında kontrol ve özgürlüğü insanlara sunarak istedikleri içeriğe, istedikleri yer ve zamanda, istedikleri cihazları kullanarak erişme imkanı tanıdığını belirtti. Yılmaz; "TTNET olarak, bu kapsamda iletişimin her alanını sahiplenmek ve müşterilerimize bütünsel iletişim çözümleri sunmak amacıyla 2010 yılında yeni bir dönemi başlattık. Öncelikle sinema ve televizyonu taşınabilir hale getiren Tivibu'yu kullanıma sunduk. Ardından internet üzerinden yüksek kalitede yayın yapan yeni nesil TV platformu IPtivibu'yu pilot uygulama olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de hayata geçirdik. Bugün ise mobil iletişimde TTNET Mobil dönemini başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.



Hayata geçirilen TTNET Mobil hizmetinin detaylarını aktaran TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı İlker Koçak ise; "Avea ile işbirliği ile hayata geçirdiğimiz TTNET Mobil markası altında; mobil konuşma, SMS, mobil internet gibi hizmetleri bir paket olarak sunduğumuz mobil iletişim hizmetlerimizi başlatıyoruz. TTNET Mobil ile TTNET müşteri ve yakınlarına her yöne aynı fiyata konuşma ve mesajlaşma imkânı sunuyoruz. Üstelik internet ve cep telefonu harcamalarınızı tek bir faturada birleştiriyoruz." dedi.



Ayda 39 veya 59TL'ye, ADSL ve cep telefonu hattı tek faturada

"İkisi Bir Yerde" paketleriile TTNET müşterileri, hem internet hem de mobil konuşma ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla tek bir pakette karşılayabiliyor. Ayrıca hem internet hem de mobil konuşma harcamaları tek bir faturada birleşiyor. 2010 sonuna kadar avantajlı paketleri kullanmak için başvuran müşteriler, aylık vergiler dâhil 10 TL'ye ilk 6 ay boyunca yurtiçi her yöne aylık 200 dakika, daha sonra ise yurtiçi her yöne aylık 100 dakika konuşuyor.



TTNET Mobil ile birlikte NET4 ADSL'i içeren "İkisi Bir Yerde" paketi ayda 39TL'ye sunulurken, NETLimitsiz ADSL'i içeren paket ayda 59TL'ye TTNET müşterilerini bekliyor. Ücretsiz paket dakikalarından sonraki görüşmeler için ücretlendirme ise yurtiçi heryöne sadece 10krş/dk olurken, yurtiçi heryöne SMS göndermek de SMS başına sadece 10 kuruş olarak ücretlendiriliyor.

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