Mobil RTX 3050 gün yüzüne çıktı: GTX 1650’den %45 önde

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Nvidia RTX 30 serisini mobil kanatta genişletmenin hazırlığında. RTX 3050 Ti’ın ardından RTX 3050 da ortaya çıktı.

RTX 3050 4 GB

Intel’in Tiger Lake-H işlemcilerine yaklaştığımız şu günlerde yeni yongalarla kombine edilecek ekran kartları da sızmaya başladı. RTX 3050 Geekbench’te 6 çekirdek 12 izlekli Core i5-11400H’ın yanında boy gösterdi.

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Nvidia’nın RTX 20 serisinde mobil bir x050 modeli sunmaması nedeniyle kartın önceki nesilde yerini alacağı bir seçenek yok. Bununla birlikte RTX 3050’nın OpenCL performansı GTX 1650 Ti’dan %36 ve GTX 1650’den %45 daha iyi görünüyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3050-laptop-gpu-to-feature-2048-cuda-cores

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