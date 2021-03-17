Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil RTX 3050 gün yüzüne çıktı: GTX 1650’den %45 önde

    Görünüşe göre GPU devinin Ampere mimarisi mobil kanatta giriş seviyesine de yakında gelecek. RTX 3050’nin bellek kapasitesi Geekbench’te listelenen test sonucunda açığa çıktı.
    17 Mart 2021, 21:00 (21 dk.)
    105
    69
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Nvidia RTX 30 serisini mobil kanatta genişletmenin hazırlığında. RTX 3050 Ti’ın ardından RTX 3050 da ortaya çıktı.

    RTX 3050 4 GB

    Intel’in Tiger Lake-H işlemcilerine yaklaştığımız şu günlerde yeni yongalarla kombine edilecek ekran kartları da sızmaya başladı. RTX 3050 Geekbench’te 6 çekirdek 12 izlekli Core i5-11400H’ın yanında boy gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti"

    Nvidia’nın RTX 20 serisinde mobil bir x050 modeli sunmaması nedeniyle kartın önceki nesilde yerini alacağı bir seçenek yok. Bununla birlikte RTX 3050’nın OpenCL performansı GTX 1650 Ti’dan %36 ve GTX 1650’den %45 daha iyi görünüyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3050-laptop-gpu-to-feature-2048-cuda-cores
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Mobil RTX 3050 gün yüzüne çıktı: GTX 1650’den %45 önde Sonraki Microsoft, Xbox için VR cihazların odak noktasında olmadığını söylüyor 1 sa. SpaceX, Starship prototipinin iniş anlarından inanılmaz görüntüler paylaştı 1 sa. Toyota, yeni Aygo X Prologue ile A segmentine yeni bir soluk kazandıracak 1 sa. Galaxy A52 ve A52 5G ile tanışın 2 sa. Mobil RTX 3050 Ti 4 GB sızdı 2 sa. PC için Game Pass kullanıcıları yarın EA Play'e kavuşuyor 2 sa. GTA Online'ın yükleme süresini ciddi oranda düşüren güncelleme yayınlandı 2 sa. Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Xiaomi Mi 11 Lite basın görseliyle karşımızda 3 sa. PS Store'da 'Mega İndirimler' başladı: İşte dikkat çekenler 3 sa. Xbox, oyunların indirme hızını arttıran bir güncelleme hazırlıyor: Yakında yayınlanacak 4 sa. Yeni Samsung Galaxy A serisine ilk bakış - Orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor! (Galaxy A32,A52,A72) 4 sa. Logitech Combo Touch & Crayon - İnceleme 4 sa. realme GT modeli AnTuTu’da engellendi 4 sa. Zack Snyder's Justice League erkenden sızdı: Torrent sitelerine düştü 4 sa. Micron; 3D XPoint bellek çalışmalarını sonlandırdı, fabrikaları satıyor 5 sa. Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti 5 sa. Google'ın "hafif" arama uygulaması 500 milyon indirme barajını aştı 5 sa. Netflix'in en pahalı filmi konumundaki, kadrosuyla dikkat çeken The Gray Man'in çekimleri başladı 6 sa. Wikipedia'da büyük teknoloji şirketleri için ücretli hizmet devri başlıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız