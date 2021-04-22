iPhone 13 nasıl olacak ? | Mobilite Yeni Bölüm

Donanım Haber'in ikonik programlarından Mobilite uzun bir aradan sonra tekrar karşınızda. Erdi Özüağ ve Burak Şolt'un yorumları ile mobil dünyada öne çıkan ürün ve teknolojiler ekranlarınıza geliyor.

Donanım Haber'in ikonik programlarından Mobilite uzun bir aradan sonra tekrar karşınızda. Erdi Özüağ ve Burak Şolt'un yorumlarıyla mobil dünyada öne çıkan ürün, gelişme ve teknolojilerin yorumlanacağı programın ilk bölümünde;



- iPhone 13 hakkında bilinenler, beklentiler ve yorumlarımız

- Xiaomi'nin kamera canavarı amiral gemisi Mi 11 Ultra ve düşüncelerimiz

- Bunu da gördük dedirten çift fanlı oyun telefonu ve oyun temalı telefonlara genel bakışımız

Ayrıca satır aralarında;

OnePlus 9 Pro, Sony Xperia 1 Mark III ve bazı başka değerlendirmeler, kıyaslamalar.

Yeni sezon ilk bölüm pandemi koşullarında ekranlara gelirken, yorum/öneri/eleştrilerinizi ihmal etmeyin lütfen.

Şimdiden iyi seyirler.