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Monster T2-Rex 17" T72M575U1 dizüstü bilgisayar video incelemesi

12 yıl
17b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Monster marka dizüstü bilgisayarların, performans isteyen kullanıcılara yönelik modellerinden oluşan T2-Rex ailesinin yeni üyesi; MONSTER T72M575U1 17"'i inceliyoruz. İlk başta 17" lik dev ekranı ile ilgiyi üzerine toplayan cihaz, sahip olduğu Core 2 Duo T7200 işlemci, Nvidia 7950GTX 512MB ekran kartı, 2GB bellek ve 7200RPM 100GB disk ile performans isteyenleri fazlasıyla tatmin edecek gibi görünüyor.

Donanımsal özellikleri oldukça gelişmiş olan dizüstü bilgisayarla günümüz oyunlarının hepsini, üst düzey grafik ayarlarıyla hiç zorlanmadan oynamak mümkün. Cihaz sahip olduğu donanımsal özelliklerle modern donanım bileşenlerine sahip masaüstü bilgisayarların iş ve oyun performansını sunuyor.

Model :

  • MONSTER T72M575U1 17"

Teknik Özellikler :

  • İşlemci : Intel Core 2 Duo T7200 (2 x 2.0 GHz, 4 MB Cache, 667 Mhz FSB, 64 bit)
  • Ekran : 17" UWXGA TFT 1920 x 1200 Crystal Bright Yüksek Çözünürlüklü Parlak Ekran
  • Bellek : 2 GB DDR2 RAM (en fazla 4GB)
  • Sabit Disk Kapsitesi: 100GB 7200RPM ve 160GB 5400RPM seçenekleri
  • Ekran Kartı : Nvidia Geforce 7950GTX 512MB
  • Genişleme Yuvaları : 4x USB 2.0 ports, 1x Mini IEEE1394a port, 1x DVI port, 4x Audio jack ( Microphone,Line in,headphone,S/PDIF out), 1x TV output port, 1x TV Tuner card-IN port ( Dahili ), 1x COM port , (Seri Port / RS232 ), 1x IrDA Port (30cm), 1x RJ-11 jack for Plug & Play Fax/Modem, 1x RJ-45 jack for 10M/100M/1000M Fast Ethernet, 1x CIR for TV remote control compliant, 1x Audio DJ with three colors LED with buttons: Power On/Off, Volume-+, Repeat, PREV , Next, Play/Pause, Stop/Eject, Built-in 3 FN Keys: Wireless/Bluetooth/Video Camera, 1x DC-In jack
  • Kablosuz bağlantı yetenekleri : Wi-Fi 802.11a/b/g ve Bluetooth V2.0+EDR
  • Optik Sürücü : Çift katman DVD yazıcı
  • Ses: Stereo hoparlörler + High Definition Audio + Mikrofon girişi + Kulaklık / Hoparlör çıkışı
  • İşletim Sistemi : Linux (XP Pro: 140$ + KDV)
  • Ebatlar : 397 x 294 x 22 to 44 mm
  • Pil ve Pil Ömrü : Li-Ion 8 hücreli, Windows ortamında 96dakika, yük altında 60 dakika
  • Klavye : Numarik tuş takımıyla brlikte, Q Turkçe 102 Tuş
  • Ek özellikler : 1.3MP çözünürlüğe sahip entegre dijital kamera
  • Aksesuarlar : Deri Taşıma Çantası
  • Ağırlık : 3.95 kg (8 hücreli pil ile)

Satış Fiyatı ve Bilgi için :


http://www.fokusbilgisayar.com/asp/show_stock.asp?product=T72M575U1
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Sith 12 yıl
amacından çok sapmış bir laptop. Laptopların genel kullanım alanına hiç uymuyor. Bu kadar oyun oynamak için pc alınmalı bence.
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Speed-Step 12 yıl
Cihazın amacı iş ve ev arasında taşınabilir olabildiğince güçlü bir platform oluşturmak. Sadece iş ev arası da değil aslında tatile giderkende bu eğlence ve iş ihtiyaçlarınızı olabildiğince iyi bir şekilde çözümleyecek cihazı yanınızda götürebilirsiniz.
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