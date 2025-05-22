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    Xiaomi, en büyük ve en gelişmiş tabletini tanıttı: Xiaomi Pad 7 Ultra neler sunuyor?

    Xiaomi, şimdiye kadarki en büyük ve en gelişmiş tableti Pad 7 Ultra'yı tanıttı. Xiaomi'nin şirket içerisinde geliştirdiği Xring O1 işlemcisini kullanan cihaz neler sunuyor?

    Xiaomi Pad 7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 15S Pro akıllı telefonunun yanı sıra, şimdiye kadarki en büyük tableti Pad 7 Ultra'yı tanıttı. Xiaomi'nin şirket içerisinde geliştirdiği Xring O1 işlemcisini kullanan cihaz neler sunuyor bir göz atalım.

    Xiaomi Pad 7 Ultra Özellikleri

    Xiaomi Pad 7 Ultra, 14 inç büyüklüğünde, 3,2K çözünürlüğe ve 3:2 en boy oranına sahip OLED ekrana sahip. 900 nit genel parlaklık ve 1600 nite kadar tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen ekran 120 Hz yenileme hızıyla eksiksiz bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Ekran ayrıca, Gorilla Glass 5 koruma ve isteğe bağlı olarak yansıma önleyici nano doku kaplama özelliklerini de sunuyor.

    Xiaomi Pad 7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tabletin en ayırt edici özelliği, şirketin kendi geliştirdiği Xring O1 yonga seti. 2+4+2+2 kümelerine ayrılmış 10 çekirdekli bir mimari kullan işlemci, AnTuTu testinde 3 milyondan fazla puan alarak Snapdragon 8 Elite'i geride bırakıyor.

    LPDDR5T RAM ve UFS 4.1 depolama kullanan cihaz, USB 3.2 Gen 2 Type-C portu üzerinden 120 W hızlı şarj özelliğine sahip 12.000 mAh batarya ile geliyor.

    Xiaomi Pad 7 Ultra, 5,1 mm kalınlığında ince alüminyum bir gövdeye ve 609 gram ağırlığa sahip. Maksimum ekran alanı elde etmek için çerçeveler de 3,95 mm'ye indirilmiş. Ön tarafta çentik içerisinde 32 MP selfie kamerası bulunurken, arka tarafta bir modül içerisinde 50 MP'lik kameraya yer verilmiş.

    Xiaomi Pad 7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tablette, bas + tweeter çiftleri olmak üzere toplam 8 hoparlörden oluşan dört grup hoparlör, 16,5 cc'lik büyük ses odaları ve Dolby Atmos desteği yer alıyor. Ayrıca WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve bir IR blaster desteği de mevcut. Ek olarak, dizüstü bilgisayar benzeri bir kullanım için magnezyum alaşımlı bir klavye de sunuluyor.

    Xiaomi Pad 7 Ultra fiyatı

    Xiaomi Pad 7 Ultra'nın fiyatlandırması ise şöyle:

    • 12GB + 256GB: 798 dolar
    • 12GB + 512GB: 840 dolar
    • 12GB + 512GB (yansıma önleyici ekran): 924 dolar
    • 16GB + 1TB: 952 dolar
    • 16GB + 1TB (yansıma önleyici ekran): 1,036 dolar
    Kaynakça https://www.mi.com/prod/xiaomi-pad-7-ultra https://www.gizmochina.com/2025/05/22/xiaomi-pad-7-ultra-is-official-with-a-14-inch-oled-screen-and-custom-xring-o1-chip/
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