Xiaomi, en büyük ve en gelişmiş tabletini tanıttı: Xiaomi Pad 7 Ultra neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 15S Pro akıllı telefonunun yanı sıra, şimdiye kadarki en büyük tableti Pad 7 Ultra'yı tanıttı. Xiaomi'nin şirket içerisinde geliştirdiği Xring O1 işlemcisini kullanan cihaz neler sunuyor bir göz atalım.

Xiaomi Pad 7 Ultra Özellikleri

Xiaomi Pad 7 Ultra, 14 inç büyüklüğünde, 3,2K çözünürlüğe ve 3:2 en boy oranına sahip OLED ekrana sahip. 900 nit genel parlaklık ve 1600 nite kadar tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen ekran 120 Hz yenileme hızıyla eksiksiz bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Ekran ayrıca, Gorilla Glass 5 koruma ve isteğe bağlı olarak yansıma önleyici nano doku kaplama özelliklerini de sunuyor.

Tabletin en ayırt edici özelliği, şirketin kendi geliştirdiği Xring O1 yonga seti. 2+4+2+2 kümelerine ayrılmış 10 çekirdekli bir mimari kullan işlemci, AnTuTu testinde 3 milyondan fazla puan alarak Snapdragon 8 Elite'i geride bırakıyor.

Samsung Galaxy S26 serisi yepyeni kamera sensörüyle gelecek 9 sa. önce eklendi

LPDDR5T RAM ve UFS 4.1 depolama kullanan cihaz, USB 3.2 Gen 2 Type-C portu üzerinden 120 W hızlı şarj özelliğine sahip 12.000 mAh batarya ile geliyor.

Xiaomi Pad 7 Ultra, 5,1 mm kalınlığında ince alüminyum bir gövdeye ve 609 gram ağırlığa sahip. Maksimum ekran alanı elde etmek için çerçeveler de 3,95 mm'ye indirilmiş. Ön tarafta çentik içerisinde 32 MP selfie kamerası bulunurken, arka tarafta bir modül içerisinde 50 MP'lik kameraya yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Tablette, bas + tweeter çiftleri olmak üzere toplam 8 hoparlörden oluşan dört grup hoparlör, 16,5 cc'lik büyük ses odaları ve Dolby Atmos desteği yer alıyor. Ayrıca WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve bir IR blaster desteği de mevcut. Ek olarak, dizüstü bilgisayar benzeri bir kullanım için magnezyum alaşımlı bir klavye de sunuluyor.

Xiaomi Pad 7 Ultra fiyatı

Xiaomi Pad 7 Ultra'nın fiyatlandırması ise şöyle:

12GB + 256GB: 798 dolar

12GB + 512GB: 840 dolar

12GB + 512GB (yansıma önleyici ekran): 924 dolar

16GB + 1TB: 952 dolar

16GB + 1TB (yansıma önleyici ekran): 1,036 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Xiaomi Pad 7 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı