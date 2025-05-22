Xiaomi, en büyük ve en gelişmiş tabletini tanıttı: Xiaomi Pad 7 Ultra neler sunuyor?

Xiaomi Pad 7 Ultra Özellikleri
Xiaomi Pad 7 Ultra, 14 inç büyüklüğünde, 3,2K çözünürlüğe ve 3:2 en boy oranına sahip OLED ekrana sahip. 900 nit genel parlaklık ve 1600 nite kadar tepe parlaklık seviyesine ulaşabilen ekran 120 Hz yenileme hızıyla eksiksiz bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Ekran ayrıca, Gorilla Glass 5 koruma ve isteğe bağlı olarak yansıma önleyici nano doku kaplama özelliklerini de sunuyor.
LPDDR5T RAM ve UFS 4.1 depolama kullanan cihaz, USB 3.2 Gen 2 Type-C portu üzerinden 120 W hızlı şarj özelliğine sahip 12.000 mAh batarya ile geliyor.
Xiaomi Pad 7 Ultra, 5,1 mm kalınlığında ince alüminyum bir gövdeye ve 609 gram ağırlığa sahip. Maksimum ekran alanı elde etmek için çerçeveler de 3,95 mm'ye indirilmiş. Ön tarafta çentik içerisinde 32 MP selfie kamerası bulunurken, arka tarafta bir modül içerisinde 50 MP'lik kameraya yer verilmiş.
Xiaomi Pad 7 Ultra fiyatı
Xiaomi Pad 7 Ultra'nın fiyatlandırması ise şöyle:
- 12GB + 256GB: 798 dolar
- 12GB + 512GB: 840 dolar
- 12GB + 512GB (yansıma önleyici ekran): 924 dolar
- 16GB + 1TB: 952 dolar
- 16GB + 1TB (yansıma önleyici ekran): 1,036 dolar
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