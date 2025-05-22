Xiaomi YU7 resmen tanıtıldı: Ferrari havası, 835 km menzil

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, otomotiv dünyasındaki hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Çinli şirket sektördeki iddiasını bir adım öteye taşıyarak ilk elektrikli SUV modelini tanıttı. Çin'de resmiyet kazanan Xiaomi YU7, markanın ilk sedanı SU7'nin ardından gelen ikinci elektrikli otomobili olarak karşımıza çıkıyor.

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Haziran ayından itibaren satışa sunulması planlanan araç, aerodinamik tasarımıyla adeta bir Ferrari Purosangue'yi anımsatıyor. Uzun kaputu, kavisli tavan hattı, şişkin çamurlukları ve keskin arka kısmıyla bu benzerliği desteklediğini görüyoruz. Ön tarafta, belirgin burun kısmı ve ok gibi uzanan farlar dikkat çekerken, arka bölümde LED şeritlerle birbirine bağlanan stop lambaları otomobile modern bir hava katıyor.

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Xiaomi YU7'nin boyutları ve ağırlığı şu şekilde:

Uzunluk: 4.999 mm

4.999 mm Genişlik: 1.996 mm

1.996 mm Yükseklik: 1.608 mm

1.608 mm Aks mesafesi: 3.000 mm

3.000 mm Ağırlık: Versiyona göre 2140 ile 2460 kg arasında değişiyor

Tam Boyutta Gör Orta boy SUV olarak konumlandırılan otomobilin iç mekanında Nappa deri döşeme dikkat çekiyor. Kokpit kısmına baktığımızda gösterge panelinin ön konsol boyunca uzanan ince bir ekranla çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz. Orta konsolda ise büyük bir dokunmatik ekran mevcut.

Multimedya sistemi Snapdragon 8 Gen 3 platformuna emanet edilmiş. Elektronik sürüş asistanları içinse 700 TOPS hesaplama gücüne sahip Nvidia Drive AGX Thor çipi görev yapıyor. Ön koltuklarda elektrikli ayar, ısıtma, havalandırma ve masaj gibi konforu en üst seviyeye taşıyan özellikler var. 508 litrelik bagaj hacmi de günlük kullanım için fazlasıyla yeterli.

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Üç farklı versiyonu var

Xiaomi YU7, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı versiyonla piyasaya sürülüyor:

Baz: Arkadan itişli bu versiyon 320 beygir gücünde tek bir elektrik motoruna sahip. 0'dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 240 km/s. 96.3 kWh'lik lityum demir fosfat bataryasıyla tam 835 km menzil sunuyor.

Arkadan itişli bu versiyon gücünde tek bir elektrik motoruna sahip. 0'dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 240 km/s. 96.3 kWh'lik lityum demir fosfat bataryasıyla tam menzil sunuyor. Pro: Dört tekerlekten çekişli olan Pro versiyonu, iki elektrik motoruyla toplam 496 beygir güç üretiyor. Azami hızı 240 km/s. 0-100 km/s hızlanması 4.3 saniye olan bu model, aynı batarya kapasitesiyle 770 km menzil sunuyor.

Dört tekerlekten çekişli olan Pro versiyonu, iki elektrik motoruyla toplam güç üretiyor. Azami hızı 240 km/s. 0-100 km/s hızlanması 4.3 saniye olan bu model, aynı batarya kapasitesiyle menzil sunuyor. Max: Serinin en güçlüsü olan Max versiyonu da dört tekerlekten çekişli ve iki elektrik motoruyla tam 691 beygir gücüne ulaşıyor. Maksimum hızı 253 km/s. 0-100 km/s hızlanması sadece 3.2 saniye olan bu model, 101.7 kWh'lik daha büyük bataryasıyla 760 km menzil sağlıyor.

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12 dakikada 620 km menzil

800 volt mimarisine sahip olan YU7, hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı. Sadece 12 dakika şarjla tam 620 kilometrelik menzil kazanması mümkün. Ayrıca araçta 21 inç jantlar, Brembo frenler ve lidar destekli yarı otonom sürüş sistemi de bulunuyor. Xiaomi YU7'nin fiyatı ve diğer detayları, piyasaya çıkış tarihi olan Haziran ayına yaklaştıkça belli olacak.

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