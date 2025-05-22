Xiaomi YU7 resmen tanıtıldı: Ferrari havası, 835 km menzil

Haziran ayından itibaren satışa sunulması planlanan araç, aerodinamik tasarımıyla adeta bir Ferrari Purosangue'yi anımsatıyor. Uzun kaputu, kavisli tavan hattı, şişkin çamurlukları ve keskin arka kısmıyla bu benzerliği desteklediğini görüyoruz. Ön tarafta, belirgin burun kısmı ve ok gibi uzanan farlar dikkat çekerken, arka bölümde LED şeritlerle birbirine bağlanan stop lambaları otomobile modern bir hava katıyor.
Xiaomi YU7'nin boyutları ve ağırlığı şu şekilde:
- Uzunluk: 4.999 mm
- Genişlik: 1.996 mm
- Yükseklik: 1.608 mm
- Aks mesafesi: 3.000 mm
- Ağırlık: Versiyona göre 2140 ile 2460 kg arasında değişiyor
Multimedya sistemi Snapdragon 8 Gen 3 platformuna emanet edilmiş. Elektronik sürüş asistanları içinse 700 TOPS hesaplama gücüne sahip Nvidia Drive AGX Thor çipi görev yapıyor. Ön koltuklarda elektrikli ayar, ısıtma, havalandırma ve masaj gibi konforu en üst seviyeye taşıyan özellikler var. 508 litrelik bagaj hacmi de günlük kullanım için fazlasıyla yeterli.
Üç farklı versiyonu var
Xiaomi YU7, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı versiyonla piyasaya sürülüyor:
- Baz: Arkadan itişli bu versiyon 320 beygir gücünde tek bir elektrik motoruna sahip. 0'dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı 240 km/s. 96.3 kWh'lik lityum demir fosfat bataryasıyla tam 835 km menzil sunuyor.
- Pro: Dört tekerlekten çekişli olan Pro versiyonu, iki elektrik motoruyla toplam 496 beygir güç üretiyor. Azami hızı 240 km/s. 0-100 km/s hızlanması 4.3 saniye olan bu model, aynı batarya kapasitesiyle 770 km menzil sunuyor.
- Max: Serinin en güçlüsü olan Max versiyonu da dört tekerlekten çekişli ve iki elektrik motoruyla tam 691 beygir gücüne ulaşıyor. Maksimum hızı 253 km/s. 0-100 km/s hızlanması sadece 3.2 saniye olan bu model, 101.7 kWh'lik daha büyük bataryasıyla 760 km menzil sağlıyor.
12 dakikada 620 km menzil
800 volt mimarisine sahip olan YU7, hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı. Sadece 12 dakika şarjla tam 620 kilometrelik menzil kazanması mümkün. Ayrıca araçta 21 inç jantlar, Brembo frenler ve lidar destekli yarı otonom sürüş sistemi de bulunuyor. Xiaomi YU7'nin fiyatı ve diğer detayları, piyasaya çıkış tarihi olan Haziran ayına yaklaştıkça belli olacak.
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