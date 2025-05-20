Zenginlerin yeni oyuncağı: Microlino Türkiye’de satışa sunuluyor!

Türkiye’de Microlino ve Microlino Lite modelleri Haziran ayında müşterilerin beğenisine sunulacak. Microlino Lite modelinin fiyatı 980.876 TL, Microlino’nun fiyatı ise 1.262.180 TL olarak belirlendi.
Microlino ve Microlino Lite Özellikleri Neler?
Microlino; küçük boyutları, İtalyan esintileri taşıyan şık tasarımı, önden açılan kapısı, canlı renkleri ve yüksek güvenlikli gövdesiyle zenginlerin yeni oyuncağı olacak. 45 km/h hıza çıkabilen Microlino Lite modeli 95 km menzil sunarken, 90 km/h hıza ulaşabilen ve otoyolda da kullanılabilen Microlino modeliyse 228 km menzilli batarya ile geliyor. Microlino’da klima özelliği de bulunuyor.
Microlino’nun 0-50 hızlanması 5 saniye olarak ifade ediliyor. Microlino Lite 0’dan yüzde 80’e 2 saatte, Microlino ise 5,5 saatte şarj oluyor. İki modelde de iki kişilik kapasite mevcut. Bagaj hacmi ise 230 litre. Maksimum tırmanma kabiliyeti değeri %18 olarak belirlenmiş fakat %22 eğimde maksimum yükle 25 km/h veya bir kişiyle 35 km/h hızda gitmek mümkün.
Microlino Lite, 4 tekerlekli motosiklet sınıfında olduğu için 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip kişiler kullanabiliyor. Microlino için ise otomobil ehliyetine sahip olmak gerekiyor.
Microlino Fiyatları Haziran 2025
- Microlino Lite Standart Menzil: 980.875 TL
- Microlino Uzun Menzil: 1.262.180 TL
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