Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle

    Lenovo Ducati 5 dizüstü modeli dış tasarımda Ducati temasını taşıyan çizgiler ve arka plan seçenekleri yanında belirli hareketlerde motorsiklet sesi de çıkaracak.
    1 hf.
    2b
    1
    4
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde lüks otomobil üreticilerinin tasarımını veya ismini barındıran pek çok taşınabilir cihaz görmüştük. Lenovo ise bu kez bir motorsiklet markasını dizüstü pazarına getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Acer TravelMate P6 sağlamlığı ve inceliği bir araya getiriyor

    Lenovo Ducati 5 özellikleri ve fiyatı

    CES 2020 fuarında detayları paylaşılan Lenovo Ducati 5 dizüstü bilgisayar modeli ünlü motorsiklet firması ile iş birliğini yansıtıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan Ducati 5 tasarım ve belirli özellikler anlamında DUcati çizgileri taşıyacak.

    Ayrıca Bkz. "PowerEgg X aynı zamanda bir video kamera olabiliyor"

    Modelin dış kısmında kırmızı ağırlıklı çizgiler yer alırken havalandırma ızgaraları da altıgen şekle bürünmüş. Yazılım kısmında Ducati temalı arka planlar yanında bilgisayarı uykudan uyandırmak veya sistemi açmak gibi hareketlerde Ducati motor sesleri duyulabiliyor.

    Ducati 5 bunun haricinde biraz düşük donanımlı bir sisteme sahip. 14 inçlik HD ekran, 300 nit parlaklık değeri, 8GB DDR4 RAM, 1TB SSD, çeşitli portlar, parmak izi okuyucu 1.8Kg civarında ağırlık gibi özellikler mevcut. Lenovo Ducati 5 modeli 899 Avro fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/lenovo-ducati-5-windows-10-laptop/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Tasarımı dışında orta karar bir bilgisayar zaten fiyatından da belli, 6000 tl civarı bir fiyatı olacakmış.Vergisiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Night_Blade 1 hf. ssbrutality
    Bunu yazmak için gelmiştim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ssbrutality 1 hf.
    Saçma,motor sesleri de çıkaracak ne.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    infom@n 1 hf.
    Tema yaptık kaktırdık.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. HyperX özel söyleşi | 2019 nasıl geçti, 2020'de neler göreceğiz? 1 hf. Beklenen SSD geliyor | Samsung 980 Pro ön inceleme 1 hf. ADATA tam 10 bin dolarlık klavye hazırladı 1 hf. Elektrik dağıtım sektörü şarj istasyonlarına odaklanacak 1 hf. Westworld 3. sezonun yayın tarihi resmen açıklandı 1 hf. Philips'in şikayetini dikkate alan ABD, Fitbit ve Garmin hakkında soruşturma başlatıyor 1 hf. Facebook, yenilediği masaüstü tasarımını test etmeye başladı 1 hf. Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer 1 hf. Samsung Galaxy S20+ ilk kez canlı olarak görüntülendi 1 hf. Canon yeni robotik kamera kontrol sistemini duyurdu 1 hf. 14 inç ekranda 4K! | MSI Prestige 14 ön inceleme 1 hf. MSI Aegis Ti5 | Ön inceleme 1 hf. Tesla araçlar, yakında konuşmaya da başlayacak! 1 hf. Avustralya yangınlarında salınan CO2, 116 ülkenin toplam yıllık emisyon değerinin üzerine çıktı 1 hf. Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri (VİDEO) 1 hf. New York parçacık hızlandırıcı araştırma tesisine ev sahipliği yapacak 1 hf. Yeni Hyundai i10, İzmit'te üretim bandına çıktı 1 hf. Perfitt, yapay zeka ile ayakkabı numaranızı tam olarak ölçecek 1 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısı, önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak 1 hf. 2si1 | Xbox Series X vs PS5, konsollar değişiyor! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle Sonraki Sürücülerin yayalara çarpmasını önleyen Viziblezone uygulaması tanıtıldı 1 hf. CES 2020'de Vision-S adlı elektrikli otomobilini tanıtan Sony, otomotiv pazarına girmeyecek 1 hf. Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak 1 hf. 17 yaşındaki NASA stajyeri yeni bir gezegen keşfetti 1 hf. 256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor 1 hf. Açılışa özel indirimler, %50 indirim alanlar ve DH özel çekiliş "Yeni Xiaomi mağazasını gezdik" 1 hf. Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Instagram, Boomerang'a yeni efektler ekliyor 1 hf. CardiVu uygulaması göz bebeğinden nabız ölçebiliyor 1 hf. Acer TravelMate P6 sağlamlığı ve inceliği bir araya getiriyor 1 hf. 14$'lık Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini kablosuz hoparlör tanıtıldı 1 hf. Roland fütüristik dijital piyanosunu CES 2020 fuarına getirdi 1 hf. Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor 1 hf. Xiaomi, Poco F2 ismini tescilledi 1 hf. Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Kanser tedavisinde elektronlar yerine protonlar kullanılabilir 1 hf. Elden Ring’den haber var! Taipei Game Show’da oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak 1 hf. Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi 1 hf. Warner Bros. artık vizyon tarihlerini yapay zeka ile belirleyecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Yerli otomobilin tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte TOGG...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim