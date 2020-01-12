Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle

Tam Boyutta Gör

Son dönemde lüks otomobil üreticilerinin tasarımını veya ismini barındıran pek çok taşınabilir cihaz görmüştük. Lenovo ise bu kez bir motorsiklet markasını dizüstü pazarına getiriyor.

İlginizi Çekebilir

Acer TravelMate P6 sağlamlığı ve inceliği bir araya getiriyor

Lenovo Ducati 5 özellikleri ve fiyatı

CES 2020 fuarında detayları paylaşılan Lenovo Ducati 5 dizüstü bilgisayar modeli ünlü motorsiklet firması ile iş birliğini yansıtıyor. Sınırlı sayıda üretilecek olan Ducati 5 tasarım ve belirli özellikler anlamında DUcati çizgileri taşıyacak.

Ayrıca Bkz. "PowerEgg X aynı zamanda bir video kamera olabiliyor"

Modelin dış kısmında kırmızı ağırlıklı çizgiler yer alırken havalandırma ızgaraları da altıgen şekle bürünmüş. Yazılım kısmında Ducati temalı arka planlar yanında bilgisayarı uykudan uyandırmak veya sistemi açmak gibi hareketlerde Ducati motor sesleri duyulabiliyor.

Ducati 5 bunun haricinde biraz düşük donanımlı bir sisteme sahip. 14 inçlik HD ekran, 300 nit parlaklık değeri, 8GB DDR4 RAM, 1TB SSD, çeşitli portlar, parmak izi okuyucu 1.8Kg civarında ağırlık gibi özellikler mevcut. Lenovo Ducati 5 modeli 899 Avro fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkacak.

https://www.engadget.com/2020/01/06/lenovo-ducati-5-windows-10-laptop/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.