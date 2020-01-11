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    PowerEgg X aynı zamanda bir video kamera olabiliyor

    Yenilikçi PowerEgg X Drone modeli katlandığı zaman aynı bir yumurta şekline bürünüyor ve kullanmadığınız zamanlarda akıllı telefonunuza bağlanarak bir video kamera gibi çekim yapmanızı sağlıyor.
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    1,7b
    1
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    PowerEgg X aynı zamanda bir video kamera olabiliyor
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    Ticari Drone modelleri genellikle tek fonksiyonlu olarak tasarlanıyor ve kullanmadığınız durumlarda muhafazasına veya rafa kaldırmanız gerekiyor. PowerEgg X bu konuya farklı bir çözüm getirmiş.

    PowerEgg X özellikleri ve fiyatı

    Üst seviye bir Drone modeli olan PowerEgg X yumurta benzeri bir tasarım şekline sahip. Katlanabilir yapıda olan Drone bu sayede oldukça küçük bir yer kaplıyor. Opsiyonel su geçirmez kaplaması ile şelale veya yağmur gibi ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Ürün 30 dakika havada kalabiliyor.

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    Drone modelinin ana kamerası 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Kamera 3 ekseni bir gimbale bağlı. Benzer modellerin aksine bağlı olduğu akıllı telefonun mikrofonuna erişerek ses kaydetmenizi de sağlıyor. Böylece sadece motor sesi duymamış oluyorsunuz ve kayıt esnasında arka planda anlatım da yapabiliyorsunuz.

    PowerEgg X aynı zamanda bir video kamera olabiliyor
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    Ana kameranın yanında iki sensör daha mevcut. BU sensörler nesne tanıma ve engellerden kaçınma gibi durumları yönetiyor. Alt kısımda da hassas inişler için bir sensör bulunuyor. Drone güçlü rüzgarlara karşı uçabiliyor. Sistem yüz tanıma modu sayesinde hareket etseniz bile sürekli yüzünüzü kadrajın içerisinde tutuyor.

    PowerEgg X modelini rakiplerinden ayıran diğer bir unsur ise katladıktan sonra bir video kamera olarak da kullanabilmeniz. Bu modda akıllı telefonunuz vizör görevi görüyor ve mikrofonu da devreye giriyor. Örneğin aynı video içerisinde bir konu hakkında bilgi verdikten sonra doğrudan Drone'u uçurarak kayda devam etmeniz iyi bir tercih sebebi olacaktır.

    PowerEgg X Drone modeli 899$ fiyat etiketi ile ay içerisinde ön siparişe başlayacak. Su geçirmez muhafaza ile birlikte ise 1249$ gibi yüksek bir fiyata çıkıyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/08/powervision-poweregg-x-drone-hands-on/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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