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Motorola'nın Android tabanlı telefonları son çeyrekte gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'nın Android tabanlı telefonları son çeyrekte gelebilir
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Cep telefonu üreticileri arasındaki akıllı telefon yarışı, Google'ın Android platformunu temel alan yeni cihazlarla hız kazanacak gibi görünüyor. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'den sonra Samsung'un da Haziran ayı içerisinde Android tabanlı ilk modelini duyuracağını açıklaması sonrasında sıradaki üreticinin kim olduğu merakla beklenir olmuştu. Gelen bilgilere göre HTC ve Samsung'dan sonra Android platformu üzerinde çalışan bir diğer isim de Motorola.

Firmanın tepesindeki isim olan Sanjay Jha, ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı raporda "differentiated Android-based devices" ifadesini kullanarak bu yöndeki ilk sinyali de vermiş oldu. Yılın son çeyreğinde muhtemelen de tatil döneminde satışa sunulması beklenen Android tabanlı telefonlara ait detaylar ise henüz bilinmiyor. Bu arada Motorola'nın ilk çeyrekte 14.7 milyon telefon sattığı, global pazarda %6 pazar payına sahip olduğu ayrıca cep telefonu bölümünün 509 milyon dolar kaybettiği, bir önceki döneme göre daha iyi olmasına karşın bir önceki yılın aynı dönemine göre kaybın daha kötü olduğu ifade ediliyor.


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max975 10 yıl
merakla bekliyorum bu telefonları..
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