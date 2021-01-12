MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor

Tam Boyutta Gör

Asıl bilindiği alan televizyonlar olmasına rağmen TCL markası bugün akıllı telefon, tablet, giyilebilir cihaz ve kulaklık pazarında da aktif. CES 2021 fuarında MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıkları gün yüzüne çıktı.

MoveAudio S600 özellikleri ve fiyatı

MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklık modelinde 10mm dinamik sürücüler kullanılıyor. Melez aktif gürültü engelleme sistemi gerektiği zamanlarda dış sesleri de alabiliyor. Kulaklık kulağınızdan çıktığında müzik oynatma duraklatılırken Google Fast Pair ile hızlı eşleşme yapılıyor.

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IP54 ile terlemelere karşı dayanıklı olan kulaklığın dış kısmında dokunmatik kontrol yüzeyi mevcut. Tek şarj ile kulaklık 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kablosuz şarjlı kutusu 25 saat daha katkı yapabiliyor. Aktif gürültü engelleme burada önemli bir faktör. MoveAudio S600 modeli 149 Avro üzerinden satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2021/01/11/tcl-nxpaper-10s-tablets-s600-tws-ces-2021/

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