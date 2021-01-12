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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor

    MoveAudio S600 adındaki tam kablosuz kulaklık modeli melez aktif gürültü engelleme özelliği ve 32 saate kadar kullanım süresi ile üst seviyede rekabete katılıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor
    Tam Boyutta Gör

    Asıl bilindiği alan televizyonlar olmasına rağmen TCL markası bugün akıllı telefon, tablet, giyilebilir cihaz ve kulaklık pazarında da aktif. CES 2021 fuarında MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıkları gün yüzüne çıktı.

    MoveAudio S600 özellikleri ve fiyatı

    MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklık modelinde 10mm dinamik sürücüler kullanılıyor. Melez aktif gürültü engelleme sistemi gerektiği zamanlarda dış sesleri de alabiliyor. Kulaklık kulağınızdan çıktığında müzik oynatma duraklatılırken Google Fast Pair ile hızlı eşleşme yapılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi"

    IP54 ile terlemelere karşı dayanıklı olan kulaklığın dış kısmında dokunmatik kontrol yüzeyi mevcut. Tek şarj ile kulaklık 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kablosuz şarjlı kutusu 25 saat daha katkı yapabiliyor. Aktif gürültü engelleme burada önemli bir faktör. MoveAudio S600 modeli 149 Avro üzerinden satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/11/tcl-nxpaper-10s-tablets-s600-tws-ces-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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