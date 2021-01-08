Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi

    Bilim insanları manyetik hipertermi olarak adlandırılan manyetik parçacıkların tümör dokusunun bulunduğu bölgede ısınarak tümör dokusunun hasarlanmasını sağlayan yöntemden yararlandı.
    2 gün
    1,1b
    1
    11
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli tedavi yöntemleri de deneysel olarak geliştiriliyor. Şimdi ise University College London araştırmacıları kanser için deneysel olarak, geleneksel kemoterapiye ek olarak uygulanan ve manyetik nanoparçacıklar içeren tedavi yöntemlerinin tedavi etkinliğini artıracağını öne sürdü.

    Bilim insanları 10 yılı aşkın bir süredir tümör hücrelerinin sıcaklığını artırarak öldürmeyi ve bu sayede çeşitli tedavi yöntemlerinin gelişmesini sağlamayı hedefliyor. ( Kanser hücreleri genel olarak sağlıklı hücrelere oranla sıcaklık artışına çok daha duyarlı. ) Normalde insan somatik ( Somatik hücre (diploid), bir organizmanın vücudu oluşturan herhangi biyolojik bir hücre. Somatik hücre, çok hücreli bir organizmada, üremeyle ilgili olan gamet, germ hücresi, gametosit veya farklılaşmamış kök hücre dışındaki diğer tüm hücrelere verilen isimdir. ) hücreleri genel olarak 45 °C’ye kadar dayanırken tümör hücreleri yaklaşık olarak 42 °C civarında ölüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi

    Kanser

    Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi

    Bilim insanları kanser hücrelerini selektif ( seçici ) olarak ısıtmanın yollarını aradı ve manyetik hipertermi olarak adlandırılan manyetik parçacıkların tümör dokusunun bulunduğu yere ulaşmasını sağlayan ve bu parçacıkları manyetik alan kullanarak ısıtan böylece çevre dokuların görece olarak daha az zarar görerek kanserli hücrelerin ölmesini sağlayan yöntemden yararlandı. Ayrıca araştırma ekibi bu yöntemi geleneksel kemoterapiyle birleştirdi.

    Geliştirilen yöntem insana ait çeşitli kanserlere ait ( prostat, beyin ve meme ) hücre hatları üzerinde test edildi ve manyetik parçacıklar kemoterapötik ajan olan doksorubisin ile dolduruldu. Yapılan çalışamalar sonucunda tüm hücre hatlarında yalnız kemoterapötik tedaviye kıyasla daha fazla kanser hücresinin hassar gördüğü yeni yöntemin klasik kemoterapiye oranla %34 oranında daha başarılı olduğu gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi"

    Yeni araştırma Journal of Materials Chemistry B. adlı dergide yayımlandı.



    https://www.ucl.ac.uk/news/2021/jan/heat-treatment-may-make-chemotherapy-more-effective Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi
    13 sa.
    Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi
    14 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Xenom (Cihan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Normandia_06
    Tam Türk kafası bir cevap. Gölge etmeyin yeter.
    3 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    isakoc (isa koç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilim dünyasında kansere bir çare aranmıyormuş gibi geliyor. Bi kübalıların meme ve akciğer kanseri için tedavi geliştirdiği 6, 7 yıldır söyleniyor ama onlar da kimseyle tedavi yöntemini paylaşmıyor. Ben anlamıyorum, insanların çok yüksek acılar içinde göz göre göre ölmesi kimsenin umrunda değil mi? Korona vakasında da görüldüğü, hatta geçmişte de kırım kongo hastalığı, diğer salgın hastalıklar vs de görüldüğü gibi aslında tüm dünya ortak bir biçimde konuya ağırlık verse 2, 3 sene içerisinde el birliği ile tedavisi bulunur gibi bir görüntü var. Ama hiç çaba yokmuş görüntüsü de net bir biçimde var.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ankaland (mehmet yok) 1 gün ( Mesaj Silindi ) isakoc
    hocam o iş o kadar kolay değil.. bir tedavinin onay alması için belirli başarı yüzdesi, kabul edilebilir başarısızlık seviyesi gerekiyor.. etkisi ve yan etkisini net ve kesin görmek lazım.. kanser tedavisi için en iyi çalışma "t hücresi" çalışmasıdır, başarı oranı neredeyse %90 ama buna rağmen henüz onay alamadı.. çünkü %10 başarısızlık var.. ve yan etkiler var.. her 10 hastadan biri ölüyor.. yaşayan 9 hasta ömürleri boyunca t hücresini vücudunda taşıyor, t hücresi kalıtım yoluyla çocuklara geçerse ne olacak, çocuklar çocuklarına geçirirse ne olacak, t hücresi zamanla değişim geçirecektir.. t hücresinin yeni jenerasyonu ne olacaktır? her insanda aynı etki ve kalıtım olacak mı? tedaviyi etkileyen dış etkenler ve besinler nelerdir?? vs.. hasta bu gün iyileşti 10 yıl sonra toplumun genelini hasta etmeyecek yeni bir hastalığa yakalanabilir olup olmadığı bilinmiyor.. her tedavi yöntemi, tüm dünyayı hasta edebilecek yeni hastalığa sebep olabilir.. bunun uzun vadede incelenmesi, deneyler yapılması araştırılması geliştirilmesi lazım.. eğer tedavi o kadar kolay olsaydı covid19 tedavi edilecekti.. bakın covid19 evrildi, bunun nedeni doğal mı değil mi bilinmiyor.. 2-3 yıl tedavi söz konusu olamaz, tedavi onayı için 20-40 yıllık süreler lazım.. iyileştireyim derken tüm dünyayı öldürebilirsiniz.. ne yazık ki hükümetler tedavi için yeterli bütçe ayırmıyorlar, bir tedavinin maliyeti pahalıdır.. araştırma yapanlar çoğu zaman bağışlarla çalışma yapmak zorunda kalıyor, kansere çare bulmak için bilim insanları zenginlerin önünde el pençe dileniyor.. bill gates yıllar önce buna vurgu yapmıştı.. öldürmek için harcanan parayı yaşatmak için ayıramıyoruz..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    %34 daha hızlı öldürmenin yolunu bulmuşlar!
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xenom (Cihan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Tam Türk kafası bir cevap. Gölge etmeyin yeter.
    3 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Başrolünde Haluk Bilginer ve Engin Günaydın'ın olduğu yeni Netflix filmi Azizler yayınlandı 1 gün Lenovo Lavie Mini cebinize sığan PC 1 gün 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 1 gün Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı 1 gün Epic Games şimdi de video oyun yazılım geliştirme şirketi satın aldı 1 gün Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor 1 gün Windows 10'da silinen dosyaları kurtarmak daha kolay hale geliyor 1 gün Türksat 5A haberleşme uydusu uzayda! İşte fırlatılış görüntüleri 2 gün Redmi K40 Pro'nun ön ve arka tasarımı ortaya çıktı 2 gün Xbox kontrolcülerinin neden yıllardır AA pil kullandığı belli oldu 2 gün Prediyabet 6 farklı kategoriye ayrıldı 2 gün Disney Plus'ta yayınlanacak olan Loki'nin devam sezonları da geliyor gibi 2 gün Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı! 2 gün Ryzen 9 5900H’lı dizüstü test edildi: Core i7-10875H’tan %22 daha hızlı 2 gün Apple’ın elektrikli aracını Hyundai üretecek 2 gün Ryzen 5000 APU’sunun zar tasarımı görüntülendi: Selefinden %10 büyük 2 gün Elon Musk, 185 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu 2 gün Parkinson'da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi 2 gün Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için duyuruldu 2 gün FAA, ticari maksatlı sesten hızlı uçuş testlerinin ABD'de yapılmasına izin verdi 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi Sonraki Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılıyor! Buradan canlı izleyin 2 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night 2 gün Realme V15 5G piyasaya sürüldü: Dimensity 800U, AMOLED ekran, 50W hızlı şarj ve daha fazlası 2 gün Intel, akıllı cihazlarda yüz tanıma için Face ID'ye alternatif olarak RealSense ID'yi başlattı 2 gün TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı 2 gün Rubik küp tasarımlı oyun konsolu: WOWCube 2 gün İstenmeyen SMS ve maillere son: İleti Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu 2 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Ocak 2021 2 gün Bitcoin 40 bin doları geçti, Ethereum 1300$’a dayandı 2 gün Samsung QLED televizyonlar antrenman koçunuz olacak 2 gün 18 ayar altından oluşan 20 kiloluk PlayStation 5 görücüye çıktı 2 gün Bosch Serie 6 dikey süpürgeyi denedik 2 gün Skoda yeni SUV modelinin ismini açıkladı: "Kushaq" 2 gün Xiaomi Mi Band 5 şarj olurken patladı: İşte detaylar 2 gün Epic Store bombayı patlatıyor: 280 TL değerindeki Star Wars Battlefront II haftaya ücretsiz 2 gün Terden elektrik enerjisi üretebilecek pedler geliştirildi 2 gün 40 TL'lik strateji oyunu Crying Suns, Epic Games'te ücretsiz 2 gün iPhone 12 Pro için TikTok ilk AR filtresini yayınladı 2 gün Türkiye'deki Dijital Hizmet Vergisi hakkında ABD'den uyarı 2 gün Sony Crystal LED ekranlar stüdyolara geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız