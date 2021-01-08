Kemoterapinin etkinliğini %34 oranında artıran deneysel tedavi yöntemi geliştirildi

Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli tedavi yöntemleri de deneysel olarak geliştiriliyor. Şimdi ise University College London araştırmacıları kanser için deneysel olarak, geleneksel kemoterapiye ek olarak uygulanan ve manyetik nanoparçacıklar içeren tedavi yöntemlerinin tedavi etkinliğini artıracağını öne sürdü.
Bilim insanları 10 yılı aşkın bir süredir tümör hücrelerinin sıcaklığını artırarak öldürmeyi ve bu sayede çeşitli tedavi yöntemlerinin gelişmesini sağlamayı hedefliyor. ( Kanser hücreleri genel olarak sağlıklı hücrelere oranla sıcaklık artışına çok daha duyarlı. ) Normalde insan somatik ( Somatik hücre (diploid), bir organizmanın vücudu oluşturan herhangi biyolojik bir hücre. Somatik hücre, çok hücreli bir organizmada, üremeyle ilgili olan gamet, germ hücresi, gametosit veya farklılaşmamış kök hücre dışındaki diğer tüm hücrelere verilen isimdir. ) hücreleri genel olarak 45 °C’ye kadar dayanırken tümör hücreleri yaklaşık olarak 42 °C civarında ölüyor.İlginizi Çekebilir Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi
Kanser
Bilim insanları kanser hücrelerini selektif ( seçici ) olarak ısıtmanın yollarını aradı ve manyetik hipertermi olarak adlandırılan manyetik parçacıkların tümör dokusunun bulunduğu yere ulaşmasını sağlayan ve bu parçacıkları manyetik alan kullanarak ısıtan böylece çevre dokuların görece olarak daha az zarar görerek kanserli hücrelerin ölmesini sağlayan yöntemden yararlandı. Ayrıca araştırma ekibi bu yöntemi geleneksel kemoterapiyle birleştirdi.
Geliştirilen yöntem insana ait çeşitli kanserlere ait ( prostat, beyin ve meme ) hücre hatları üzerinde test edildi ve manyetik parçacıklar kemoterapötik ajan olan doksorubisin ile dolduruldu. Yapılan çalışamalar sonucunda tüm hücre hatlarında yalnız kemoterapötik tedaviye kıyasla daha fazla kanser hücresinin hassar gördüğü yeni yöntemin klasik kemoterapiye oranla %34 oranında daha başarılı olduğu gözlendi.
Ayrıca Bkz. "Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi"
Yeni araştırma Journal of Materials Chemistry B. adlı dergide yayımlandı.
https://www.ucl.ac.uk/news/2021/jan/heat-treatment-may-make-chemotherapy-more-effective Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.