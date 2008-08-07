MSI 790GX yonga setli yeni anakartı DKA790GX Platinum'u duyurdu

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Anakart dünyasının baş aktörlerinden MSI, resmi duyurusu dün gerçekleştirilen 790GX yonga setini temel alan yeni anakartını duyurdu. Firmanın DKA790GX Platinum adını verdiği yeni model tasarım ve özellikleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor. AMD'nin soket AM2 ve AM2+ formundaki tek, çift, üç ve dört çekirdekli işlemcileriyle kullanılabilen anakart dört adetım DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar DDR2-1066MHz bellek desteği sunuyor. 790GX+SB750 yonga seti paketini kullanan MSI'ın yeni modeli üzerinde Radeon HD 3300 kod adlı ve DirectX 10 destekli entegre grafik işlemci bulunuyor. 780G'de kullanılan Radeon HD 3200 IGP'sinden %33 daha hızlı olduğu belirtilen ve 700MHz'de görev yapan grafik işlemci yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire ve 8x+8x konfigürasyonunda Crossfire kurulumlarını da destekleyebilen MSI DKA790GX Platinum, 5 fazlı PWM tasarımıyla geliyor ve DrMOS teknolojisi sayesinde enerji verimliliğine de hedef alıyor. Pasif soğutma ile desteklenen anakart SB750 köprüsü ile gelen ACC teknolojisi ile Phenom işlemcileri için daha yüksek hız aşırtma performansı sunmayı da hedefliyor. Aralarında RAID 5'in de olduğu farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen 6x SATA-II konnektörü ile donatılan PCIe 2.0 uyumlu anakart katı kapasitörleri ve güç, reset ve cmos butonlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet özelliklerine sahip olan DKA790GX Platinum görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörlerini kullanabiliyor. MSI'ın yeni anakartı için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.