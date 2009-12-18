MSI BigBang Trinergy test masamızda!

MSI'ın hız aşırtma ve oyun severler için özel olarak hazırladığı üst düzey P55 anakartı BigBang Trinergy'nin öne çıkan özelliklerini inceliyoruz.

Bu videomuzda editörlerimizden hız aşırtma rekortmeni Recep Kulan ile MSI'ın hız aşırtma ve oyun severlere yönelik fonksiyonlarla donattığı BigBang Trinergy modeli anakartını inceliyoruz.

Bakalım MSI vaad ettiği büyük patlamayı P55 yonga setli BigBang Trinergy'si ile gerçekleştirebiliyor mu...