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MSI BigBang Trinergy test masamızda!

9 yıl
61,8b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın hız aşırtma ve oyun severler için özel olarak hazırladığı üst düzey P55 anakartı BigBang Trinergy'nin öne çıkan özelliklerini inceliyoruz.

Bu videomuzda editörlerimizden hız aşırtma rekortmeni Recep Kulan ile MSI'ın hız aşırtma ve oyun severlere yönelik fonksiyonlarla donattığı BigBang Trinergy modeli anakartını inceliyoruz.

Bakalım MSI vaad ettiği büyük patlamayı P55 yonga setli BigBang Trinergy'si ile gerçekleştirebiliyor mu...


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talh4wk 9 yıl
inceleme için teşekkürler
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.:fat32:. 9 yıl
Güzel inceleme videosu olmuş. Ürün gerçekten güzel.
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Chris Brown 9 yıl
İyi günler.

Msı işi biliyor diyordumda inanmıyorlardı işte bir örnek daha.Şu dışardan oc kontrolüne yarayan oyuncak gibi alet , 8 yasındaki çocugunuzun Oc yapmasına yarayacak. Okadar gelişiyorki bu oc artık herkes oc yapıyor , çok sıradan ve çok daha basit oldu.
Msı ın bu anakartıda oldukça hoşuma gitti.

İnceleme ve kart hakkında söyleşi için teşekkürler.

Bu arada Recep hocam hakkaten biraz fazla hani demişsin,bir ara Mesut hocayada geçiyor sonra sen geri alıyorsun

Ama bunnda bu kadar sert çıkacak birşey göremiyorum çünkü istenilse soru ve cevaplar ezberlenip yada biryerlerden okunabilirdide,sanırım söyleşi türü olması istenmiş. Gayet doğal gördüm ben , Mehmet Ali Birand ile karşılaştırıyorumda gerçekten başarılı bile diyebilirim Recep hocama.
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SaatliBomba 9 yıl
teşekkürler
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No Way Out 9 yıl
Arkdaşlar coğu başlık altında 860 ve 920 tartışması cıkıyor ve bu tartışma geleceğe yatırım adı altında 1156 vs. 1336 dönüşüyor...

1336 savunanların tek bir dayanağı var o da i9'un 1336pin soket ile geleceği, ama belki intel i9'lar için x68 chipset hazırlardı ve onları satmak için x58'in soketi uysa bile belki kullanamıyacaksınız, yani x58 ve i9 arasında kesin bir bilginiz yok.

Ama 1156 için kesin bir şey yok, birçok şey var. Bunlar Ne mi?

1 - ATİ + NVİDİA kartı aynı anda SLİ veya CF gibi calistrabilmeniz ilk defa P55 yongası ile oluyor yani 1156.

2 - İlk defa hi-c kapasitörlerin kullanılması P55 yongası ile oluyor yani 1156.

3 - İlk defa ortaya cıkan USB 3.0 desteği H55 yongası ile oluyor yani 1156.

4 - İlk defa ortaya cıkan SATA-3 portu desteği H55 yongası ile oluyor yani 1156.

5 - X58-P55 arasına ilk defa dahili ekran kartı H55 yongasi ile cıktı, yani 1156.

Artık X58 mi geleceğe yatırım yoksa, 1156 ile H55-P55 mi siz karar verin...
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