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MSI Cyclone serisi 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 SOC modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Cyclone serisi 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 SOC modelini duyurdu
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Fabrika çıkışı hız aşırtılarak grafik işlemci çalışma frekansı 1GHz'e çıkartılan Radeon HD 4890 ailesine Sapphire ve XFX gibi üreticilerden sonra bir yeni üye de sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli MSI'dan geldi ve firma 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 Cyclone SOC modelini duyurdu. Cyclone serisi altında anons edilen üç yeni Radeon HD 4890 modelinin en hızlısı olan yeni modelin grafik işlem birimi yukarıda da belirttiğimiz gibi 1GHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Cyclone serisi altında anons edilen Radeon HD 4890 ve 4890 OC modelleri ise sırasıyla 850MHz / 3900MHz ve 880MHz / 3900MHz GPU ve bellek hızlarıyla geliyorlar. MSI'ın Radeon HD 4890 tabanlı Cyclone serisi ekran kartlarının tamamı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni modeller DirectX 10.1 ve Crossifire X teknolojilerine destek veriyorlar.

Cyclone serisine özel olarak 100mm çapında fan, ikisi 8mm (SuperPipe) kalınlığında toplam dört adet ısı borusu, Hi-c CAP, SSC (Solid State Chock) ve uzun ömürlü katı kapasitör gibi detaylarla donatılan ekran kartlarının stabilite odaklı komponent tercihi ile hız aşırtma konusunda da iddialı olacakları belirtiliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modellerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatlar henüz açıklanmadı.

MSI Cyclone serisi 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 SOC modelini duyurdu
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MSI Cyclone serisi 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 SOC modelini duyurdu
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MSI Cyclone serisi 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 SOC modelini duyurdu
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Momo-Oz 10 yıl
2 gün sonra buda eskiycek
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theyapici 10 yıl
mükemmel denebilir ama 40 nm çıkınca cumburlop
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muratti 10 yıl
4890 oyunlarda problem falan çıkarmaz , temiz bir sistem sağlıklı driverlar ile özellikle sorun sende kartın hakkını verememişsin ...
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mamad 10 yıl
Soğutucu şekil ama o kadar büyük bir soğutucuya gerek var mı acaba? Bir de soğutucuyla uyumlu olması ve 1 Ghz ilk gpu olduğu için biraz daha güzel bir PCB ile çıkarabilirdi MSI bu kartı. Siyah renkte mesela.


@IhtiyarDelikanli


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Spoon! 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Soğutucu şekil ama o kadar büyük bir soğutucuya gerek var mı acaba? Bir de soğutucuyla uyumlu olması ve 1 Ghz ilk gpu olduğu için biraz daha güzel bir PCB ile çıkarabilirdi MSI bu kartı. Siyah renkte mesela.


@IhtiyarDelikanli




PCB Renginde Cok Haklısın Bana HD4670'i Anımsattı Biraz
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
keşke PCB de siyah olsaymış. msi süper iş çıkartmış
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cihangir151 10 yıl
yakışıklı olmuş. param olsada denesem isimde biraz tarikat ismi gibi cyclone
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Trecc11 10 yıl
kart güzel olmuş görüntü olarakta özellik olarakta..

işlemcim iyi olsaydı bu modellen almak isterdim fakat öncelik işlemcide..
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comanchee 10 yıl
@fatihcanry e katılıyorum bellekleri soğutucuyla soğutmanın bu heatsink ile imkanı yok ama göz ardı edilen asıl unsur fanın soğutucu aralıklarından ramlara üflemesi buda gerekli soğutmayı sağlıyor olmalıki mühendisler tasarımda bu detayı göz ardı etmişler.
syg.
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LEON-X 10 yıl
Çok güzel bir ürün çıkarmışlar...

Teşekkürler haber için...
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fatihcanery 10 yıl
bellekler neden soğutulmamış demişsiniz,bunu yapacak kadar imkanı olan bir şirketin eminim sizin gibi düşünecek elemanları da vardır.belki belleklere soğutma koysalar birşey değişmiyor veya çok çok az farkı olduğu icin gerek duymamışlardır.
bu arada kart güzel gözüküyor,1ghz olması da güzel.fiyatı oc olduğu icin abartlı olmasa bari...
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mithrelios 10 yıl
vrm'ler ve ramlerin soğutulmamış olması çok büyük bir eksiklik. hele ki 1ghz olmasi için gpu voltajinin stok değerlerden yukari çekilmesi zorunluluğu düşünülürse.
kisacasi sadece gpu soğutmak yetmiyor maalesef.
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ExclusivePack 10 yıl
BN 4890 1 AY KULLANDIM VE SATTIM.SATMA NEDENİM OYUNLARIN ÇOĞUNDA PROBLEM ÇIKARMASIYDI.
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leop 10 yıl

Orjinalden alıntı: ExclusivePack

BN 4890 1 AY KULLANDIM VE SATTIM.SATMA NEDENİM OYUNLARIN ÇOĞUNDA PROBLEM ÇIKARMASIYDI.



ben de aylardir kullaniyorum hem de 2 tane daha 1 kere bile ekran kartiyla ilgili sorunla karsilasmadim. oyunlarda problem cikarmasi baska nedenlerdendir. kart bozuk degilse problem cikmasinin nedeni 4890 degil sen ve/veya bilgisayarinin diger parcalaridir.
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