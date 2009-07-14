MSI Cyclone serisi 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 SOC modelini duyurdu

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Fabrika çıkışı hız aşırtılarak grafik işlemci çalışma frekansı 1GHz'e çıkartılan Radeon HD 4890 ailesine Sapphire ve XFX gibi üreticilerden sonra bir yeni üye de sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Tayvan merkezli MSI'dan geldi ve firma 1GHz'de çalışan Radeon HD 4890 Cyclone SOC modelini duyurdu. Cyclone serisi altında anons edilen üç yeni Radeon HD 4890 modelinin en hızlısı olan yeni modelin grafik işlem birimi yukarıda da belirttiğimiz gibi 1GHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor.

Cyclone serisi altında anons edilen Radeon HD 4890 ve 4890 OC modelleri ise sırasıyla 850MHz / 3900MHz ve 880MHz / 3900MHz GPU ve bellek hızlarıyla geliyorlar. MSI'ın Radeon HD 4890 tabanlı Cyclone serisi ekran kartlarının tamamı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan yeni modeller DirectX 10.1 ve Crossifire X teknolojilerine destek veriyorlar.

Cyclone serisine özel olarak 100mm çapında fan, ikisi 8mm (SuperPipe) kalınlığında toplam dört adet ısı borusu, Hi-c CAP, SSC (Solid State Chock) ve uzun ömürlü katı kapasitör gibi detaylarla donatılan ekran kartlarının stabilite odaklı komponent tercihi ile hız aşırtma konusunda da iddialı olacakları belirtiliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni modellerin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken fiyatlar henüz açıklanmadı.

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